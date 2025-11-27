Las divertidas imágenes de Franco Colapinto durante una clase de gimnasia con Djokovic

El piloto de automovilismo Franco Colapinto protagonizó divertidos videos durante una clase de yoga junto al tenista serbio Novak Djokovic, ya que el máximo ganador de Grand Slams fue el instructor a cargo y provocó un momento que generó muchas risas.

En la previa de lo que será el Gran Premio de Catar, donde el británico Lando Norris tendrá la oportunidad de coronarse campeón del mundo de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera, se pudo ver a Colapinto en una actividad distendida. Sin aviso previo, el piloto argentino mostró un video en sus redes sociales y agradeció a Djokovic por la oportunidad: “Gracias Novak por las clases, no pude seguir ni la entrada en calor, toy [sic] re duro”.

Tras esta publicación inicial, fue turno de la escudería francesa Alpine de alardear la presencia de uno de sus pilotos junto al mejor tenista de todos los tiempos. “No estamos seguro de que podamos llamar a esto yoga... Pero lo es”, expresaron con un evidente tono de broma.

Colapinto participó de la clase de yoga de Djokovic Instagram (@alpinef1team)

Más tarde apareció otro video de Franco Colapinto durante la clase, el cual generó todavía más risas entre sus seguidores, ya que quedó en claro que su fuerte no está en esta área, sino en el automovilismo. De hecho, el propio pilarense de 22 años entendió el clima distendido de la actividad y quizá se lo tomó muy a la ligera.

Colapinto dejó en claro que la yoga no es lo suyo

Una vez finalizada la clase de yoga, se dio el esperado encuentro cara a cara entre Novak Djokovic y Franco Colapinto, una imagen que no tardó en recorrer las redes sociales. Es importante tener en cuenta que el serbio tiene muy presente al deporte argentino y eso lo llevó a mostrarse junto al tenista Juan Martín del Potro o el futbolista Lionel Messi en reiteradas ocasiones.

Colapinto y Djokovic tuvieron un encuentro que no tardó en ser viral Instagram (@alpinef1team)

Con respecto a la próxima participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Catar, abrirá la agenda deportiva de este viernes con la única práctica libre del fin de semana y con la clasificación de la carrera sprint. Esta será su 17° participación con la escudería francesa, en la penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1 del 2025.

Cuándo corre Colapinto en Catar: día, horario, TV y cómo verlo

Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Gran Premio de Catar, que corresponde a la fecha 23, la penúltima de la actual temporada de la Fórmula 1, que se corre en el circuito internacional de Lusail. El argentino, que ya fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, viene de quedar 15° en el GP de Las Vegas.

Este viernes afrontará la primera y única práctica a partir de las 10.30 (horario argentino) y a las 14.30 tendrá la clasificación para la última carrera sprint del año. El sábado a las 11, en tanto, será la sprint y luego, a las 15, se realizará la clasificación para la carrera del domingo, que será a las 13 h. Todas las instancias del GP se transmiten en vivo a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.