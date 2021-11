Federico Delbonis no logra levantar: en París-Bercy, sumó la novena caída consecutiva en primera ronda

Entre abril y julio pasado, el tenista argentino Federico Delbonis (43° del ranking mundial) construyó una destacada gira europea sobre polvo de ladrillo, con puntos altos en Roland Garros (alcanzó la cuarta ronda) y los Masters 1000 (superó las clasificaciones de Montecarlo, Madrid y Roma, donde además llegó hasta los cuartos de final). Sin embargo, desde que cayó en los 8vos de final del ATP de Gstaad, el 21 de septiembre pasado (ante el francés Hugo Gaston), no pudo volver a ganar y ya acumula nueve eliminaciones consecutivas en primera rueda.

Este lunes, en la apertura de París-Bercy, el último Masters 1000 de la temporada, el azuleño de 31 años perdió ante el británico -y reciente campeón de Indian Wells- Cameron Norrie. El resultado fue contundente: por 6-2 y 6-1, en una hora y 12 minutos.

Seven wins in a row at Masters 1000 level!



Indian Wells champ @cam_norrie brushes aside Delbonis 6-2 6-1 to keep his Turin hopes alive 🍀#RolexParisMasters pic.twitter.com/1uVgbVf0WM — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2021

Norrie, 13° del mundo y entrenado por el argentino Facundo Lugones, logró el 73% de primeros servicios, ganó el 83% de puntos con el primer saque y el 31% con el segundo, además de quebrarle el servicio a Delbonis en cuatro oportunidades. El zurdo argentino, entrenado por Mariano Hood, cometió 28 erroes no forzados.

Federico Delbonis, eliminado en París-Bercy. NurPhoto - NurPhoto

En París, la caída en la primera ronda de Delbonis, el hombre que quedará marcado a fuego para siempre por haber ganado el quinto punto de la histórica consagración argentina en la Copa Davis 2016 ante Croacia, en Zagreb, se suma a las de San Petersburgo (vs. Pablo Andújar), Amberes (vs. Arthur Rinderknech), Indian Wells (vs. Yoshihito Nishioka), San Diego (vs. Aslan Karatsev), US Open (vs. Denis Shapovalov), Winston-Salem (vs. Marcos Giron), Cincinnati (vs. Jannik Sinner) y Kitzbühel (Rinderknech).