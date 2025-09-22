Laver Cup: Mundo volvió a sorprender a Europa, en un desenlace emotivo para Taylor Fritz

El equipo Mundo conquistó su tercer título de la Laver Cup al derrotar al de Europa por un global de 15-9, con un triunfo final del estadounidense Taylor Fritz frente al alemán Alexander Zverev. El californiano, número 5 de la ATP, superó al tercero del ranking por 6-3 y 7-6 (7-4), apoyado por sus compatriotas en Chase Center de San Francisco.

Fritz ya había logrado otra victoria cruclal para el equipo del Mundo en la noche del sábado, cuando sorprendió al español Carlos Alcaraz, líder del combinado europeo y número 1 mundial. El triunfo de Fritz permitió que el equipo Mundo, capitaneado por primera vez por Andre Agassi, superara los 13 puntos requeridos para proclamarse campeón del torneo fundado por Roger Federer. Eso sí, el palmarés general del certamen todavía es dominado por el combinado europeo con cinco triunfos conseguidos en las ocho ediciones disputadas desde su inauguración en 2017.

En todo caso, el equipo Mundo ya había hecho buena parte del trabajo el sábado, cuando ganó los cuatro duelos de la jornada y se adelantó 9-3 en la cuenta. Puesto contra las cuerdas, Alcaraz buscó reivindicarse tras la derrota contra Fritz y encabezó el intento de remontada de Europa, para lo cual achicó cifras en el primer partido del domingo, en el dobles, con victoria en el dobles junto a Casper Ruud contra los locales Alex Michelsen y Reilly Opelka por 7-6 (7-4) y 6-1.

Una fantasía: la Gran Willy de Carlos Alcaraz contra Francisco Cerundolo, aunque el argentino se anticipó y ganó ese punto (AP Photo/Jeff Chiu) Jeff Chiu� - AP�

Pero el australiano Alex de Minaur derrtó al checo Jakub Mensik por 6-3 y 6-4, y dejó match-point al conjunto rojo (12-6), que sólo necesitaba sumar un punto en los partidos que restaban en la jornada, más allá de que cada uno de los partidos del domingo otorgaba 3 puntos al vencedor.

No pudo ser en el primero, porque Alcaraz le asestó una paliza al argentino Francisco Cerúndolo, con un rotundo 6-2 y 6-1 en 72 minutos de acción, y así le daba una vida más a Europa, con la obligación para Zverev de ganar para igualar la serie y llevar todo a un desempate, que consistía en un set de dobles. No hizo falta llegar a esa instancia porque Fritz alargó su serie exitosa sobre Zverev, al que domina por 9-5 en el historial. Una curiosidad: la Laver Cup no da puntos para el ranking mundial, pero sus encuentros sí son considerados oficiales y forman parte de la campaña de los jugadores, por lo que estos partidos integran los respectivos historiales.

La felicitación de Francisco Cerúndolo para Alcaraz, que jugó en gran forma (AP Photo/Jeff Chiu) Jeff Chiu� - AP�

Cerúndolo, que estaba invicto en sus tres apariciones anteriores en el torneo, dejó escapar la primera oportunidad del equipo Mundo. Obligado a ganar, Alcaraz fue por todos los tiros y no le dio no la más mínima opción al argentino en el cuarto enfrentamiento entre ambos en el circuito, todos ellos saldados con triunfos del jugador nacido en El Palmar; aquí, incluso, estuvo cerca de duplicar a Cerúndolo: el número 1 marcó 63 puntos en el partido, contra sólo 36 del argentino.

Con estos dos triunfos, Alcaraz se resarció de su derrota del sábado frente a Fritz, recuperó el domingo su magia en varios puntos que levantaron al público del Chase Center, como un contradrop casi imposible en la red en el partido de dobles que hizo que su capitán, el francés Yannick Noah, se arrodillara para felicitarlo.

Dos leyendas en primera fila: Rod Laver, que le da nombre a la Copa, y Roger Federer, fundador del torneo que este año se jugó en San Francisco (AP Photo/Jeff Chiu) Jeff Chiu� - AP�

“Tenía que ser diferente a lo de anoche, es obvio”, dijo el murciano sobre su reacción. “Los dobles de esta mañana me ayudaron mucho, empezar el día con una victoria y poder jugar en el nivel que jugamos”, recalcó Alcaraz, que se mostraba listo para entrar por tercera vez a la cancha en caso de que fuera necesario un desempate. Pero no hubo remontada, y el título regresó a Mundo. Cada uno de los integrantes del equipo campeón embolsó un premio de 250.000 dólares, una cifra similar a la que obtiene el campeón de un ATP 500. La próxima Laver Cup, que muda su sede de manera anual, se disputará en septiembre de 2026 en el O2 Arena de Londres.