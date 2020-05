Crédito: marceloriosoficial

"Todavía no estoy listo para morir", confesó el chileno Marcelo Ríos , ex número uno del ranking mundial de tenis . El extenista trasandino, que vive en Miami, transmitió en vivo una charla con su exentrenador, Alex Rossi en la red social Instagram, y allí se refirió a la enfermedad que ya tiene más de tres millones de contagiados en todo el mundo. "Me da susto , le agarré harto respeto al coronavirus . Yo tuve influenza el año pasado y me quería matar por el dolor de cabeza y lo mal que me sentía", agregó el zurdo de Vitacura, quien lideró el escalafón mundial durante seis semanas en 1998 .

"Es raro lo que está pasando, porque siendo el país más infectado, están abriendo los malls (shoppings), Disney. Entonces no entiendo. Es poco entendible abrir lugares masivos teniendo tantos contagiados", se preguntó el ex tenista de 44 años. Sobre su propia experiencia en la cuarentena, Ríos reveló: "Lo único que sé es que la cuarentena me ha agarrado un olor a ala (axilas), todo el día. Y una diarrea bastante importante".

Marcelo Ríos fue número 1 del mundo en 1998 Fuente: AFP

Más allá de la enfermedad, la charla entre Rossi y Ríos derivó en el tenis actual. El extenista chileno tuvo tiempo para elogiar a uno de los personajes más irreverentes del circuito: el australiano Nick Kyrgios. "Me cago de la risa con él y con el italiano (Fabio) Fognini", contó Ríos. Y añadió: "Me gusta ver ese tenis. Hoy tirás una raqueta y te pasan una multa. No podés hacer nada. El tenis ha puesto tantas reglas y decís cualquier cosa y ya estás multado. El tenis se ha puesto un poco fome (aburrido)", reflexionó el trasandino.

Además, Ríos resaltó al US Open como el mejor torneo de los grandes del circuito, y contó una anécdota luego de jugar uno de sus partidos en Flushing Meadows: "Me acuerdo que jugaba una vez y llegó Trump en una limusina como con 10 minas (mujeres) abrazado y hoy lo veo como presidente de Estados Unidos". Además, Ríos elogió a Roger Federer: "La motivación que tiene es increíble. Yo no podría viajar ni entrenar a alguien, me costaría mucho".

A la hora de "componer" al tenista ideal con diferentes golpes de los mejores de la historia reciente, Ríos evaluó: "De derecha podés decir que Fernando González (chileno) tenía muy buena derecha y potencia, pero no era quizás tan regular. Hoy, (Novak) Djokovic no te falla una. Lo veo más sólido a Djokovic de derecho y del revés", postuló. Sobre el golpe a perfil cambiado, Ríos destacó al griego Stefanos Tsitsipas y al austríaco Dominic Thiem. Mientras que como mejores sacadores, Ríos se quedó con el estadounidense Pete Sampras y el suizo Roger Federer, de quien también destacó su volea.

