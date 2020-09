Daniel Orsanic, capitán del equipo de Copa Davis campeón de 2016, saludó a Del Potro por su cumpleaños luciendo un tapabocas con la imagen del tandilense. Crédito: Instagram @danielorsanic

Un día como hoy, 23 de septiembre, pero de 1988, en el Sanatorio Tandil, nació el tenista Juan Martín del Potro. Fue por cesárea, "alto peso, buena vitalidad", según el registro del doctor Eduardo Diez, obstetra de Patricia Lucas, esposa de Daniel Horacio del Potro. Hoy, uno de los mejores deportistas argentinos de la historia, cumple 32 años. Lo hace, lamentablemente, alejado de los courts ya que se rehabilita de un daño en la rodilla derecha que ya lo obligó a entrar en el quirófano tres veces, la última a fines de agosto, en Berna, Suiza.

El tandilense, campeón del US Open 2009 y número 3 del mundo en agosto de 2018, no juega oficialmente desde junio de 2019, en Queen's, siendo, el actual, el mayor período de inactividad de su carrera. Después de la cirugía realizada por el doctor Roland Biedert, un profesional de máxima confianza de Roger Federer y Stan Wawrinka, Del Potro regresó a la Argentina y actualmente pasa sus días en Tortuguitas. Todavía se mueve ayudado por bastones canadiense, pero en los próximos días los dejará y comenzará con los ejercicios, tratando de ponerse en condiciones de regresar al tour en 2021.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio para "saludar" a Del Potro por su cumpleaños. Las cuentas del US Open, de la ATP y de la Asociación Argentina de Tenis, por ejemplo, fueron algunas que lo mencionaron. También, y en forma particular, lo hizo Daniel Orsanic, en su cuenta de Instagram. El ex doblista quedó, por siempre, marcado a fuego por haber sido el capitán del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016, con Del Potro como máxima figura.

"Felicidades JM! Que pronto te puedas preparar para volver al circuito. Todo lo mejor!", escribó Orsanic en posteo, acompañado por una foto en la que se lo ve con un tapabocas que tiene la imagen del actual 139° del ranking. Según le contó el ex capitán a LA NACION, fue un obsequio que recibió de la fundación Mi Primer Peloteo.

Del Potro sufrió la lesión en la rótula derecha en octubre de 2018, en el Masters 1000 de Shanghai, al caerse e impactar la rodilla contra el piso. A partir de allí vivió una pesadilla: fue operado en Barcelona, luego en Miami y, por última vez, en Berna. Del Potro había sido operado otras cuatro veces en su carrera, pero de las muñecas: primero de la derecha, en 2010; y luego de la izquierda, que demandó tres intervenciones, entre 2014 y 2015.

