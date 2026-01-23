LA NACION

Australian Open 2026: Francisco Cerúndolo venció a Rublev y pasó a octavos de final

Es la primera vez que el argentina alcanza esta instancia del torneo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Francisco Cerúndolo
Francisco CerúndoloDAVID GRAY - AFP

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, 18 en el ránking mundial, venció esta madrugada al ruso Andrey Rublev, que está por encima suyo en el listado en el puesto 13, y avanzó así por primera vez en su carrera a la cuarta ronda del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada.

El partido que se disputó en el Kia Arena duró 2 horas y 9 minutos y terminó 6-3, 7-6 (4), 6-3. El argentino ganó sin perder sets. Ahora espera a su próximo rival, que será el vencedor del match entre el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tenis
  1. Polémica en el Australian Open: Osaka fue criticada por su rival tras una actitud antideportiva
    1

    Australian Open: Naomi Osaka protagonizó un tenso cruce con su rival Sorana Cirstea

  2. Sebastián Báez se despidió del Australian Open con una derrota en la segunda ronda
    2

    Sebastián Báez se despidió del Australian Open con una derrota frente a Darderi

  3. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro
    3

    Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

  4. Dejó la universidad y sorprende en el Australian Open: la historia del español que quiere suceder a Nadal
    4

    Quién es Rafael Jódar, el tenista de 19 años que dejó la universidad para tratar de seguir los pasos de Nadal