El retiro de Serena Williams genera una demanda de entradas “sin precedentes” para el Abierto de los Estados Unidos

La estadounidense Serena Williams , una leyenda del tenis que trascendió las fronteras del deporte, ayer sacudió el mundo de las raquetas al anunciar su despedida del profesionalismo. “Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir movernos en una dirección diferente (...) La cuenta regresiva ha comenzado. Voy a saborear estas próximas semanas”, comunicó. A partir de ese momento se generó una demanda de entradas “sin precedentes” para el US Open , que comenzará el 29 de este mes y que marcará el final de la carrera de la 23 veces campeona individual de Grand Slam.

“El efecto Serena es como un tsunami” , afirmó en The New York Post el portavoz de la asociación estadounidense de tenis (USTA), Chris Widmaier. “Desde que la gente se enteró de la noticia, hemos vendido, hasta las 3 de la tarde del martes, 13.000 boletos para el US Open, incluidos 4500 o más para la noche de apertura”, añadió. Cuando se le pidió al funcionario que pusiera en contexto el número de 13.000 entradas, declaró: “Ese es un día espectacular. De hecho, puede que no tenga precedentes”.

Serena Williams, esta semana, jugando el WTA 1000 canadiense, en Toronto Vaughn Ridley - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Conseguir entradas para el último major de la temporada no será económico una vez que el evento se haya agotado por completo. Widmaier reveló que algunos espectadores están tratando de revender sus boletos de 35 dólares para el piso superior del estadio central (el Arthur Ashe), para la inauguración del evento el lunes por la noche, a US$ 7000 en el portal Ticketmaster. El estadio tiene capacidad para 23.771 espectadores.

Lo que hace aún más notable la reacción del público ante las boleterías virtuales es el hecho de que ni siquiera es seguro que la menor de las hermanas Williams jugará en la noche de apertura (el sorteo se realiza el jueves previo al torneo). Sin embargo, Widmaier recordó que a Williams le tocó jugar en la primera noche varias veces y que en esta oportunidad también se podría repetir el escenario. Si ya de por sí el Arthur Ashe es el estadio de tenis más bullicioso del tour y sus sesiones nocturnas son todo un espectáculo por la electricidad del público en las tribunas y palcos, el partido que despedirá a Serena será una atracción inolvidable.

El US Open fue escenario de muchas de las grandes hazañas de Serena Williams; allí se despedirá del tenis AFP

Antes del anuncio de Serena se habían vendido aproximadamente 1500 localidades para un posible partido de segunda ronda de Williams, el miércoles por la noche. Claro que desde el momento que saltó la noticia el interés se multiplicó. Widmaier dijo que todavía se está por determinar cómo se honrará en el US Open a la deportista que el 26 de septiembre próximo cumplirá 41 años. Las despedidas notables en Flushing Meadows a lo largo de los años han incluido, entre otras, a estrellas estadounidenses como Andre Agassi, en 2006, y Andy Roddick, en 2012 (el tandilense Juan Martín del Potro, por entonces 8° del mundo, tuvo a su cargo la misión de “retirar” de la actividad al Bombardero de Nebraska, con una victoria por 6-7 (1-7), 7-6 (7-4), 6-2 y 6-4, por los octavos de final).

Seis de los 23 títulos de singles de Grand Slam que ganó Serena fueron sobre el cemento de Nueva York. El primero, en 1999; el último, en 2014. Además, la exnúmero 1 del mundo disputó otras cuatro finales en el Abierto de los Estados Unidos, certamen que ya se prepara para despedir a una de las máximas referencias tenísticas -sino la máxima- de la historia de ese gigante norteamericano.

