El sorteo de Roland Garros: Djokovic, Nadal y Federer están del mismo lado del cuadro y Schwartzman tendrá un rival accesible

Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, comenzará el domingo próximo y ya tiene sus cuadros individuales definidos (solamente restan los ingresos de los que superen las clasificaciones). Con la mayor atención puesta en la posibilidad de que Rafael Nadal obtenga su 14ª Copa de los Mosqueteros y se encumbre como el tenista con más trofeos de Grand Slam (llegaría a 21, superando a Roger Federer, que ostenta 20), el sorteo de realizó a “puertas cerradas” por protocolo sanitario. Hay siete argentinos confirmados, mientras que este viernes, Marco Trungelliti y Juan Manuel y Francisco Cerúndolo jugarán la última ronda de la clasificación.

Diego Schwartzman, 10° favorito y semifinalista del Abierto de Francia el año pasado (cayó con Nadal), debutará frente a Yen Hsun Lu, de Taipei, actual 679° del ranking y 33° en 2010. Su camino hacia una potencial final es muy espinoso: Adrian Mannarino (R2), Aslan Karatsev (R3), Andrey Rublev (8vos de final), Nadal (cuartos de final), Novak Djokovic o Roger Federer (semifinales) y Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev (final).

También semifinalista en 2020, la rosarina Nadia Podoroska (42° de la WTA) tendrá una rival de peso en el debut: la suiza Belinda Bencic, 10ª preclasificada. Será el primer enfrentamiento entre ambas jugadoras.

Nadia Podoroska, semifinalista en Roland Garros 2020, vuelve a París. Clive Brunskill - Getty Images Europe

Federico Delbonis (52°), el segundo argentino mejor posicionado en el ranking, se presentará ante el moldavo Radu Albot (88°), que se impuso en el único match entre ambos, en Lyon 2018.

Guido Pella (59°) esperará por un jugador de la clasificación, mientras que Federico Coria (96°) debutará frente al zurdo español Feliciano López (61°). El cordobés Juan Ignacio Londero, 100° del mundo, jugará ante el chileno Cristian Garin (23°; entrenado por Franco Davin). Facundo Bagnis (101°) se enfrentará contra el local Benjamin Bonzi, 115°.

La parte superior del cuadro individual masculino está recargada. Rafael Nadal (tercer preclasificado), que debutará ante el australiano Alexei Popyrin, podría enfrentarse en una potencial semifinal ante Novak Djokovic (1°), que comenzará su camino en París frente al estadounidense Tennys Sandgren.

Roger Federer (octavo preclasificado), que no compite en Roland Garros desde 2019 (llegó a las semifinales y perdió con Nadal), esperará por un jugador que surja de la qualy desde el mismo lado del cuadro.

El ruso Medvedev, que es el segundo cabeza de serie aunque se conoce que el polvo de ladrillo no es la superficie en la que mejor se mueve, se presentará ante el kazako Alexander Bublik. El austríaco Dominic Thiem (4°) vs. Pablo Andújar (España), el griego Tsitsipas (5°) vs. el francés Jeremy Chardy y el alemán Alexander Zverev (6°) vs. ante un jugador de la clasificación.

Entre las mujeres, la campeona defensora, la polaca Iga Swiatek (8ª favorita) se presentará en el Philippe Chatrier contra la eslovena Kaja Juvan (101°). El primer desafío de la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, será la estadounidense Bernarda Pera (70°). La rumana Patricia Tig (63°) será la primera contrincante de la japonesa Naomi Osaka, segunda preclasificada.

Serena Williams, la leyenda estadounidense de 39 años, séptima preclasificada en París, debutará ante Irina-Camelia Pegu (Rumania, 74°). La menor de las Williams buscará, una vez más, el trofeo número 24 de Grand Slam que le permitiría superar el récord de Margaret Court. El último título major de la ex número 1 fue Australia 2017: desde entonces llegó a cuatro finales, pero las perdió (Wimbledon 2018 y 2019, y el US Open en esos mismos años).

LA NACION