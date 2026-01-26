“Estrés térmico”: cómo funciona el protocolo de calores extremos en el Australian Open

¿Cómo funciona el protocolo de calores extremos en el Australian Open? Activado el sábado pasado por primera vez en la quincena, el reglamento que estipula cuándpo suspender y cuándo reanudar el juego en el primer Grand Slam del año, volverá a entrar en vigor este martes, con temperaturas que rondarán los 40°, informaron los organizadores del torneo.

Disputado en pleno verano en el hemisferio sur, el Abierto australiano sufre a menudo los días de calor sofocante. Los organizadores del primer Grand Slam de la temporada introdujeron en 2019 un “protocolo de calores extremos” basado en una “escala de estrés térmico” que consta de cinco niveles. El objetivo de este dispositivo es “proporcionar las condiciones de juego equitativas para todos los jugadores” y “minimizar el riesgo de problemas de salud relacionados con el calor”.

El nivel de estrés térmico que sienten los jugadores se mide en una escala de 1 a 5, calculada en función de cuatro factores: la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento y el calor de la radiación solar.

Taylor Fritz, otro de los que sufrió el calor en el abierto australiano (Photo by Martin KEEP / AFP) MARTIN KEEP - AFP

En el primer nivel de la escala de estrés térmico las condiciones de juego no requieren de una vigilancia especial. En el nivel 2, se recomienda un “aumento de la hidratación”, con la puesta en marcha de “estrategias de enfriamiento” de la temperatura corporal en el nivel 3. Cuando el índice de estrés térmico alcanza el 4, deben tomarse “pausas prolongadas”, mientras que el juego quedará suspendido de alcanzarse el nivel máximo de la escala.

Sea cual sea la pista en la que se esté jugando, un partido es interrumpido cuando el índice de estrés térmico alcanza 4,6 sobre 5 para la competición de tenis en silla de ruedas, de 4,7 sobre 5 para los torneos juniors, y 5 para los encuentros de singles en mujeres y hombres. En las tres canchas principales en Melbourne (los estadios Rod Laver, Margaret Court y John Cain), el juego se reanuda en cuanto el techo retráctil se cierra y se enciende el aire acondicionado.

El 1573 Arena, uno de los estadios del Australian Open, se mostró vacío durante la suspensión temporaria del sábado pasado por el calor extremo (Photo by James D. Morgan/Getty Images) James D. Morgan - Getty Images AsiaPac

El vigente campeón Jannik Sinner, número 2 del ranking, sufrió el sábado ante el estadounidense Eliot Spizzirri en su duelo por la tercera ronda, y tuvo que disputar los dos primeros sets al aire libre antes de bascular el partido a su favor, una vez que se cerró el techo de la Rod Laver Arena.

En caso de que el límite de estrés térmico sea alcanzado en las pistas secundarias, el juego es suspendido hasta que el árbitro general del torneo considere las condiciones propicias para la reanudación de los encuentros. En cumplimiento de esa norma los partidos al aire libre fueron suspendidos cerca de cinco horas el sábado pasado.

El árbitro debe informar a los jugadores de la reanudación del partido al menos con media hora de anticipo. Cuando el índice de estrés térmico alcanza 4 sobre 5 (3,9 en juniors y 3,6 para el tenis en silla de ruedas), los partidos no se suspenden, pero los jugadores tienen derecho a una pausa para refrescarse al final del segundo set en la categoría femenina y al final del tercero para los hombres.

Por lo pronto, la jornada del martes tendrá como principales atractivos los cuatro primeros cuartos de final de los torneos de singles masculino y femenino. Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Coco Gauff volverán a saltar a la pista y todos ellos disputarán sus respectivos partidos en la Rod Laver Arena a partir de las 11.30, posiblemente en cotejos bajo techo.

Queda por conocerse si el índice de estrés térmico alcanzará el nivel 5 el martes, y en ese caso, cuántos sets disputarán las estrellas del circuito al aire libre antes de que el cierre se interponga entre el cemento y el cielo. Las previsiones meteorológicas indican que el mercurio podría alcanzar los 40°.

Más allá de los cuatro primeros cuartos de final, cerca de 60 partidos (juveniles, tenis adaptado y leyendas) están programados para el martes en las pistas anexas, todos ellos susceptibles de ser interrumpidos por el calor.

La organización ya decidió aplazar un día el comienzo del torneo en silla de ruedas, que tendrá al argentino Gustavo Fernández como uno de sus participantes.