Europa está arriba 2 a 0 en la Laver Cup, antes del debut de Carlitos Alcaraz

Flamante campeón del US Open y número uno mundial, el español Carlos Alcaraz regresa a la pista esta semana en San Francisco, Estados Unidos, para una edición de la Laver Cup con novedades, entre ellas el estreno de la joya brasileña Joao Fonseca.

A los 19 años, Fonseca es el tenista más joven en participar en este torneo impulsado por Roger Federer que enfrenta a un combinado europeo con otro del resto del mundo.

Esta octava edición de la Laver Cup, competencia indoor en pista rápida, se desarrollará entre el viernes y el domingo en el Chase Center, el hogar de los Golden State Warriors de la NBA.

Carlos Alcaraz, con su nuevo look y Zverev, apoyando del otro lado del mostrador Clive Brunskill - Getty Images North America

Fonseca, al igual que Francisco Cerúndolo, se puso a las órdenes de Andre Agassi, el nuevo capitán del Equipo Mundo.

Carlitos Alcaraz jugará este sábado en dobles junto al checo Jakub Mensik contra los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen.

Agassi toma el testigo de John McEnroe, y el francés Yannick Noah el de Björn Borg en el Equipo Europa, en los primeros recambios en los bancos que se registran en este torneo, un oasis en el medio de una temporada agobiante en el circuito.

Carlos Alcaraz, en la última práctica Jeff Chiu - AP

Noah tendrá la misión de defender el título logrado por el Equipo Europa el año pasado en Vancouver, Canadá, sin poder contar con el italiano Jannik Sinner ni con el serbio Novak Djokovic, segundo y cuarto del ranking de la ATP.

Sinner, quien se repartió los cuatro títulos de Grand Slam del año con Alcaraz, nunca participó en esta competición, mientras que Djokovic es baja desde la recordada cita de 2022 en Londres, que vivió la emotiva despedida del tenis de Federer.

En aquella ocasión la Laver Cup permitió que Djokovic, Federer y Rafael Nadal, el llamado “Big 3” del tenis masculino, fueran compañeros por un día.

Alcaraz, en cambio, seguirá sin tener de momento esa experiencia con Sinner.

En su debut de 2024 en Berlín, el español ganó sus dos partidos individuales y uno de los dos que disputó en dobles. El Equipo Europa, que no triunfaba desde 2021, agrandó su dominio del historial con un quinto título de los siete que estuvieron en juego.

Alcaraz, de 22 años, llegó el lunes a San Francisco luciendo su eterna sonrisa y el pelo color platino con el que celebró su victoria del 7 de septiembre ante Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos. “Tengo suficiente energía para hacer grandes cosas aquí en la Laver Cup”, advirtió Alcaraz.

El español está secundado en el combinado europeo por el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Mensik y el italiano Cobolli.

Además de Fonseca y Cerúndolo, en el Equipo Mundo compiten los estadounidenses Fritz, Reilly Opelka y Michelsen y el australiano Alex de Miñaur.

Alex De Minaur, Francisco Cerundolo y Jenson Brooksby, todo a ganador Ezra Shaw - Getty Images North America

El estadounidense Ben Shelton y el inglés Jack Draper, sexto y séptimo de la ATP, no pudieron ser seleccionados, víctimas de lesiones.

Antes de debutar, Fonseca ya cumplió un sueño en San Francisco al saludar por primera vez a su ídolo Federer.

“Me dijeron hace 10 minutos que iba a conocer a Roger y mis manos están sudando”, le dijo la perla brasileña al maestro suizo en su encuentro del martes en la pista. “Es un placer, felicidades por lo que has logrado hasta ahora”, le respondió un sonriente Federer.

Francisco Cerúndolo, todo un galán MIIKKA SKAFFARI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fonseca, al que figuras como Alcaraz y Djokovic proyectan como próxima estrella del circuito, fue este año uno de los tenistas más jóvenes de la historia en conquistar un torneo de la ATP, con su triunfo en febrero en Buenos Aires, y en ganar partidos en los cuatro torneos de Grand Slam de una temporada.

Para Cerúndolo, de 27 años y número 21 mundial, es su tercera convocatoria seguida. El año pasado se erigió como el primer argentino en ganar un partido en la Laver Cup, ya que su único predecesor, Diego Schwartzman, cayó en sus tres duelos en 2018, 2021 y 2022.

De acuerdo con las normas, los partidos del viernes entregan un punto a cada equipo ganador, los del sábado, dos y los del domingo, tres. El título se otorga al primer combinado que alcance 13 puntos.

Los juegos, tanto en individuales como en dobles, se disputan al mejor de tres sets pero el último parcial, en caso de necesitarse, tiene la forma de un supertiebreak de 10 puntos.

Con triunfos de Casper Ruud y Jakub Mensik, el equipo Europa se adelantó 2-0 frente al del resto del mundo, en el arranque de este viernes, en la jornada inaugural.