Federico Gómez ganó un partido caliente y accedió por primera vez al cuadro principal del US Open

A los 28 años, Federico Gómez, 206° del ranking mundial, tendrá su primera participación en el US Open, el último torneo de Grand Slam de la temporada del circuito de tenis, que comenzará este domingo en Flushing Meadows. El argentino se unió al cuadro principal desde la clasificación al imponerse por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 6-2 al francés Hugo Grenier (188°) tras un altercado tenso entre ambos al final del segundo set, cuando el bonaerense revirtió un 0-4 e hizo un festejo desaforado al ganar el tie break.

En rigor, los dos primeros parciales se definieron por la vía del desempate, en la superficie dura neoyorquina. Sin embargo, parecía impensada esa posibilidad cuando el europeo, que ya había conseguido el set inicial, había logrado sacar semejante ventaja en el segundo. No obstante, Gómez logró revertir la derrota y convertirla en una victoria épica, al cabo de casi tres horas, no sin antes atravesar un momento caliente, un cruce cara a cara con su rival en el que intervino la jueza bajando de su silla.

Gómez es visceral y eliminó al francés Hugo Grenier tras una discusión a los gritos en Flushing Meadows. Gentileza Dino García

Gómez reaccionó tras el 0-4, levantó un match point, llevó el parcial al tie break y se recuperó de un miniquiebre en ese segmento para aprovechar el primer set point que tuvo y extender el partido. Entonces, el oriundo de Merlo sacó a relucir su furia luego de una pelota afuera de Grenier y comenzó una celebración desmedida: gritos, saltos, gestos hacia un sector en el que, según el argentino, lo molestaban integrantes del equipo del adversario y un cruce camino a sus sillas que se puso áspero.

Grenier le reprochó la actitud y comenzó la acalorada discusión. Primero, del lado del argentino, reconocido por su carácter fuerte. Luego, con el francés ya sentado en su lugar. Por más de un minuto, el juego se vio desbordado por las palabras y la umpire no lograba controlar la situación, en la que el bonaerense era el más exaltado.

Cuando llegó la calma, Gómez se quitó la remera, se secó la transpiración con una toalla negra, se cambió la prenda y, tras un breve descanso, volvió a la cancha sólido para ganar el juego.

Luego, cuando se retiró con el placer del triunfo, reveló la causa de su reacción al final del segundo set: “Me prendí por un par de cosas que me decían de afuera. No soy de gritar así“, explicó, sin detallar de qué se trababa. Y remató, sumando polémica: “Como estaba el partido, no esperaba ganarlo. Él estaba jugando muy bien y yo no. Después, primero me enfoqué en ganar, y segundo, Francia”.

Gómez, el jugador que unos meses atrás admitió ante LA NACION que había llegado a contemplar abandonar el tenis por completo y revelado que había tenido “en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas”, alcanzó por primera vez el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos, en el mismo año en el que lo hizo en Roland Garros, donde llegó hasta la segunda ronda.

Así, se convirtió en el único argentino que atravesó exitosamente la qualy, con tres victorias, y se sumó a los siete –seis hombres más Solana Sierra– que ya tenían asegurados sus lugares en el torneo. Marco Trungelitti (183°), el otro que había conseguido llegar a la última instancia de clasificación, cayó por 3-6, 6-1 y 6-2 ante el español Pablo Llamas Ruiz (355°), de 22 años, trece menos que el santiagueño.

El "Gordo" Gómez accedió por segunda vez al cuadro principal de un certamen de Grand Slam; en Roland Garros 2025 alcanzó la segunda etapa. Gentileza Dino García

Entre los 128 tenistas que protagonizarán el certamen, Gómez hará su debut frente al británico Jack Draper, quinto favorito. Por su parte, Francisco Cerúndolo (19° preclasificado) jugará con el italiano Matteo Arnaldi (62°). Los demás cruces serán Francisco Comesaña (54°) vs. el estadounidense Alex Michelsen (28°), Sebastián Báez (40°) vs. un rival de la qualy o un lucky loser, Camilo Ugo Carabelli (43°) vs. Tomás Etcheverry (58°; luego del vínculo con Horacio De la Peña, volvió a ser entrenado por Waly Grinovero; también integrará el equipo Kevin Konfederak), Mariano Navone (74°) vs. el local Marcos Giron (55°) y Solana Sierra (75ª) vs. la rumana Sorana Cirstea (112ª).