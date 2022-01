Novak Djokovic ya tuvo coronavirus: las especulaciones sobre su contagio en un estadio cerrado y “abarrotado” en Belgrado

Cada día que pasa se agrega un capítulo al escándalo que afecta a Novak Djokovic, el Abierto de Australia, las autoridades de ese país y las de Serbia, la patria del número uno del tenis mundial. Desde que el miércoles llegó a Melbourne y fue retenido por “problemas con su visa”, la cuestión pasó de ser meramente un episodio vinculado al deporte a ganar espacio en las noticias que dan vuelta al mundo. ¿Cuál es el cuadro de situación ahora? Mientras el sábado se termina en Australia, el jugador permanece en el hotel donde fue recluido, a la espera de la apelación que presentó para poder ingresar al país y defender el título que ganó por última vez el año pasado allí. Pero hay más...

Más temprano, sus abogados informaron que el jugador de 34 años recibió la “exención médica” de parte de las autoridades del torneo australiano porque había contraído Covid-19 en diciembre, lo cual lo habilitaba a jugar en Melbourne esté o no vacunado previamente. El dato, desconocido hasta aquí, disparó enseguida las especulaciones. ¿Cuándo se pudo haber contagiado? ¿En qué condiciones?

Novak Djokovic saluda al público la noche del 14 de diciembre, en Belgrado Srdjan Stevanovic - Euroleague Basketball

Los abogados dijeron que dio positivo por Covid-19 exactamente el 16 de diciembre. Una búsqueda sencilla en las redes sociales arroja que Djokovic asistió sin barbijo el día siguiente en Belgrado a una ceremonia con jóvenes jugadores, según una publicación de la federación local de tenis. En un comunicado emitido el 17 de diciembre, la federación de tenis de Belgrado anunció en su página Facebook que “el mejor tenista del planeta” y “poseedor de 20 títulos en Grand Slam” entregó las copas y los diplomas a los jóvenes galardonados de la capital serbia en la temporada 2021. ”Sólo los niños galardonados asistieron a la entrega de las copas en el Centro de Tenis Novak de Dorcol (Belgrado), debido a las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia de coronavirus”, se lee en este comunicado.

La publicación contiene varias fotos de Djokovic que posa con funcionarios de la federación y una veintena de adolescentes. Ninguno de ellos lleva máscara de protección. La víspera -el día de su test positivo- Djokovic participó en otro acto público: la presentación de un sello con su imagen. El tenista publicó una imagen del momento en Instagram.

La certificación del salvoconducto decía que la fecha del primer positivo del serbio, de 34 años, fue el 16 de diciembre de 2021, “y que no había tenido fiebre ni síntomas respiratorios en las últimas 72 horas”. Pero hay más, y es entonces que se llega a un acontecimiento público que cualquiera podría ver como un foco posible del contagio. El 14 de diciembre, Djokovic asistió a un partido de la Euroliga de básquetbol entre el Estrella Roja y el Barcelona en un abarrotado estadio en Belgrado. Fue fotografiado abrazando a varios jugadores de ambos equipos, algunos de los cuales arrojaron positivo poco después.

“Como era previsible, el cuadro serbio jugó con el factor ambiental, con un público entusiasta, entre el que estuvo Novak Djokovic jaleando a su equipo con fervor”, se lee en la crónica de ese día del diario El País (España). Esa noche, en un espacio naturalmente cerrado, el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado tuvo 6.849 espectadores, según las cifras oficiales. Un escenario propicio para que el coronavirus se disperse entre las personas, sentadas una al lado de la otra, sin ventilación adecuada. Ni barbijos...

Novak Djokovic durante el partido entre Estrella Roja y FC Barcelona, el 14 de diciembre de 2021 en Belgrado, Serbia. Twitter

Novak Djokovic durante el partido entre Estrella Roja y FC Barcelona, el 14 de diciembre de 2021 en Belgrado, Serbia. Twitter

Novak Djokovic durante el partido entre Estrella Roja y FC Barcelona, el 14 de diciembre de 2021 en Belgrado, Serbia. Srdjan Stevanovic - Euroleague Basketball

Novak Djokovic durante el partido entre Estrella Roja y FC Barcelona, el 14 de diciembre de 2021 en Belgrado, Serbia. Srdjan Stevanovic - Euroleague Basketball

La batalla legal y las posibles consecuencias

Los documentos del sábado indicaron que Djokovic recibió una confirmación del Departamento de Interior de Australia que decía que su declaración de viaje había sido evaluada y que sus respuestas indicaban que cumplía los requisitos para entrar al país sin cuarentena. Si no logra revocar la cancelación de su visa y es deportado, Djokovic podría tener prohibida la entrada al país por hasta tres años. En una respuesta enviada por correo electrónico a The Associated Press sobre las consecuencias de que Djokovic pierda su batalla legal, la Fuerza Fronteriza Australiana dijo que “una persona cuya visa ha sido cancelada puede estar sujeta a una exclusión de tres años que impide la concesión de una nueva visa temporal. El periodo de exclusión será considerado como parte de cualquier nueva solicitud de visa y puede ser anulado en ciertas circunstancias, teniendo en cuenta que cada caso se evalúa de forma independiente”.

Los organizadores del Abierto de Australia no han realizado comentarios en público desde el miércoles, salvo para decir a la prensa australiana que ningún deportista ha sido engañado sobre los requisitos de vacunación. En un mensaje en video al personal del torneo, publicado el sábado por diarios del grupo diarios de News Corp., el director del evento, Craig Tiley, habló sobre el “difícil momento que atraviesa (el Abierto) en el ámbito público”. ”Ha habido una circunstancia que afecta a un par de jugadores, a Novak especialmente (...) en una situación que es muy difícil”, dijo Tiley en la grabación. “Somos un torneo que prioriza a los tenistas. Estamos trabajando estrechamente con Novak y su equipo, y con otros que están en esta situación y sus equipos”.

Novak Djokovic en el aeropuerto de Melbourne, el miércoles Twitter

Djokovic era uno de los dos deportistas detenidos en un hotel en Melbourne que acoge también a refugiados y solicitantes de asilo. La otra es la jugadora de dobles Renata Vorácová, de 38 años, que llevaba una semana en el país cuando se le abrió una investigación. En declaraciones a medios de su país, República Checa, contó que está confinada en una habitación y que hay un guardia en el pasillo. Una tercera persona, que podría ser un árbitro, abandonó el país de forma voluntaria tras las pesquisas de las autoridades fronterizas.

Djokovic realizó su primera publicación en redes sociales en tres días el viernes en al noche con motivo de la Navidad ortodoxa y para dar las gracias a sus seguidores. En la capital de Serbia, Belgrado, ha habido grandes movilizaciones y pequeños grupos de fanáticos se han congregado a diario en el exterior del hotel de Melburne. ”Gracias a la gente en todo el mundo por su continuo apoyo”, escribió Djokovic en Instagram. “Puedo sentirlo y lo aprecio mucho”, agregó, a la vez que sentenció: “Cristo nace”.

Confiado en que saldrá ganador de la batalla legal y podrá ser la estrella habitual en el torneo que empieza el lunes 17 de enero, el serbio solicitó ser trasladado a otro lugar mientras se define si situación, para poder volver a entrenarse. Quiere estar preparado para ganar dos veces: en los juzgados y luego en los courts. Mientras, el mundo asiste con expectativa a un caso que se mantiene primero en el ranking de temas más seguidos del momento alrededor del mundo...

Simpatizantes de Djokovic frente al hotel donde el tenista permanece retenido temporalmente EPA

Con informaciones de las agencias AP y AFP