Australian Open 2026: Francisco Cerúndolo venció a Rublev y pasó a octavos de final

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, 18 en el ránking mundial, venció esta madrugada al ruso Andrey Rublev, que está por encima suyo en el listado en el puesto 13, y avanzó así por primera vez en su carrera a la cuarta ronda del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada.

El partido que se disputó en el Kia Arena duró 2 horas y 9 minutos y terminó 6-3, 7-6 (4), 6-3. El argentino ganó sin perder sets. Ahora espera a su próximo rival, que será el vencedor del match entre el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie.

