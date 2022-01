El escándalo Djokovic: la sesión de fotos que lo complica, el silencio de la ATP y los escenarios en la audiencia que definirá su futuro

“Feliz año nuevo a todos. Les deseo a todos salud, amor y felicidad”, auguraba Novak Djokovic hace apenas cinco días, en un posteo en sus redes sociales en el que contaba que emprendía el viaje hacia el Abierto de Australia “con un permiso de exención”, a bordo de uno de los chárteres dispuestos por la organización del primer torneo de Grand Slam de la temporada. Horas después, comenzaba una novela inesperada: apenas puso pie en Melbourne, el número 1 del mundo fue retenido por la Fuerza Fronteriza Australiana en el aeropuerto y se le canceló su visa. El tenista serbio eligió resistir y fue trasladado a un hotel que funciona como centro para inmigrantes mientras se decide su futuro; en las próximas horas se hará una audiencia en la que buscará demostrar que tenía un permiso para ingresar en Australia y que la exención médica le correspondía. Mientras, se suman elementos a la causa...

Los abogados del tenista afirmaron que Djokovic puede ser eximido de aplicarse la vacuna contra el coronavirus, ya que superó la enfermedad y pidieron su traslado a un lugar en el que pueda entrenarse, con miras al certamen que empezará el próximo lunes 17; además, denunciaron que fue presionado por los oficiales y supervisores de migraciones en las ocho horas de interrogatorio en las que estuvo incomunicado, antes de poder reunirse con sus defensores. En el escrito de 35 páginas presentado ante la justicia australiana, destacaron que Djokovic dio positivo en un test realizado “el 16 de diciembre de 2021″, con la idea de anular el rechazo de su visado de entrada a Australia, dos días después de acudir a un estadio cerrado y repleto.

Miembros de la comunidad serbia local realizan una vigilia frente al hotel en el que fue hospedado Novak Djokovic WILLIAM WEST - AFP

Pero también se supo que, al día siguiente del presunto positivo de contagio, teóricamente a sabiendas de su situación, acudió sin barbijo a una reunión con jóvenes, según una publicación de la federación local de tenis. Y más aun: el diario L’Equipe expuso que le realizó una sesión de fotos el 18 del mes pasado en Belgrado –dos días después del positivo, ya a sabiendas del contagio–, en la que se mostró sin tapabocas, en una entrevista en la que se le entregó del premio al mejor de los campeones de la temporada 2021.

Les avocats de Novak Djokovic ont fait parvenir un document de 35 pages au tribunal fédéral australien qui jugera son affaire lundi. Mais l'annonce du test positif au Covid-19 mi-décembre pourrait compliquer les affaires du Serbe au lieu de les arranger https://t.co/pGpe4mP2vl pic.twitter.com/3mO1tv8Qw7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2022

En estas condiciones, la situación de Djokovic, más que aclararse, tiende a complicarse. Si ya sabía que había dado positivo en un examen de Covid-19, ¿por qué acudió a dos reuniones y no estaba aislado, como correspondía? ¿O en realidad tal examen nunca existió y Nole no estaba afectado por el coronavirus en ese momento? Aunque el número 1 del ranking consiguió una prórroga para exponer su defensa y evitar su deportación, el panorama asoma complejo. Si su recurso no prospera, el serbio no sólo no podrá jugar en Melbourne este año, sino que además se expone a una prohibición de ingreso por hasta tres temporadas.

Una vista del Park Hotel, donde fue alojado Novak Djokovic a la espera de la resolución de su caso JOEL CARRETT - AAP

Del lado del Abierto de Australia, el director del certamen, Craig Tiley, afirmó en un video que su organización hizo todo lo que pudo. ”Hay muchos dedos acusadores y mucha gente echando culpas, pero les puedo asegurar que nuestro equipo ha hecho un trabajo increíble”, sostuvo el dirigente en un video publicado en el Sunday Herald Sun. Tennis Australia, la federación de tenis de ese país, en efecto, fue cuestionada por un presunto error de comunicación a los jugadores sobre las exigencias de la vacunación anti-Covid vigentes para entrar en ese país, al expresar que las personas no inoculadas podían conseguir una exención si demostraban una infección reciente de coronavirus. Pero el gobierno australiano precisó que esa disposición es aplicable sólo a residentes en Australia, no a los extranjeros que quieran ingresar. Y peor aun: desde el gobierno se indicó que esto le fue explicado a Tennis Australia en noviembre.

Mientras se define su futuro, Novak Djokovic permanece aislado en Melbourne

Si bien el escándalo generó varias reacciones, hay un actor que se quedó mudo ante la situación: nada menos que la ATP, la entidad que rige el circuito masculino. “Más allá de su punto de vista sobre la situación en Australia con Novak y con otros jugadores, hay que fijarse en el silencio de la ATP. Ni un solo comunicado después de cuatro días. Ya ha mostrado repetidamente que los jugadores no le importan. Ahora muestra una falta total de liderazgo cuando aparecen asuntos de importancia”, escribió el canadiense Vasek Pospisil, que estuvo a cargo de la presidencia del Consejo de Jugadores de la ATP, antes de dar un paso al costado y de de crear el sindicato de jugadores PTPA. Esta entidad contó con un fuerte apoyo de Djokovic y varios otros tenistas, pero no como una asociación que se desprendió de la ATP, sino como una que tiene la misión de defender los derechos de los jugadores.

¿Jugará Novak Djokovic en el Abierto de Australia, torneo que conquistó en nueve ocasiones? GETTY IMAGES

Como sea, aun cuando hayan expuesto diferencias en el pasado, el mutismo de la ATP hace ruido. Al fin de cuentas, Djokovic es el número 1 del mundo, su jugador insigne. Cuesta explicar la ausencia de una palabra oficial. Incluso si el Abierto de Australia no es un torneo de la órbita de la ATP (los de Grand Slam son organizados por la Federación Internacional, ITF), se trata de una situación imposible de ocultar.

La situación de Djokovic empezará a resolverse en las próximas horas. En la mañana del lunes (la noche del domingo en la Argentina), comenzará la audiencia judicial del caso que tiene por un lado a Djokovic y por otro a la ministra del Interior de Australia, Karen Andrews; resta definir si Nole estará presente o participará mediante sus abogados. Usualmente, los juicios por una posible deportación pueden demorarse semanas y hasta meses, pero se espera que este caso se resuelva en la misma jornada, dada la situación del jugador, al que le quedaría, en el mejor de los casos, una semana para recuperarse de estos vaivenes y prepararse para el primer gran certamen del año, en el que procurará nada menos que su 21ª corona en el nivel de Grand Slam.

La decisión de no vacunarse contra el Covid le generó varias polémicas a Djokovic ANDREJ ISAKOVIC - AFP

¿Cuáles son los posibles escenarios que ofrece la audiencia del lunes?