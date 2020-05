Djokovic anhela ser el máximo ganador de majors; Roger Federer suma 20, y Rafal Nadal, 19. Fuente: AFP

Entre las muchas virtudes que distinguen a Novak Djokovic está su capacidad de reinventarse y reponerse ante las adversidades. Un deportista de un talento especial, un competidor granítico, voraz. De 32 años, el serbio sabe que es uno de los mejores exponentes de la historia del tenis. Y entiende, también, que a la vista del público siempre corrió de atrás frente a otras dos leyendas, Roger Federer y Rafael Nadal. Por eso, el líder del ranking mundial va por más. "Creo que puedo ser el que más torneos de Grand Slam tenga, quiero romper ese récord. También deseo ser el tenista que más semanas en el número 1 del mundo haya pasado y estirar mi carrera hasta los 40 años", aseveró contundente.

"Siempre tengo confianza en mí mismo", dijo Nole en el programa de entrevistas con deportistas In depth with Graham Bensinger , que emite la cadena Fox. Con 17 conquistas de torneos grandes en su vitrina, el serbio está tercero en la carrera contra Nadal (19) y Federer (20) por ser el más laureado de la historia en ese rubro. Los majors (Australia, Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos) son una obsesión para Djokovic, que desea superar a sus adversarios, mayores en edad: Federer tiene de 38 años, y Nadal, 33. "No voy a negar que mis objetivos son ésos. Pero también puedo asegurar que no solamente eso me alimenta día tras día para levantarme y seguir compitiendo, sino también el crecimiento personal que conlleva", advirtió.

El oriundo de Belgrado acumula ocho títulos de campeón en Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020), uno en Roland Garros (2016), cinco en Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019) y tres en Estados Unidos (2011, 2015, 2018). Djokovic fue recortando distancias en los últimos años y espía bien de cerca a sus dos principales rivales. Otros números suyos son dignos de admirar en torneos de Grand Slam: acumula 287 victorias y apenas 43 derrotas, lo cual implica que obtuvo un certamen de ésos en casi tres de cada diez participaciones (28,3%). "Creo que puedo superar ese récord. A decir verdad, me quedan muchas cosas por hacer en este deporte. No creo en los límites; eso depende mucho de la mentalidad y, por supuesto, de tener una vida familiar armoniosa y de no sufrir lesiones", argumentó.

La progresión del serbio año tras año resultó maravillosa, ya que a la calidad que siempre mostró en la cancha añadió una amplia mejora en lo físico y lo mental, los dos puntos débiles de su juego cuando comenzó a codearse con Federer y Nadal. "Tengo un gran amor por el tenis y todo lo que me ha permitido y me permite hacer. A veces resulta duro porque hay que sacrificar muchas cosas: no paso tanto tiempo en familia como me gustaría y viajo todo el año. Pero me siento muy arropado por las personas que me quieren y que hacen que continúe jugando. Está siendo un viaje apasionante, un viaje que realmente yo no he elegido, sino que ha ocurrido al revés", destacó el balcánico.

Asimismo, Nole enfatizó en un punto que había tocado hace tres años: la edad hasta la que seguirá compitiendo. "No creo en los límites. Son sólo ilusiones de la mente. Tendría que encontrar la armonía familiar, estar sano, mantener rutinas y que todo estuviera en orden. Iré bajando el número de certámenes y puedo jugar con 40 años, pero centrado en los torneos más importantes", aseguró el campeón del único major desarrollado este año, el Abierto de Australia.

Con el ranking hoy congelado, el serbio suma 282 semanas como primero. Por ahora, Federer disfrutará de un tiempo de calma, con 310 semanas. Pete Sampras, retirado en 2002, dejó su registro en 286. Superarlos es otro de los retos del jugador nacido el 22 de mayo de 1987, que el próximo viernes cumplirá 33 años.

En plena pandemia, Djokovic luce muy activo en las redes sociales y ofreció una serie de charlas en directo. En una de ellas había abierto cierta polémica respecto a la posibilidad de que se obligara a los jugadores a vacunarse contra el coronavirus una vez que se reanude el circuito. "Me opongo a la vacunación y no querría ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar", enfatizó en una charla en Facebook con atletas serbios. "Si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esas ideas cambiarán en algún momento. No lo tengo claro aún", agregó.

Y hace algunos días, en diálogo con el italiano Fabio Fognini, comentó que tiene pensado jugar "hasta los 50 años" de edad. "Sí, 50 es un lindo número", agregó Djokovic con una sonrisa. Ahora, ante la televisión estadounidense y más en serio, habló de 40.

El serbio realiza el aislamiento social en Marbella, España. Allí practica yoga y hace ejercicios de meditación y de respiración para combatir la ansiedad. En esa ciudad quedó envuelto en una polémica porque se entrenó en el Club de Tenis Puente Romano cuando todavía estaba prohibido abrir las canchas. A pesar de que, por su condición de deportista profesional, figuraba habilitado para abandonar su domicilio para ensayar, Djokovic habría incurrido en un incumplimiento de la normativa al practicar junto a otro tenista, identificado como "Carlos". De todos modos, el club se responsabilizó de la situación y exculpó al serbio.

No sólo con Novak hubo controversia en los últimos tiempos. Recientemente, Dijana Djokovic, su mamá, participó en una entrevista con un medio suizo, Blick, , en la que trató de "arrogante" a Federer, reconoció que su marido utilizó dinero ilegal en Serbia para costear la carrera de Nole y manifestó que éste es un "elegido por Dios".

Mientras tanto, el líder del ranking es cada día más ambicioso en lo deportivo. Ya son 79 los títulos que atesora. Y apunta a los más grandes, los más valiosos. Ya tiene 17 de Grand Slam, con unos buenos años por delante. Y cada vez que puede les deja en claro a Federer y Nadal cuáles son sus objetivos.