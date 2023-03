El nuevo desafío de la Argentina en la BJK Cup tras el último cimbronazo: la continuidad de Mecha Paz como capitana, autocrítica y ausencias de peso

escuchar

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) ya tiene precisiones sobre su próximo desafío, por el Grupo I Américas, del 11 al 15 de abril, en Cúcuta (Colombia), sobre polvo de ladrillo. La competencia, que también tendrá a Bolivia, Chile, Guatemala, Perú y al país anfitrión, clasificará a los dos primeros equipos de la zona para los playoffs (en noviembre), que a su vez otorgarán valiosos boletos para los Qualifiers 2024. Será la primera serie para la Argentina luego de la traumática caída por 3-1 ante Brasil, en noviembre pasado en Tucumán, que sacudió cimientos, dejó en evidencia malos movimientos estratégicos y rispideces internas que pusieron bajo la lupa la capacidad de Mercedes Paz como capitana y responsable de mantener la armonía del grupo.

La rosarina Nadia Podoroska fue convocada por Mecha Paz para la competencia de abril en Cúcuta Prensa AAT

La tucumana continuará como conductora. De hecho, comenzará su quinto año en la capitanía, un período de tiempo inusual en nuestro país (por lo general, los capitanes permanecen dos o tres temporadas en el cargo). A fines del año pasado, en un encuentro entre los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis y la prensa en el Tenis Club Argentino de Palermo, Agustín Calleri (presidente de la AAT), Mariano Zabaleta (vicepresidente primero) y Florencia Labat (vicepresidenta tercera y, además, subcapitana en el equipo nacional de la BJK Cup) no pudieron confirmar la continuidad de Mecha Paz y esperaban tener una definición en las semanas siguientes. Pasó el tiempo, hubo evaluaciones y distintas charlas; más allá del cimbronazo, Paz se sintió con ganas de seguir.

Nadia Podoroska (108° del ranking WTA; 26 años), Lourdes Carlé (153°; 23), Julia Riera (266°; 20) y las debutantes Martina Capurro Taborda (400°; 25) y Berta Bonardi (541°; 27) fueron las convocadas de Paz para la competencia en Cúcuta.

Lourdes Carlé sumará su octava serie de la BJK Cup Prensa AAT

La designación tiene dos ausencias de peso de jugadoras que estuvieron en Tucumán: Paula Ormaechea (174°; ganadora del único punto ante Brasil) y Solana Sierra (363°; 18 años; desprotegida, tuvo la responsabilidad de jugar el cuarto punto estando match point en contra y perdió ante Laura Pigossi). Sierra, el mejor proyecto del tenis femenino nacional, fue nuevamente citada por Paz pero la marplatense optó por no actuar en Cúcuta ya que, según explicó, está en un proceso de “transición de la etapa junior al profesionalismo”, buscando un coach estable y un sitio (en el exterior) para tener su base de entrenamiento. Ormaechea, sin embargo, no fue convocada por la capitana (tampoco se comunicaron con ella para explicarle la razón). La sunchalense, sanguínea y copera (jugó 23 series en la BJK Cup), terminó muy contrariada con las decisiones de Paz en el Tucumán Lawn Tennis Club.

“Siempre trato de estar donde soy bienvenida. Cuando una pierde se te pasan un montón de tonteras por la cabeza, pero las decisiones se toman en frío. Eso aprendí”, le expresó Paz a LA NACION. Luego de la caída con Brasil barajó la chance de dejar su lugar, pero dio marcha atrás y en la AAT la aprobaron. “Cuando terminé la última serie vi que quería tener una nueva oportunidad. Cada serie la juego al máximo y siempre quiero el consenso de las jugadoras y de la AAT para seguir. Una no tiene que perpetuarse. El día que sienta que los dirigentes no están conformes con la función, me iré. Honestamente, una sabe que rinde cuentas siempre. Y mis ganas de estar, continúan”, añadió Paz.

Después de la frustrante última serie (caída en noviembre pasado ante Brasil, en Tucumán), Mercedes Paz continuará como capitana Prensa AAT

Número 28 del ranking de singles en 1991, Paz dice haber hecho autocrítica luego de la derrota con Brasil. “Pero la hago puertas adentro. Los cambios se producen de adentro hacia afuera”, se limitó a apuntar. Y reconoció que haber jugado la serie en su ciudad le abrió un abanico de actividades demasiado amplio que la desenfocó para su prioritaria responsabilidad, la de capitana del equipo. “Fue una experiencia a todo nivel, como anfitriona y capitana, fueron muchos roles para mí. Pero yo sola me los impuse, me sentí en esa posición. Me consumió muchísimo. Me hice responsable de muchas cosas sin quererlo. Adoro mi provincia, pero me hice mucha ilusión por ganar y la localía me cargó en contra. Creo que me había ilusionado por demás y hubo un rival superior, que nos ganó bien. Hay muchas cosas de las que una aprende y quedan entre los jugadores y el cuerpo técnico. Si ahora ocupo el cargo y tengo la ilusión es porque siento que estoy en una buena posición, con hambre suficiente para seguir. A Colombia iré más liviana, sólo me encargaré del equipo”, añadió Paz ante LA NACION, tras el anuncio de la convocatoria para el desafío americano.

Sobre las ausencias de Sierra y Ormaechea, la capitana explicó: “A Solana la convoqué, pero está pasando por una etapa de transición, me explicó la situación, lamentó no estar y estoy segura de que en el futuro estará. Me dio sus razones, se las entendí. Está buscando un paso para afianzar su carrera. Con la no convocatoria de Paula busqué renovación. Con ella yo ya había estado en varias copas y, al ya tener a dos singlistas (por Podoroska y Carlé), traté de incorporar otras cosas que juegan a favor, como la sangre nueva. Prioricé eso”.

La sentencia deportiva de Paz sobre Ormaechea, de cierta manera, llamó la atención ya que la ex número 59 del ranking fue la singlista más destacada en la última serie y es la argentina con más triunfos individuales en la historia de la BJK Cup, con 20 (11 derrotas). La falta de comunicación actual entre Mecha Paz y Ormaechea dista, sin dudas, de los tiempos en los que la AAT había puesto en marcha AATalks, un ciclo de charlas durante la pandemia (la capitana y la jugadora de 30 años fueron las protagonistas de una de esas descontracturadas conversaciones virtuales).

Paula Ormaechea, sanguínea y copera, no fue convocada por Mercedes Paz para la competencia en Cúcuta, Colombia Telam

Paz, además, celebró la alegría con la que Capurro Taborda y Bonardi recibieron la notificación de la convocatoria. Y eligió a Colombia (con Camila Osorio, 100° del ranking) como la favorita en Cúcuta. “Nosotras tendremos un buen equipo. No hay que subestimar a ningún rival”, concluyó Mecha Paz, obligada a reducir el margen de equivocación para no caer en nuevos errores no forzados.

Los resultados bajo la conducción de Mecha Paz

Mercedes Paz fue designada como capitana en noviembre de 2018, en reemplazo de Marcelo “Negro” Gómez, que ocupaba el cargo desde octubre de 2016. En 2019, el equipo argentino de la BJK Cup logró asegurarse su permanencia en la Zona Americana I. En una competencia disputada en Medellín, el conjunto nacional venció 2-1 a Puerto Rico, perdió 3-0 con Chile, cayó 2-1 con Brasil y triunfó 2-1 ante Ecuador, logrando el objetivo. Debutaron Jazmín Ortenzi y Carla Lucero.

En febrero de 2020, en Santiago de Chile y por la Zona Americana I, el conjunto nacional venció a México (2-1), Chile (2-1), Perú (3-0) y Colombia (2-0). La jugadora más destacada de la semana fue Podoroska. Sin embargo, en la instancia siguiente, en los playoffs disputados en abril de 2021, la Argentina perdió frente a Kazakhstán por 3-2, en Córdoba, y se quedó con las ganas de dar el postergado salto de categoría hacia los Qualifiers, la instancia previa a las Finales del torneo.

Nadia Podoroska y Mercedes Paz, en noviembre pasado en Tucumán Prensa AAT

En abril del año pasado, en Salinas (Ecuador), la Argentina obtuvo el boleto para los playoffs del Grupo Mundial II. En el grupo A, las argentinas vencieron a Colombia (3-0) y a Guatemala (3-0), y perdieron con Brasil (2-1); luego batieron a México (2-0) para lograr la clasificación. Sierra (muy destacada) y Julia Riera, debutaron. En noviembre pasado, como quedó apuntado, la Argentina perdió 3-1 con Brasil, por los playoffs, en Tucumán, y por eso este año jugará nuevamente en la Zona Americana.

El equipo argentino no actúa en el Grupo Mundial II desde 2015.