Alejandro Fantino y Miguel Simón tuvieron un intercambio del que salieron chispas. Hablaban de los equipo del Cholo Simeone.

En el programa ESPN Fútbol Club se generó un clima tenso al producirse un fuerte cruce entre el conductor Alejandro Fantino y el periodista Miguel Simón, por sus posturas enfrentadas con respecto al uso de las estadísticas en el fútbol.

Analizando la frase de Diego Simeone, que sostiene que lo único que importa en el fútbol es ganar, sin considerar la manera, el periodista Miguel Simón dijo que se trata de una contradicción, por el modo en que el entrenador prepara a sus equipos para conseguir el éxito deportivo.

"Mi tarea como periodista no es decirle a la gente lo que a mí me gusta, sino evaluar las actuaciones, y yo no creo que haya un solo resultado que obtuvo Simeone que haya sido como sea, ya que es un tipo que cuida el detalle y trabaja. Hagamos un ejercicio, traigan algún equipo que de 38 fechas haya ganado 30, no hay", explicó Simón refutando la frase del entrenador.

Fantino, esquivo a mirar las estadísticas en el fútbol, dijo no entender el ejemplo expuesto por Simón, y se quejó: "Vos me la haces tan difícil. No te entiendo lo que querés decir". A lo que Simón le contestó: "Yo no entiendo qué es lo difícil para vos. ¿Qué es difícil de entender?".

"Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Hay equipos en la historia del fútbol, que jugando sin una forma o un diagrama o una preparación les haya ido bien? ¿Ahí lo entendiste? ¿Hay muchos equipos jugando como sea que les fue bien y fueron campeones? Simeone no juega como sea, solo dijo una frase", manifestó Simón.

"Vos me hablas a mí que no me entendés porque te tiro dos números. Sería bueno explicar también, porque yo no entiendo tus figuras. Sería bueno que empecemos a ponernos de acuerdo", criticó Simón en alusión a las comparaciones que suele hacer Fantino con figuras históricas.

Luego, Simón explicó que la estadística se utiliza para interpretar y que sirve para respaldar un concepto, sumado a que existe tecnología avanzada que usan los entrenadores.

Fantino, que seguía en desacuerdo con Simón, reconoció su capacidad y dijo: "´Él es el mejor de una generación, que produjo una ruptura en el periodismo deportivo. Yo no le puedo seguir los números, porque estos pibes juegan con una tecnología que yo ya estoy viejo. La estadística aplicada al fútbol no me va, la respeto y la valoro, pero yo veo jugar a los equipos".

Miguel Simón defendió su postura y explicó que Jürgen Klopp fue contratado por las estadísticas, ya que un equipo de profesionales, basándose en estadística avanzada llegó a la conclusión de que era el indicado para dirigir al Liverpool.