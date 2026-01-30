El deportista Novak Djokovic aseguró su lugar en la final número 37 del torneo de Grand Slam después de superar a Jannik Sinner en Melbourne. El representante de Serbia participó en un contacto sorpresivo con Juan Martín del Potro minutos después de finalizar su compromiso en el Australian Open. El cruce de palabras ocurrió durante una transmisión en vivo para la señal ESPN.

Qué se dijeron Djokovic y Del Potro en la sorpresiva llamada de teléfono

La periodista Agostina Larocca presentó su teléfono celular ante el ganador del encuentro para iniciar una emotiva conversación. El diálogo comenzó con un saludo afectuoso del serbio: “Mi hermano, ¿cómo estás?”. Del Potro respondió con entusiasmo ante la clasificación de su colega: “Qué grande Nole, qué felicidad amigo”.

La conversación se centró en un comentario previo del tandilense en las plataformas digitales. Djokovic bromeó sobre la capacidad de acierto del argentino: “Eres un mago. No me digas la predicción para la final”. Del Potro consideró que el triunfo ante Sinner representó “una de las victorias más emocionantes” de la trayectoria del actual número cuatro del mundo.

Djokovic reconoció el esfuerzo físico del duelo: “Fue un partido con mucha intensidad y energía”. El contacto terminó con una muestra mutua de cariño. “Gracias. Te amo, amigo. Te quiero”, manifestó el serbio antes de retirarse del sector de entrevistas.

Cuál fue el pronóstico de Del Potro en la red social X

El origen de la broma de Djokovic reside en una publicación de Del Potro en la plataforma X. El extenista argentino escribió un mensaje horas antes del inicio de las semifinales en el que proyectó un duelo decisivo entre el serbio y el español Carlos Alcaraz.

“Me gustaría que la final de Australian Open sea entre mis amigos Nole vs. Carlitos”, publicó el deportista de Tandil en su cuenta personal. Djokovic leyó este comentario antes de ingresar a la pista y utilizó esa referencia para destacar la intuición de su allegado.

La predicción sumó un componente extra a la final N° 37 de Grand Slam que disputará el europeo este domingo en busca de un nuevo título en el primer major de la temporada.

Cómo es la historia de amistad entre los dos tenistas

El vínculo entre ambos trasciende el ámbito profesional y sumó un capítulo importante en diciembre de 2024. Djokovic viajó a la Argentina para participar en el partido de despedida de Del Potro. El argentino agradeció el gesto de su colega y recordó un encuentro clave en una cena en Miami.

En esa ocasión, el serbio aceptó la invitación para el evento en Buenos Aires a pesar de su calendario exigente. Del Potro utilizó palabras de gratitud profundas para describir ese apoyo: “no me alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí”.

El serbio manifestó en varias ocasiones que la resiliencia del tandilense sirvió de inspiración durante su propia recuperación de una lesión de codo en 2017. La corta diferencia de edad favoreció la cercanía entre los deportistas. Djokovic es solo un año mayor que el argentino y ambos compartieron experiencias similares en el circuito profesional durante casi dos décadas.

