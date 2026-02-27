Chile Open: Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez debutaron con triunfos y pasaron a cuartos de final

Después de un miércoles nada propicio, con tres derrotas, llegó una mejoría para el grupo de tenistas argentinos en el Chile Open, el torneo que cierra la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y premia con 700.000 dólares. Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, dos de los principales favoritos, debutaron y avanzaron a los cuartos de final del certamen que se juega en el predio de la Universidad Católica en Santiago.

Por la tarde, Cerúndolo, el primer preclasificado del ATP 250 chileno, se presentó con un sólido triunfo sobre el danés Elmer Moller por 6-2 y 6-2, en una hora y 10 minutos de acción. Sólido con el saque –ganó 89% de los puntos con el primero–, el 19º del ranking no concedió ningún tanto de quiebre y tomó cuatro veces el servicio de su adversario para firmar un triunfo cómodo, con apenas 12 errores no forzados; su oponente totalizó más del doble, 25. Este viernes, en pos de alcanzar las semifinales, Cerúndolo se enfrentará con el estadounidense Emilio Nava, que viene de eliminar al paraguayo Adolfo Vallejo por 7-5 y 6-3.

Campeón del Argentina Open, Cerúndolo va en Santiago por la segunda conquista sobre tres competencias en la gira sudamericana; es el primer favorito del ATP 250 chileno. RODRIGO ARANGUA� - AFP�

En un duelo que tuvo aires de clásico, Báez, tercera cabeza de serie, debió batallar un buen rato pero consiguió superar al local Cristian Garín por 7-6 (7-2), 1-6 y 7-5, en dos horas y 33 minutos. El surgido en San Martín estuvo 4-2 arriba en el tercer parcial; emparejó Garín, pero en el duodécimo game Báez atacó con la devolución, quebró en el segundo match point y consiguió el pase de etapa.

En la etapa de los ocho mejores, el bonaerense, 52º del mundo, se cruzará con otro chileno, que eliminó a un argentino. Alejandro Tabilo perdió el primer set contra el platense Thiago Tirante, pero terminó festejando un 4-6, 6-3 y 6-3 al cabo de dos horas y siete minutos. Los números reflejan un muy buen partido entre los trasandinos entre sí: el local consiguió 36 tiros ganadores contra 27 errores no forzados, y Tirante, 31 y 28, respectivamente. Tabilo resultó mejor en los puntos decisivos del tercer set y con eso obtuvo un triunfo que ratifica su buen momento: el octavo favorito, y 42º del escalafón mundial, viene de ser subcampeón en el Río Open, cuya final perdió contra otro albiceleste, Tomás Martín Etcheverry, que logró su primera conquista en el ATP Tour.

El match point definitivo de Báez contra Garín

Báez, por su parte, apunta a recuperar terreno en el ranking, luego de retroceder casi 20 posiciones por no haber retener el cetro del citado ATP 500 de Río de Janeiro, del que se despidió en su estreno. Vale destacar que Báez ya ha tenido excelentes resultados en Santiago: se coronó en 2024 y fue subcampeón en 2022 y 2025, en este último caso, por una ajustada caída frente al serbio Laslo Djere.

Los cuartos de final del Chile Open se completarán con un cruce de italianos entre Luciano Darderi (segundo favorito y 21º del mundo) y el clasificado Andrea Pellegrino (137º), y el partido entre el alemán Yannick Hanfmann (81º) y el lituano Vilius Gaubas (107º; perdedor afortunado en Santiago).