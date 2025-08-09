Etcheverry y Báez perdieron en Cincinnati, donde Sinner comenzó con un rápido éxito su defensa del título

Tomás Martín Etcheverry (60°) y Sebastián Báez (43°) perdieron ante dos canadienses este sábado y quedaron eliminados en la segunda ronda del cuadro de singles del Masters 1000 de Cincinnati, sobre cemento. En tanto, el tenista número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, fue implacable en su regreso al circuito tras pasar por alto el torneo de M1000 de Toronto: en una hora, liquidó al colombiano Daniel Galán (144°) por 6-1 y 6-1.

Después de un trabajoso triunfo en el debut en el torneo, Etcheverry, que tiene circunstancialmente como entrenador al capitán del equipo argentino de la Copa Davis, Javier Frana, cayó por 6-2 y 7-6 (7-3) ante Felix Auger-Aliassime (23er favorito) en casi dos horas y cerró su participación en el Lindner Family Tennis Center, de Ohio. El platense no logró seguir el ritmo de su adversario en el primer set y, si bien mejoró en el segundo, incluido el servicio, no le alcanzó el esfuerzo para evitar en el tie break con el que el canadiense cerró el juego. Ahora, Etcheverry se preparará para jugar en Winston-Salem, antes de su intervención en el US Open.

Un decepcionado Tomás Martín Etcheverry, que quedó eliminado en la segunda etapa de Cincinnati; Felix Auger Aliassime lo superó claramente. Instagram @tomasetcheverry123

Por su parte, Báez, que había tenido un debut sólido, no sostuvo ese nivel y fue eliminado por Gabriel Diallo (30° preclasificado), que venció por 7-5 y 6-4 gracias a tomar mejores decisiones en los momentos clave. El alto número de errores no forzados de ambos contrastó con los tiros ganadores, un rubro en el que el canadiense (32) hizo la diferencia sobre el jugador nacido en San Martín (5).

Lo de Sinner, en tanto, resultó formidable en el comienzo de la defensa del título de campeón. Luego de 27 días sin competir, el campeón de Wimbledon regresó al circuito con la intensidad que se le conoce. Sólido, lúcido y con toques mágicos, el italiano cerró el duelo quebrando el servicio de Galán con una exquisitez en medio del peloteo.

Sinner se puso arriba 5-0 muy pronto y se dio una curiosa situación cuando Galán mantuvo su saque para ganar el primer game de los dos que consiguió en el partido y entregó una sonrisa al público, como celebrando no haber quedado en cero. El adversario del número 1 en la siguiente instancia será el propio Diallo.

Current hard court win streak: 22 😱



Current win streak: 8 ✌️@JannikSin opens his #CincyTennis title defence with a 6-1 6-1 win over Galan. pic.twitter.com/F3FNZrlwFt — Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2025

El principal oponente de Sinner en el circuito, el español Carlos Alcaraz, número 2 del ranking, también reaparecerá en este certamen. Este domingo se enfrentará con el bosnio Damir Dzumhur, de 23 años y 56º del mundo. También los dos argentinos que quedan en el cuadro de singles jugarán el domingo: Francisco Comesaña (71°) lo hará con el italiano Luciano Darderi (34°) y Camilo Ugo Carabelli (47°) se cruzará con el local Ben Shelton (6°), que viene de levantar en la noche del jueves el trofeo más importante de su vida, al coronarse en el Masters 1000 de Toronto.