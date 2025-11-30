Federico Gómez, de una desgarradora confesión sobre salud mental a cerrar el año ganando un Challenger

Agobiado emocionalmente, el tenista Federico Agustín Gómez hizo estremecer a todos en marzo pasado al confesar públicamente que había “tocado fondo” y tenido “pensamientos suicidas, de no querer vivir más”. Los mundos se sacudieron: el suyo, el familiar, el de su equipo, el del circuito de las raquetas. Todos quisieron arroparlo, ayudarlo. El posteo en Instagram, realizado el 1° de marzo, actuó como una bola de nieve incontrolable. El jugador de Merlo encontró empatía y apoyo en figuras como Novak Djokovic, Paula Badosa y Simona Halep.

Federico Gómez ganó el Challenger de Temuco: fue su cuarto trofeo de la categoría, el primero de 2025 Instagram Legión Sudamericana

Hoy, mucho más entero psicológicamente, Gómez se dio el gusto de concluir la temporada (traumática y valiosa a la vez) ganando un título en el Challenger Tour, la segunda división del profesionalismo. En Temuco, en el sur de Chile, sobre superficie dura, el argentino derrotó en la final a su compatriota, Lautaro Midón (21 años), por 6-4 y 6-1. En un domingo con espinosas condiciones climáticas, el partido se interrumpió cuando apenas se habían jugado cinco games (el correntino Midón estaba por sacar 3-2, luego de haber conseguido un quiebre). Sin embargo, dos horas después, cuando la lluvia se detuvo y los jugadores volvieron a competir, Gómez (hace unos días cumplió 29 años) se mostró mucho más preciso e inspirado. Haciendo, incluso, saque y red, dominó muy rápido las acciones y se adueñó de la victoria con relativa sencillez.

El de Gómez en Chile es el cuarto título Challenger de su carrera: los tres que había ganado, todos en 2024, habían sido sobre polvo de ladrillo. Midón, asimismo, todavía no logra obtener su primer título de la categoría: en junio había perdido su única final disputada hasta este domingo, en la ciudad de Santa Fe. Con el triunfo en Temuco, Gómez -estuvo acompañado por Gastón Briano como entrenador- subirá unos 66 lugares en el ranking, hasta el 184° (como ya cerró el entry list para el Abierto de Australia, no llegó a tener una posición que le permita llegar a la qualy). El certamen de Temuco, de categoría 100, le otorgó un premio de 22.730 dólares; Midón, como subcampeón, embolsó US$ 13.350.

Como si se tratara de una tregua del destino, no bien se desanudó la final del Challenger, volvió la lluvia sobre esa porción de Temuco. Así, en esas condiciones, se desarrolló la premiación, en el estadio del Parque Germán Becker. Gómez felicitó a Midón, lo trató con respeto y cariño, como si fuera un hermano menor. También se emocionó al agradecerle la compañía a Briano y al acordarse de su familia (Marcelo y Patricia, su papá y su mamá, siguieron el partido por TV, a la distancia) y de todo lo que vivió este año.

Lautaro Midón, de 21 años, cayó ante Gómez en la definición de Temuco; fue su segunda final de Challenger perdida Instagram Legión Sudamericana

“Mi familia estuvo muy shockeada, porque no pensaba que fuera tan así mi situación. Quizás mi mamá, con el termómetro de madre -ellas saben cuándo un hijo está raro–, sabía que no estaba en mi mejor momento, pero no lo esperaban así, ni locos. Entonces, les chocó bastante el mensaje. Obviamente me brindaron su apoyo y todo el amor. Me escribió mucha gente. De la ATP me habló un tour manager en Indian Wells, me dijo que había visto el posteo y que estaba para ayudar; me ofreció una psicóloga", le contó Gómez a LA NACION, en mayo, en Roland Garros, describiendo lo que provocó su posteo.

Djokovic fue uno de los primeros en extenderle la mano a Gómez. Y no lo hizo únicamente por redes sociales. Se “embarró los pies”, se involucró, lo invitó a compartir entrenamientos en Miami, lo escuchó y aconsejó en forma privada, donde las cámaras de TV no llegan. En París, en la segunda jornada del Abierto francés, volvieron a practicar juntos: lo hicieron durante dos horas.

Novak Djokovic con el argentino Federico Gómez, en Miami; el serbio fue una de las figuras del tour que se acercó a ayudarlo @Tsobretenis

“Cuando el Fede ha hecho esto (el posteo) he sentido mucha compasión y también respeto para él porque ha tenido el coraggio [“coraje”, en italiano, otro idioma que domina] para hacer esto. No es fácil salir en los medios, en público, para hablar de estas cosas, comunicar todos los problemas que tienes. Porque un hombre cuando hablas de problemas mentales, normalmente, tiene mucha gente que dice: ‘Ah, es una…’. ¿Cómo se dice debolezza? [“Debilidad”, le apunta Nicola Arzani, máximo responsable de prensa de la ATP). ‘Es una debilidad’. Pero para mí no es una debilidad. Ser débil es también ser fuerte", le dijo Nole a LA NACION.

Federico Agustín Gómez ante la prensa de Temuco, con el trofeo de campeón del Challenger Instagram Legión Sudamericana

Las lágrimas de Gómez durante la ceremonia de premiación (de la que también participó Horacio De la Peña, director del torneo) fueron la mejor ilustración de todo lo que vivió durante una temporada intensa, difícil, pero a la vez muy fuerte en el aspecto emocional que le dejará aprendizajes y ganas de salir adelante.