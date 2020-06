Djokovic "retó" a LeBron James a jugar uno contra uno: la respuesta del "Rey"

Novak Djokovic mostrando sus habilidades con la pelota naranja. Crédito: Captura Instagram Dkojovic

El número uno del ranking ATP, Novak Dkojovic , exhibió sus habilidades en el básquet y se animó a retar al mejor jugador del mundo de la actualidad en ese deporte, LeBron James , a jugar "uno contra uno".

Djokovic , que viene de protagonizar una polémica tras participar de una fiesta en Belgrado, se distendió de sus entrenamientos en el marco del Adria Tour (un evento de tenis benéfico que se juega en los países balcánicos) y fue a una cancha de básquetbol.

En el video que publicó en sus redes sociales, Nole se pasa el balón por debajo de las piernas (con cambio de mano incluido) y luego encesta un tiro de dos puntos. La técnica es buena y la facilidad, notoria. " Estoy listo para 1:1 @kingjames? ", le preguntó el tenista serbio al base de Los Angeles Lakers en el texto que acompaña el video. El Rey respondió de manera positiva: " Jaja ¡Voy a decir que creo que lo estás! ¡Hermoso 'follow-thru' en ese disparo, amigo! ".

Mientras que el Adria Tour que el serbio mismo organiza lo tiene ahora en Zadra, James se prepara para el regreso de la NBA a disputarse en el complejo de ESPN en Orlando, Florida, a partir del 31 de julio .

La cuarentena, para el deportista europeo, no estuvo exenta de polémicas. Al cruce con Rafael Nadal por disidencias en relación al uso de vacunas para el regreso al circuito, se le sumaron las declaraciones de su padre sobre Roger Federer : "¿Por qué crees que todavía juega con 40 años? No puede aceptar el hecho de que tanto Novak como Rafael Nadal serán mejores que él. Váyase a casa, críe hijos, vaya a esquiar, haga algo. El tenis no lo es todo en la vida, es solo un hobby para mi hijo", opinó Srdjan sobre el tenista helvético.

Además, el jugador de 33 años estuvo en el ojo de tormenta tras mostrarse eufórico en una fiesta junto con Alexander Zverev , Dominic Thiem y Grergor Dimitrov : "Sé que ha habido algunas críticas, especialmente de Europa Occidental: '¿Por qué había una multitud? ¿Por qué no había distancia social? ¿Qué estaba ocurriendo y por qué están celebrando este tipo de evento en medio de una pandemia tan dura en Europa Occidental?'", se descargó Nole en el podcast 'Tennis Legends'.

"Pero es difícil explicarle a la gente que la situación es realmente diferente en América o en Reino Unido respecto de Serbia y los países de alrededor. Obviamente, desde el primer día de organización del Adria Tour, hemos estado siguiendo las reglas y las medidas que han sido acordadas por las instituciones de gobierno y las instituciones de salud pública", agregó Djokovic.

Y concluyó: "Nunca hemos cruzado esas líneas, siempre hemos esperado a que nos diesen luz verde sobre si podíamos o no tener público, y entonces hemos preguntado cuando ya podíamos tener, cuánto público podemos tener y si tiene que haber distancia social o no. Así que hemos pasado por todo este proceso y el resultado ha sido fantástico".