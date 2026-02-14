El Argentina Open recibe al presidente de la ATP con un plan para crecer y no ser perjudicado por Arabia Saudita

Después de doce años, un presidente de la ATP visitará el torneo de Buenos Aires. El italiano Andrea Gaudenzi, recientemente reelegido para un tercer mandato (hasta 2028), asistirá hoy al certamen porteño. La última vez que estuvo en la Catedral lo hizo como jugador, en 2003. Pero ahora el contexto es muy distinto: lo hará como mandamás de la entidad que administra el tenis masculino profesional, cuatro meses después de haber anunciado un nuevo Masters 1000, en Arabia Saudita desde 2028, que pone en jaque la ya resentida gira sudamericana, ya que optarían por colocarlo en febrero.

Gaudenzi permanecerá el fin de semana en Buenos Aires y, luego, viajará a Río de Janeiro, donde el lunes comenzará el main draw del único ATP 500 de la región (por el momento no tiene previsto visitar el Chile Open, la tercera estación de la gira). Las autoridades de Tennium, propietarios del Argentina Open desde octubre de 2017, supieron que Gaudenzi bajaría a Sudamérica poco después de Navidad.

El court central del Buenos Aires, durante la 26a edición del ATP porteño: es un tradicional evento que aspira a crecer y no quedar perjudicado por el dinero de Arabia Saudita Argentina Open

¿Hay incertidumbre? ¿Hay temor? ¿Hay expectativas? ¿Hay optimismo? ¿Hay preguntas? Sí; todo eso junto.

“Hay algunos escenarios. Hay preocupación y oportunidad”, introdujo y sorprendió Kristoff Puelinckx, fundador y CEO de Tennium, ante LA NACION.

“¿Oportunidad en qué sentido? Andrea (Gaudenzi) ya lo dijo, supongo que aquí lo repetirá: que para él Sudamérica es una prioridad y que este swing hay que protegerlo. Ahí es nuestro trabajo decirle: ‘Andrea, ¿qué significa protegerlo?’. Mi mensaje es: ayúdanos a nosotros a crecer para que se proteja esto y que pueda seguir existiendo, porque si tú no me ayudas, por mucho que quieras, perderemos dinero y no funcionará”, apuntó el empresario belga.

¿Qué solución proponen desde el Argentina Open? ¿Mudar la fecha para octubre o noviembre, como indicaron algunos rumores? No, nada de ello.

Kristoff Puelinckx y Martín Hughes, ejecutivos de Tennium, una compañía con sede central en Barcelona que desarrolla eventos deportivos en todo el mundo Argentina Open

“Si de verdad quieren fortalecer esta gira, hay que poner dos ATP 500 back to back. Esto es lo que nosotros pedimos”, aseveró Puelinckx. El torneo de Buenos Aires, de categoría 250, en 2023 hizo una fuerte inversión en el predio del club y aplicó para lograr el upgrade a jerarquía 500 desde 2025; sin embargo, la ATP eligió otras ciudades para crecer de distinción: Dallas, Doha y Múnich.

Aquella fue una fuerte decepción. Pero el Argentina Open insistirá en renovar la propuesta. Que haya dos ATP 500 en semanas consecutivas (Buenos Aires y Río) es la “salvación” que encuentran para la gira sudamericana.

“El calendario está muy apretado y no sólo este swing sudamericano, sino todo el año. Los jugadores top quieren jugar menos, los que están justo debajo juegan igual o incluso de más porque necesitan los puntos. Si miras esta semana, de Rotterdam se bajaron Alcaraz y Zverev; es un golpe. Mi petición es que haya dos 500 juntos. Si viene un torneo de Arabia en febrero, obviamente, va a ser difícil. Sabemos que será no obligatorio [como Montecarlo], pero los jugadores querrán jugar porque dará mucho dinero. Pero si consigues poner dos 500 juntos, son mil puntos: es otra oferta”, expresa Puelinckx, cabeza de una compañía que también opera los torneos de Barcelona, Hamburgo y Bruselas.

Andrea Gaudenzi, el presidente de la ATP, junto con la máxima estrella italiana, Jannik Sinner, actual número 2, pero líder del ranking en 2024 Instagram @atptour

A mediados de 2023, Tennium y el Buenos Aires Lawn Tennis Club acordaron la renovación del vínculo por diez años (2033). A partir de ese momento se impulsaron obras de manera conjunta, que incluyeron una nueva sala de jugadores, los vestuarios, el anillo perimetral del court central y la impermeabilización de una tribuna, entre otras. En octubre próximo, se cumplirán cien años de la construcción del estadio central del BALTC.

En caso de que la ATP aprobara el upgrade a 500, ¿el torneo podría crecer geográficamente permaneciendo en el BALTC? ¿No tiene limitaciones para expandirse allí mismo? Vale aclarar que saltar de categoría obligaría al Argentina Open a hacer, por ejemplo, un segundo estadio, con unas 1300 butacas, que se hubiera podido montar en el predio, aunque necesita la habilitación de mayor espacio en los terrenos.

“Primero, no hay ningún problema con el Buenos Aires, ni para extender el contrato ni para cortarlo”, aclara el uruguayo Martín Hughes, uno de los máximos ejecutivos de Tennium. Y prosigue, esperanzado: “Sí, acá se puede crecer. Ya hemos hecho un estudio cuando nos presentamos hace dos años al upgrade de cómo y qué hacer. Nos acompaña el Gobierno de la Ciudad, el entorno que hay, lo que está pasando con VIAVIVA [la desarrolladora a cargo del paseo gastronómico que se extiende de Belgrano a Núñez, bajo el viaducto del tren Mitre], hay proyectos en conjunto y sí, se puede. Es con inversión. Está más o menos hablado. Venimos teniendo reuniones para ver cómo nos podemos mover o estar preparados en ese escenario. Sería lo ideal".

El público argentino (y también extranjero, sobre todo brasileño) suele poblar las tribunas durante el torneo porteño Argentina Open

-¿Es lo que le transmitirán a Gaudenzi?

Puelinckx: -Ya lo sabe. Lo hablamos otras veces. Creo que él también viene para ver esto un poco y decir: “Yo veo un 500 aquí o no”. Porque si comparamos lo que tenemos aquí con Río de Janeiro, no lo veo muy diferente. Nosotros tenemos muy buena experiencia haciendo un 500 en un club [Real Club de Tenis Barcelona] que, a nivel de espacio, no es lo más grande. En Hamburgo también, aunque la suerte ahí es que hay un estadio muy grande construido. Pero sobre todo en Barcelona, que es un club muy apretado. Aquí, esta tribuna tubular [señala la gradería que se añadió al court central] era con ambición de crecimiento, dijeron que era complicado y se ha hecho. Habrá que hacer ingeniera, una obra, pero es absolutamente posible.

-¿El cambio de fecha es una posibilidad?

Puelinckx: -Yo creo que no. Dudo de que eso esté contemplado. En teoría todo es posible, pero no escuché nada de eso. Sería muy complicado, porque está el US Open, luego Asia y después la gira europea indoor. Los que pueden llegar a cambiar de fecha son los de Europa indoor, que ahora están en febrero.

A mediados de año, entre julio y agosto, la ATP debería oficializar el calendario 2028. “Obviamente estamos ilusionados y apretando para ser un 500. Pero hace unos años lo intentamos y no salió. Es la manera de proteger nuestra gira. En el board de la ATP están muy decididos; entonces, en ese sentido, la conversación es distinta de la de hace tres años. Nosotros no tenemos la culpa de que venga un torneo árabe en febrero. Este es un swing más corto, con pocas semanas, hagamos lo que haga falta para poder sobrevivir. ¿Qué vengan con otra idea? No sé. Que digan: ‘Vamos a obligar a Sinner o a Alcaraz a jugar cada año en Argentina’. Bueno, estaría bien también (sonríe (Puelinckx), pero no creo que pase. En ese sentido, el 500 puede ser una buena decisión. Yo creo que para Roma (en mayo) tiene que haber un poco de claridad sobre esto. Entiendo que antes del verano europeo lo querrán decidir”.

El ingreso al Argentina Open, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, frente a los lagos de Palermo Argentina Open

En su momento, cuando se abrió el proceso formal para aprobar el upgrade de tres torneos en el tour, Tennium realizó una amplia presentación de unas 600 páginas. La ATP quería lograr un merge, es decir, que dos torneos de categoría 250 se fusionaran en un 500. Tennium llegó a tener prácticamente un acuerdo de sociedad con el ATP de Newport, pero “cambiaron las reglas”, aparecieron en escena los qataríes de Doha y la oferta económica fue inalcanzable.

Puelinckx reconoce que se sorprendió cuando supo que Gaudenzi visitaría Buenos Aires, “porque no es un hombre que viaje tanto. Ya te dice alguna cosa que venga un presidente después de tantos años. Tiene relevancia”.

El empresario, ahora, les reclama a los propios tenistas sudamericanos que se involucren. “Vi lo que dijo (Mariano) Navone estos días [“Esta es la mejor gira del mundo”] y es bueno, porque los jugadores también tienen que hablar más. Nosotros hacemos nuestra parte, pero los jugadores tienen que levantar la voz, porque en definitiva es su gira, son sus fans, sus sponsors que están aquí… Ahí, en mi humilde opinión, deberían ser más vocales, me gustaría que aquí hablaran un poco más. Hay un grupo muy relevante de jugadores en la región. En el consejo de la ATP está Pablo Andújar (español), que también vendrá con Gaudenzi y empuja para nosotros, porque él tiene detrás a los jugadores de la región que le dicen: ‘Oye, defiende la gira’”.

Una preciosa vista aérea del Jockey Club Brasileiro, el sitio en el que se realiza el Río Open de tenis; desde el Cordovado, el Cristo Redentor todo lo vigila Río Open

El torneo de Buenos Aires reparte US$ 675.310 en total. Generalmente, para calcular cuánto cuesta desarrollar un certamen de tenis se calcula el prize money total por tres: en este caso sería de unos US$ 2.025.930. La semana próxima, el Río Open, con el tenista prodigio João Fonseca como gran atracción para los locales, tendrá un premio total de 2.469.450 dólares (el campeón de singles ganará US$ 461.835).

Luiz Procopio Carvalho, el director del torneo carioca que también anhela seguir creciendo, en 2025 le dijo a LA NACION: “Siendo brasileño y viviendo en Londres, veo y creo que hay una mentalidad… casi una discriminación con Sudamérica. Como que somos los hermanos pobres, que no tenemos potencial, y no es así”.

Puelinckx cuenta que “la relación entre Buenos Aires y Río es buenísima”. Y agrega: “Estamos muy coordinados, esta semana hablamos tres veces. Ahora, a lo que dijo, puedo decir que es normal la sensación. ¿Cuántos de los torneos de la ATP se hacen en Europa? Muchísimos. Entonces, mucha atención está ahí. ¿Esta es una región un poco olvidada? Me parece una exageración, no creo que sea tanto, pero hay que seguir levantando la voz y la mano. Y espero que los jugadores también acompañen. Porque, si no, somos siempre gritando Luiz y yo, que somos muy vocales con la ATP. Hay mucha más conciencia ahora que hace unos años. Todo el mundo es consciente del poder que hay en Sudamérica".

Doce de los mejores cien jugadores del ranking son sudamericanos. Buenos Aires prefiere seguir en polvo de ladrillo, mientras que Río no vería con malos ojos pasarse a cancha dura, la superficie que domina el circuito y que también utilizará el Masters 1000 de Arabia Saudita.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, y Danny Townsend, CEO de SURJ Sports Investment, firmando en París un acuerdo para llevar el décimo torneo Masters 1000 a Arabia Saudí ATP Tour

En mayo de 2025, Buenos Aires fue elegida la Capital Mundial del Deporte en 2027. Y está claro que, con ese impulso, al gobierno porteño le interesará que el principal torneo de tenis del país, frente a los lagos de Palermo, siga creciendo. El torneo, resalta Puelinckx, tiene algo que no ostentan todos los certámenes con mayor respaldo económico: “Aquí hay una cultura del deporte. Estadios llenos hay en muchos sitios, pero que haya cultura del deporte y del tenis, no”.