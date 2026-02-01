Carlos Alcaraz, campeón del Australian Open: un nuevo diamante en la corona del rey

Hacer historia, de eso se tratan las finales de Grand Slam. De anotar un nombre por primera vez o fijarlo en las páginas una y otra vez. Convertirse en un fenómeno, romper los límites, pulverizar récords, levantarse en los momentos difíciles, vencer a otros gigantes. Todo eso cabe en el universo de Carlos Alcaraz, el español de 22 años que manda en el planeta tenis, el nuevo campeón del Australian Open.

El número 1 del mundo se consagró en el Melbourne Park con un triunfo por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en tres horas y dos minutos sobre Novak Djokovic, que hizo honor a su condición de leyenda viva. El serbio se quedó con las ganas de alzar su 25º título grande, nada menos, y dejó su invicto en finales en el Rod Laver Arena, donde estaba 10-0 en duelos por la corona y fue casi invencible entre su primer éxito, en 2008, y el último, en 2023. Pero nada tiene que reprocharse Djokovic, que hizo cuanto pudo para quebrar el doble comando que domina el tenis de estos días; pudo con Jannik Sinner en la semifinal, pero no le alcanzó para consumar otra hazaña y volver a conquistar un grande después del US Open 2023, su última gran gema.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo Norman Brookes Challenge (Photo by Martin KEEP / AFP) MARTIN KEEP� - AFP�

Alcaraz se convirtió en el noveno jugador en completar el Grand Slam en modo carrera –obtener al menos una vez cada major-, pero es el más joven en conseguirlo, con 22 años y 272 días. Superó así una marca de 87 años, la que ostentaba el legendario Don Budge en 1938, cuando alzó el último grande que le faltaba con 22 años y 363 días en Roland Garros. Se consolida aún más al tope del ranking, con 3350 puntos de ventaja sobre Sinner; con 13.650 unidades, dobla a Djokovic (5980), el tercero en la clasificación semanal. Llegó a los 7 títulos de Grand Slam, cifra a la par de John McEnroe y Mats Wilander, con apenas 20 participaciones. Está muy lejos aún, de los 24 que ostenta Djokovic, el máximo ganador entre los hombres, que otra vez se quedó a un paso de supera la marca que compatre con Margaret Court en la rama femenina.

En Melbourne, Alcaraz también aprobó algunos exámenes pendientes. Para empezar, llegaba a Australia con la necesidad de ver cómo respondería en el arranque del año luego del abrupto e inesperado final del vínculo con Juan Carlos Ferrero, el coach que lo había llevado a lo más alto, al que reemplazó con Samuel López. “Mi pretemporada fue una montaña rusa de emociones, pero hicimos el trabajo correcto”, reconoció el nacido en El Palmar durante la ceremonia de premiación. Otra prueba era, claro, alzar el trofeo Norman Brookes en el certamen que menos alegrías tenía hasta aquí; trastabilló en la semifinal cuando Alexander Zverev sacó 5-4 en el quinto set, pero consiguió sobreponerse con una remontada formidable. Y en la final, doblegó a Djokovic, un adversario que le había causado un par de tristezas (aquella semifinal de Roland Garros 2023, con calambres por la tensión, y la final por el oro olímpico en París 2024). La consagración llegó en el territorio donde el serbio podía tener más chances.

Alcaraz y todo el esfuerzo para llegar con la derecha a un envío de Novak Djokovic MARTIN KEEP� - AFP�

Lo consiguió con una enorme actuación, de menor a mayor. Soportó con mentalidad positiva el vendaval que Djokovic desató en un primer set de colección, a la altura de sus mejores épocas. Había que esperar cuánto podía mantener Nole, con 38 años encima, esa intensidad al máximo. No duró mucho más. En el tercer game del segundo set, el murciano quebró por primera vez al serbio en la noche australiana, pasó de 13% de puntos ganados con el segundo saque al 100 por ciento, y encontró el resquicio para entrar en el partido. Y ya no hubo reversa.

Cada vez más firme, Alcaraz asumió el protagonismo con naturalidad; Djokovic, enorme aun en la adversidad, ofreció toda la resistencia que pudo, disputó puntos de altísimo nivel, pero su suerte ya estaba echada, porque el español no pensaba conceder ni una sola oportunidad más. Alcaraz también ganó ese juego mental tan difícil ante un experto en presiones. Lo demostró en el momento de la definición: antes de desembocar en un tie-break impredecible en el cuarto set, se adelantó en el terreno para presionar sobre el saque de Djokovic; lejos de esperar la llave de la victoria, fue a buscarla, y la encontró en el primer match point, con un error del balcánico.

Clase y espíritu deportivo: el reconocimiento de Djokovic a Carlos Alcaraz Dita Alangkara� - AP�

No pudo Djokovic, y habrá que esperar para ver si el exnúmero 1 del mundo volverá a tener alguna posibilidad de luchar por un título grande. El duopolio continúa, con 9 Grand Slams repartidos entre Alcaraz (5) y Sinner (4). “Lo que estás haciendo es histórico, de leyenda”, elogió el serbio al nuevo campeón. Nole, que sabe que tiene al almanaque como un enemigo implacable, se permitió bromear con su vencedor: “Sos muy joven. Tenés mucho tiempo por delante, como yo. Estoy seguro de que nos encontraremos muchas veces en los próximos diez años”. Fue imposible evitar cierta saudade cuando Djokovic no dijo “nos vemos el año próximo”. Se despidió con un “sabe Dios qué sucederá mañana o en los próximos meses, así que ha sido un largo y gran viaje”. Alcaraz, después de recibir la copa de manos de Mark Edmonson, el último campeón local en Australia, también destacó a Nole: “Lo que haces es realmente inspirador. No solo para los tenistas, sino también para cualquier atleta, para todo el mundo y y para mí”. Respeto de un lado y del otro, un desenlace que encajó dentro de la lógica, y un nombre que empieza a dejar una huella cada vez más profunda: Carlos Alcaraz.

El resumen de la final del Australian Open