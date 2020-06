Roger Federer, en el último Abierto de Australia, donde alcanzó las semifinales. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

El extenista australiano, Pat Cash , que fue campeón de Wimbledon en 1987, aseguró que Roger Federer está por detrás del nivel de Novak Djokovic y Rafael Nadal , sus dos grandes rivales.

En ese sentido, Cash argumentó sobre la dimensión del Big Three que domina el circuito mundial: " Los tres son tipos extraños, extraordinarios. No son personas normales . Han sido superhumanos en cierto modo, no sé cómo han hecho todo lo que han hecho. No tienen una mentalidad normal. Son obsesivos", afirmó.

Los tres jugadores son también los que más títulos de Grand Slam ganaron. Así lo confirman las estadísticas y es lo que sucede con Roger Federer (20), Rafael Nadal (19) y Novak Djokovic (17).

Al ser consultado por quién es el mejor jugador del mundo, Cash no dudó en decir: " Es Djokovic, está claro. Este chico es alucinante, tiene grandes estadísticas . Es difícil dejar de lado el historial, no podés". Y agregó: "Federer es puro disfrute porque va a la red, volea y la manera que se mueve es tan elegante".

El tenista de Belgrado es el más joven de los tres con 32 años y encaraba el 2020 con la posibilidad de superar al español y poder empatar con el suizo. La pandemia por coronavirus , por el momento, pospuso esos objetivos. Entre sus éxitos figuran los ocho títulos del Open de Australia, cinco de Wimbledon, tres de US Open y uno de Roland Garros.

" Yo sé que todos dicen que Federer es el más grande de todos los tiempos, él no es ni siquiera el segundo mejor de su era . Es difícil de creer. Si sos el mejor de todos los tiempos, al menos tenés que tener un historial favorable con tu principal rival o tu segundo rival. Es lo primero que tenés que decir", mencionó Cash.

Por último, afirmó: "Tenemos que decir lo que está enfrente de nosotros. Djokovic tiene el mejor récord entre Rafa y Roger. Obviamente en polvo de ladrillo hay un Dios, ese es Rafa y es un delirio lo que hace en el polvo de ladrillo".