Etcheverry se despidió del Australian Open con una ajustada derrota ante Bublik

Dio la talla y no alcanzó. Tomás Etcheverry disputó un gran partido ante Alexander Bublik, N° 10 del mundo, pero terminó cayendo por 7-6(4), 7-6(5), 6-4 en dos horas y 37 minutos de juego. De esta forma, solo Francisco Cerúndolo es el único argentino que sigue en pie en el Australian Open.

En el primer set, ambos jugadores mostraron un nivel muy parejo en su juego. El argentino contó con un set point en el noveno game que su rival salvó con un saque ganador. Bublik se benefició del alto porcentaje de primeros saques (96%) y un solo mini quiebre en el tiebreak fue suficiente para que el set se decantara a su favor.

The big serving seed finished it in trademark style 🔥 https://t.co/10uGNL0ms0 pic.twitter.com/EzOD3fwgDg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026

Durante el segundo set, la paridad volvió a hacerse presente. Si bien el argentino contó con dos oportunidades para quebrar, Bublik volvió a contar con su arma más letal (el saque) para sacar adelante el encuentro y llegar otra vez a la definición en el tiebreak.

En el tiebreak, Etcheverry levantó un 3-5 tras aprovecharse de una doble falta de su rival y más tarde igualar la acción con un passing paralelo de revés. Sin embargo, el kazajo recuperó en el 5-5 un mini break que terminó confirmando con un ace para llevarse el segundo parcial.

Previo al comienzo del tercer set, Etcheverry pidió tiempo médico y se marchó al vestuario para ser atendido por una molestia en la pierna izquierda. Bublik comenzó quebrándole el servicio al argentino por primera vez en el partido.

A partir de ese momento, el N° 10 del mundo dominó con claridad y empezó a utilizar con más frecuencia el drop para sorprender al argentino, que sintió el cansancio de los dos sets anteriores. Bublik cerró el encuentro con un primer saque ganador que Etcheverry no pudo devolver con comodidad.

El kazajo se enfrentará a Álex de Miñaur, N° 6 del mundo, en la madrugada del domingo en la Argentina por el pase a los cuartos de final. El historial lo lidera el australiano por 3-2, aunque Bublik ganó los últimos dos enfrentamientos que tuvieron lugar en 2025 (Roland Garros y Masters 1000 de París).

Por su parte, Etcheverry cierra una buena participación en el Australian Open, donde alcanzó la tercera ronda por segunda vez en su carrera y regresará al Top 60 (por el momento se ubicará en la posición N° 53). Afuera de la serie de Copa Davis, el argentino se enfocará en la gira sudamericana, donde defiende pocos puntos y tendrá la posibilidad de seguir escalando en el ranking ATP.

Nota en desarrollo