El US Open de tenis volverá a la normalidad: permitirá el 100% del ingreso del público

El US Open recuperará su energía tan característica. El cuarto Grand Slam de la temporada de tenis permitirá el 100% de la capacidad de espectadores durante sus dos semanas completas en su próxima edición (desde el 30 de agosto al 12 de septiembre), un año después de que el público fuera excluido del evento debido al brote de coronavirus.

La Asociación de Tenis de EE. UU. (USTA, según sus siglas en inglés) anunció la venta de entradas para el público en general comenzará el 15 de julio. De esta manera, el de Flushing Meadows, en Nueva York, será el primer Grand Slam de tenis con el cien por ciento de sus espectadores desde el Abierto de Australia de enero/febrero de 2020.

La decisión de la USTA de regresar a su número habitual de personas en el lugar es el último paso en el regreso a la normalidad para Nueva York y para los fanáticos de varios deportes. Según la agencia AP, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, comunicó que muchas de las reglas restantes de distanciamiento social del estado se suavizarían porque el 70% de sus adultos han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el Covid-19.

La USTA organizó el US Open de 2020 sin espectadores, lo que alteró significativamente la atmósfera y las condiciones competitivas en un torneo donde las multitudes bulliciosas son parte del espectáculo, especialmente durante las sesiones nocturnas en el Arthur Ashe Stadium, con más de 23.000 personas. Gabriela Sabatini, campeona del US Open en 1990, siempre acentuó la energía que le generaba el público neoyorquino: “Influía mucho en mi juego, en mi estado de ánimo. Y claramente, Nueva York era un lugar donde afuera de la cancha ya me sentía bien. Un lugar con mucha energía”.

En la última final masculina del US Open, el austriaco Dominic Thiem venció al alemán Alexander Zverev. Reuters

Más de 700.000 personas asistieron al US Open de 2019. El Abierto de Francia reciente permitió que más de 5000 espectadores ingresaran en el predio cada día durante la primera semana y aumentó su capacidad a más de 13.000 personas en la semana final. El All England Club y el gobierno británico anunciaron que la cancha central estaría poblada al 50% de su capacidad total cuando Wimbledon comience, el 28 de junio, y que aumentará al 100% para las finales individuales femeninas y masculinas del fin de semana de cierre del 10 al 11 de julio.

LA NACION