Fed Cup: las chicas argentinas ganaron y van en busca del ascenso

Nadia Podoroska celebra la obtención del primer punto; la rosarina tuvo otra gran semana de juego Crédito: S. Llamera/ITF Tennis

8 de febrero de 2020 • 16:25

El equipo de Argentina, conducido por Mercedes Paz, venció este sábado a Colombia por 2-0 y consiguió uno de los pasajes para los playoffs de ascenso al Grupo Mundial II de la Fed Cup, el torneo femenino equivalente a la Copa Davis de los varones.

El seleccionado argentino, integrado por Nadia Podoroska, Paula Ormaechea, Guillermina Naya, Victoria Bosio y María Lourdes Carlé, derrotó en el duelo decisivo a Colombia, en el cierre del Grupo 1 Americano, que se disputó en las canchas de polvo de ladrillo del club Palestino, en Santiago de Chile.

En el primer single, la rosarina Nadia Podoroska superó por 7-5 y 6-2 a Emiliana Arango; a continuación, Ormaechea se impuso a Camila Osorio Serrano por 6-4 y 6-4.

Con este resultado, Argentina accede a los playoffs de acceso al Grupo Mundial 2; el rival se conocerá con el sorteo que se realizará el martes próximo, y una vez que se completen los repechajes que también se disputan este fin de semana. Para el equipo nacional, el objetivo es subir de categoría después de cuatro temporadas en el Grupo 1 Americano, el tercer nivel de la Fed Cup. Los playoffs de ascenso se disputarán el 17 y 18 de abril próximo.

En el camino hacia esta victoria, la Argentina ganó sus tres compromisos por el Grupo B, donde derrotó sucesivamente a México (2-1), Chile (2-1) y Perú (3-0).

La celebración de Paula Ormaechea, tras lograr la clasificación Crédito: S. Llamera/ITF Tennis

"Me voy de Chile con una sensación hermosa. Terminar así la semana después del tropezón en el partido ante la mexicana (Giuliana Olmos) fue muy especial para mi. No voy a decir que hoy entré con presión, porque Nadia (Podoroska) me hizo entrar 1 a 0, pero una siempre quiere ganar y no es fácil", dijo Ormaechea en declaraciones al sitio de la ITF. La jugadora de Sunchales acumula 20 triunfos en 33 partidos para la Argentina.

La gran figura de la Argentina fue Podoroska, decisiva en las victorias sobre México y Chile, y también en esta jornada ante Colombia, al conseguir el primer punto de la serie. La rosarina, de 22 años y que ya se aseguró el ingreso a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como campeona panamericana en Lima, comenzó la temporada 2020 con 14 victorias en fila, y antes de disputar la Fed Cup conquistó los ITF de Malibú y Petit Bourg (Guadalupe), y alcanzó las semifinales en Newport Beach. Estas actuaciones le permitieron subir 87 posiciones y meterse dentro del Top 200; más precisamente, en el puesto 171° del ranking WTA.