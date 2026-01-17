Empieza el Australian Open: diez partidos imperdibles en la primera ronda

Días de calor, de jornadas extensas al otro lado del mundo y de tenis de madrugada en la Argentina. En el Melbourne Park está por comenzar el Australian Open, el primer Grand Slam de 2026, el único del hemisferio sur, y el que más evolucionó en los últimos años, hasta convertirse en uno de los preferidos por los cientos de jugadores que acuden al suelo oceánico para empezar la temporada. Con premios por un total de 75 millones de dólares (AU$111,5 millones), la fiesta de dos semanas en Australia comenzará en la noche argentina del sábado, con varios encuentros imperdibles, al menos para las jornadas iniciales. Aquí, un vistazo a los 10 partidos más atractivos:

Carlos Alcaraz (1º) vs. Adam Walton (79º).

El líder del ranking abre la temporada con la misión de conquistar el único torneo de Grand Slam que falta en su vitrina. La primera incógnita por despejar, en el caso del murciano, será ver cómo sobrelleva el final reciente del vínculo con Juan Carlos Ferrero, el coach que lo acompañó en los últimos años y con el que llegó a la cima del circuito. Alcaraz viene de recibir un enorme elogio de parte de Roger Federer, nada menos: “Me identifico más con la mentalidad y el estilo de Carlos, sobre todo cuando decide jugar una pelota corta, cuando sube a la red o cuando pasa de defensa a ataque. Me entrené un poco con estos chicos y tienen un toque realmente increíble”. En la ruta hacia una hipotética consagración, Alcaraz ya sabe que sólo podría cruzarse con Jannik Sinner (el bicampeón defensor) o Novak Djokovic (10 veces ganador del certamen aussie) en una final. Paso a paso, su primer adversario será el local Adam Walton, de 26 años, sin títulos ni finales en el nivel ATP, sin victorias ante jugadores del Top 10 y con una semifinal en el modesto torneo de Los Cabos 2025 como mejor antecedente.

Carlos Alcaraz en acción durante la exhibición 1 Point Slam que se hizo hace un par de días en el Rod Laver Arena (Photo by DAVID GRAY / AFP) DAVID GRAY� - AFP�

Jannik Sinner (2º) vs. Hugo Gaston (94º). Hace dos años, el italiano alzó el primero de sus cuatro trofeos de Grand Slam en Melbourne. Retuvo el cetro en 2025 y va por el tercer Open australiano en fila, un logro alcanzado previamente por Roy Emerson (campeón de 1963 a 1967), Jack Crawford (1931-33) y Novak Djokovic, en dos ocasiones (2011-13 y 2019-21). Antes de una proyectada final contra Alcaraz, podría medirse en la tercera ronda contra el brasileño João Fonseca (28°, vigente campeón del ATP de Buenos Aires), y en semifinales contra Djokovic. Si la lógica se mantiene, en Melbourne debería continuar el duopolio que Alcaraz y Sinner instalaron en el tour desde el abierto australiano desde 2024, con cuatro títulos grandes para cada uno, incluidas tres finales entre ambos (2-1 para el español). “La rivalidad entre ellos es algo formidable para el tenis”, remarcó Federer, seis veces ganador en Australia, sobre los herederos del Big 3 que el suizo conformó junto con Rafael Nadal y Djokovic para dominar el tour por más de tres lustros en este siglo. El nacido en San Candido, a pasos de la frontera con Austria, reveló que la rivalidad con Alcaraz lo motiva. “Espero jugar la final aquí frente a Carlos. Me preparé a fondo y físicamente me siento bien. Siempre es normal comenzar la temporada con algunas dudas, pero siento confianza por los buenos resultados que logré en el pasado”, detalló.

Novak Djokovic (4°) vs. Pedro Martínez (71°). El serbio, que no juega desde noviembre del año pasado, cuando ganó el ATP de Atenas, es el hombre más vencedor en Melbourne, con 10 coronas. A los 38 años, intentará una nueva hazaña: ir en busca de su 25º Grand Slam, aunque el reloj, enemigo implacable, parezca poner cada vez más distancia entre Nole y los dos mejores del circuito. El año pasado llegó hasta las semifinales, pero debió retirarse por lesión frente a Alexander Zverev, el 3º del mundo. El balcánico se bajó hace unos días del torneo de Adelaida por no llegar a pleno, y en esta semana interrumpió un entrenamiento con el checo Jiri Lehecka por dolores en el cuello. Asoman las dudas alrededor de Djokovic, pero sería una necedad quitarlo de la nómina de candidatos. Eso sí: para consagrarse, debería derrotar probablemente a Sinner, primero, y luego a Alcaraz, una tarea titánica que nadie pudo lograr en las últimas dos temporadas.

Novak Djokovic firma autógrafos tras una sesión de práctica; el serbio no parece llegar en las condiciones ideales (Photo by William WEST / AFP) WILLIAM WEST� - AFP�

Sebastián Báez (39º) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (63º). El jugador surgido en el partido de San Martín es el argentino que mejor empezó 2026, con siete victorias, incluidos sendos éxitos sobre Taylor Fritz, 9º del ranking, y Ben Shelton (8º), además de trepar hasta la final en el torneo de Auckland. Báez tendrá, en Melbourne, un obstáculo inicial nada sencillo. Mpetshi Perricard, de 22 años, asoma como una de las figuras nuevas de la escuela francesa. Alto, con un saque muy potente y revés de una mano, el gigante de Lyon empezó este año con cuartos de final en Brisbane e idéntica etapa en Auckland. “Mi objetivo para Australia era llegar lo mejor posible y lo pude lograr. Ahora quiero mejorar lo que no me salió en la final de Auckland, contra el rival que me toque, y encarar el torneo desde cero, con mucha ilusión. Cada punto que juegue va a ser el más importante”, expresó Báez sobre lo que espera en Melbourne.

Francisco Cerúndolo (20º) vs. Zhizhen Zhang (362°). A primera vista, si solo se mira el ranking, parece haber una amplia diferencia de ranking entre el jugador argentino de mejor ranking y el chino. Luego, hay que tener en cuenta los matices. Cerúndolo no empezó bien la gira, con una derrota en su estreno en Adelaida contra Jaume Munar. Zhang, con pasado como Top 40, jugó apenas seis partidos desde marzo pasado por una severa lesión en el hombro derecho, y regresó hace poco a la acción, por lo que debió emplear el ranking protegido. El porteño, si no se complica solo, tiene la oportunidad de llegar al menos a la tercera rueda por el lado de una llave que tiene a Zverev como nombre más elevado.

Francisco Cerúndolo parte como 18° favorito; es el único argentino entre los preclasificados Luca Bruno� - AP�

Camilo Ugo Carabelli (47°) vs. Marton Fucsovics (55°). Una buena prueba para el porteño, que viene de cumplir su mejor temporada en el circuito, y ahora apunta a mejorar todo lo bueno que hizo en 2025. No arrancó bien este año –caída ante Learner Tien en el debut en Brisbane- y tampoco tiene un buen récord en los Grand Slams (un triunfo y 6 derrotas). Se enfrentará por primera vez al húngaro, un rival experimentado, de 33 años, que en su carrera llegó un par de veces a los octavos de final en Melbourne.

Mariano Navone (74°) vs. Hamad Medjedovic (96°). Primer duelo entre el jugador de 9 de Julio y el serbio. No fue el mejor comienzo el que tuvo Navone, con sendas derrotas en Hong Kong y Auckland. Medjedovic pasó la qualy y primera ronda en el torneo neozelandés, antes de caer contra Jakub Mensik. El balcánico tiene mejores resultados en canchas duras, con un par de finales ATP y el título del Next Gen Finals que logró a fines de 2023. Un examen interesante para Navone.

Mariano Navone buscará su primera victoria en Melbourne Prensa Road2Aus/Nico Aguilera

Alex de Minaur (6°) vs. Matteo Berrettini (56°). El australiano es la principal esperanza local para cortar una sequía de medio siglo: Mark Edmonson, en 1976, fue el último australiano campeón en casa. Pero no asoma nada fácil la misión de De Minaur, que ya en el estreno se cruzará con Berrettini, ex Top 10, semifinalista en Melbourne en 2022 y que viene de ayudar a Italia a ganar nuevamente la Copa Davis a fines del año pasado. Además, Berrettini domina 3-2 el historial entre ambos. Promesa de partidazo en el court central.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Francia, 118ª). La número 1 del circuito femenino empezará ante una invitada especial. Campeona en 2023 y 2024, la bielorrusa va por la reconquista después de perder la final hace doce meses frente a la estadounidense Madison Keys. Sabalenka tiene un camino pedregoso, con posibles rivales de riesgo como Pavlyuchenkova, Raducanu, Mboko y Paolini en la ruta hacia otra definición. Por la parte baja de la llave femenina, Amanda Anisimova –finalista en Wimbledon y el US Open- e Iga Swiatek asoman como potenciales rivales.

Aryna Sabalenka viene de obtener el torneo de Brisbane (Photo by William WEST / AFP) WILLIAM WEST� - AFP�

Solana Sierra (64°) vs. Moyuka Uchijima (87°). La marplatense es la única argentina en el cuadro femenino de singles. Luego de un importante ascenso en 2025, Solana debe empezar a sumar puntos para al menos mantener su posición este año. Arrancó 2026 con un par de triunfos y cuatro derrotas. Uchijima viene de caer en la qualy del WTA de Hobart. En caso de pasar el primer examen, Sierra podría cruzarse con la belga Elise Mertens (21) en la segunda rueda, y en una hipotética tercera, con la suiza Belinda Bencic.

El programa de hoy (desde las 21, ESPN y Disney+)

Desde las 21: Tomás Martín Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (1573 Arena)

Cerca de las 23.30: Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang (Margaret Court Arena)

A las 0.05: Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (court 7)

Cerca de las 0.30: Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics (ANZ Arena)

Desde las 5: Aryna Sabalenka vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Rod Laver Arena) y Alexander Bublik vs. Jenson Brooksby (Margaret Court Arena)

A continuación: Carlos Alcaraz vs. Adam Walton (Rod Laver Arena) y Mananchaya Sawangkaew vs. Emma Raducanu (Margaret Court Arena)