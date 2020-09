Crédito: Captura de video

6 de septiembre de 2020 • 20:18

Después del escándalo que lo tuvo como protagonista, al ser descalificado del US Open por pegarle un pelotazo a una jueza de línea, Novak Djokovic se retiró de Flushing Meadows sin realizar declaraciones.

Un rato más tarde, a través de sus redes sociales, el número 1 del mundo dejó su impresión sobre lo sucedido en el partido contra Pablo Carreño Busta.

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Pude chequear lo que pasó a la jueza de línea y desde el torneo me dijeron que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad", señaló el número 1.

Y agregó: "En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior, trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y ser humano. Le pido disculpas al torneo y a todos los aficionados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi gran apoyo, y a mis fanáticos por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho".

El número 1 del mundo buscaba en Flushing Meadows su 18° título de Grand Slam, pero quedó al margen de las instancias finales por una circunstancia increíble. Djokovic, que parecía no estar mirando adónde impactaba, lanzó la pelota con fuerza, levantó la mano en señal de pedido de disculpas y corrió a ver el estado de la mujer, que estaba con las manos en su garganta y recibió atención médica en medio del court central.

La decisión de descalificar al jugador fue tomada de manera en conjunta por el supervisor de Grand Slams, el suizo Andreas Egli, el árbitro del torneo Soeren Friemel y la jueza de línea Aurelie Tourte, tras observar las acciones y ver lo sucedido con la jueza de silla.

Poco después del incidente, la Federación de tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que expresa: "De acuerdo con las reglas de los Grand Slams, luego de su acción de golpear intencionalmente una pelota de manera peligrosa o imprudente dentro de la cancha, o de golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias, el árbitro del torneo descalificó a Novak Djokovic del US Open 2020. Debido a esta sanción, Djokovic perderá todos los puntos para el ranking obtenidos en este US Open y será multado con el premio monetario que le correspondía por lo hecho en el torneo, además de otras multas dispuestas respecto a este incidente".