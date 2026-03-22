El impactante punto que ganó Jaime Alcaraz en un torneo Sub 15 en Murcia e hizo recordar a su hermano Carlos

La técnica para impactar el revés de dos manos. La electricidad de piernas para llegar hacia la derecha y devolver una pelota imposible. La creatividad para correr un tiro alto que parecía winner del rival y responder con un golpe de espaldas. El físico delgado. La forma de celebrar levantado ambos brazos a la misma vez... Si un desprevenido observara el punto que, en un torneo Sub 15 de Murcia, ganó Jaime Alcaraz, el hermano de Carlos, tranquilamente creería que es un video antiguo del actual número 1 del mundo. Es increíble.

El hermano menor de Carlos Alcaraz, Jaime, junto con sus padres, Virginia y Carlos

Jaime, de 14 años, es el menor de los cuatro hijos que tuvieron Carlos Alcaraz (p.) y Virginia Garfia. Álvaro, Carlos, Sergio y Jaime son los cuatro hermanos de la familia. Naturalmente, más allá del actual líder del ATP Tour, todos son apasionados por el tenis (de hecho, Álvaro es parte del equipo de Carlitos y tomó más protagonismo desde la sorpresiva salida del coach Juan Carlos Ferrero). Pero Jaime, en particular, tiene una conexión especial con las raquetas y su hermano. Y este domingo por la mañana, en el Real Murcia Club de Tenis, dejó a todos boquiabiertos ganando un punto extraordinario, digno de su hermano.

El increíble punto ganado por Jaime Alcaraz

OJO !!!



Con este puntazo ha ganado Jaime #Alcaraz a Rodrigo Burgos ,ambos jugadores del @clubcampomurcia en la final del I torneo sub 15 Costa Calida .



INCREÍBLE . pic.twitter.com/XKefHjP3Zu — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 22, 2026

Fue durante la final del torneo Sub 15 que se jugó paralelamente al Challenger de Murcia (de categoría 75, ganado por Pablo Carreño Busta, que venció en la final a Roberto Carballes Baena por 6-4 y 6-3).

Jaime venció a Rodrigo Burgos, jugador de la Real Sociedad Club de Campo, cerrando el partido con un puntazo que, a la mayoría, le recordó las genialidades que inventa Carlos en los courts del circuito mayor. Jaime, súper ágil, no dio por perdida la pelota en ningún momento pese a que Burgos dominó el punto, respondió con una técnica muy pulida y hasta similar a la de su hermano y finalizó celebrando. Impresionante, realmente.

La felicitación de la madre a Jaime #Alcaraz. pic.twitter.com/Qbo6PGhJAb — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 22, 2026

El año pasado, durante el ATP de Barcelona, los Alcaraz coincidieron en el club y Carlos se refirió a su hermano menor: “No se crean que le pregunto mucho. En casa le pregunto qué torneo va a jugar, me dice ‘voy a jugar aquí y allá’ y le digo ‘pues, bien, mucha suerte’ y no más. Yo le pregunto más a mi padre, que cómo va, cómo lo ve, que él es lo sigue y lo ve más a menudo y él me va contando. ‘Está yendo mejor’, ‘ahora está un poco más estancado’, pero lo último que me dice es que está yendo muy bien, hoy (en un torneo Sub 14) me ha sorprendido el nivel que tiene. Hizo más dejadas (drop-shots) de la cuenta, no se a quién habrá salido eso (sonrío), pero cada vez que puedo intento verlo”.

Carreño en el Challenger, Jaime en el Sub 15

Los campeones de Murcia.



📸 Germán Abril pic.twitter.com/OH2ESyj63x — Germán R. Abril (@gerebit0) March 22, 2026

El año pasado también, pero en enero, Jaime jugó el tradicional Les Petits As, en Francia. Su hermano Carlos celebró esa experiencia, pero pidió prudencia. “Recuerdo ese torneo, ese periodo de mi vida. Hice muchos amigos. Estoy feliz de que mi hermano juegue esos torneos que yo jugué cuando tenía su edad”, dijo. Pero añadió: “Siempre lo apoyo, aunque esté en el otro lado del mundo, pero intento sacarle la presión que la gente le mete. Estoy feliz de verlo crecer y convertirse, digamos, en un hombre”.

Carlos Alcaraz, con el trofeo de Wimbledon, celebrando con sus hermanos: Sergio, Álvaro y Jaime

Las comparaciones, muchas veces, no suelen ser saludables. Está claro que Jaime Alcaraz es un jugador junior y se encuentra en una temprana etapa de absoluta formación. Sin embargo, es inevitable que sus movimientos no despierten el recuerdo de su hermano famoso. El chico ya venía generando esa sensación en sus partidos y, este domingo, en Murcia, la región en la que nacieron los Alcaraz, volvió a hacerlo.

Por su parte, en la Florida estadounidense, Carlos Alcaraz disputará hoy la tercera ronda del Masters 1000 de Miami contra el local Sebastian Korda (32°). El match será en el tercer turno del court central, aproximadamente a las 16 de la Argentina (por ESPN y Disney+).