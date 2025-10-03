Francisco Cerúndolo ganó, Báez perdió y Djokovic volvió (con triunfo) en el Masters 1000 de Shanghái

Una de cal y una de arena para el tenis argentino en el Masters 1000 de Shanghái, que se disputa sobre superficie dura y reparte algo más de 9 millones de dólares en premios. Francisco Cerúndolo representó la cara feliz con su buen triunfo ante el francés Adrian Mannarino por 7-6 (7-3) y 7-6 (7-4), en un encuentro correspondiente a la segunda ronda. La contracara fue la derrota de Sebastián Báez, que no pudo con el danés Holger Rune, vencedor por 7-5 y 6-4.

Cerúndolo, 21° del mundo, venía de ser eliminado rápidamente en Beijing por el estadounidense Learner Tien. Es la tercera vez que el argentino participa de este torneo; su mejor actuación fue en 2023, cuando cayó en octavos de final. Su próximo rival será el belga Zizou Bergs (26 años, 44° del mundo), que dejó en el camino al noruego Casper Ruud (12°), retirado por lesión cuando perdía 3-6, 7-5 y 4-1. Será la primera vez que Cerúndolo y Bergs se enfrenten en el circuito.

Derrota de Báez

El que no pudo atravesar el viernes en el Masters 1000 de Shanghái fue Sebastián Báez, 42° en el ranking, que venía de eliminar en la primera ronda al local Zhizhen Zang. El obstáculo impasable fue el danés Holger Rune (11° del mundo), que lo venció por 7-5 y 6-4, en lo que fue la cuarta derrota del argentino en seis enfrentamientos entre ambos.

Una derrota que describe certeramente una temporada poco feliz para Báez -más allá del título a principios de año en Río de Janeiro-, que no juega más de dos partidos en un torneo desde marzo, cuando llegó a la final del ATP 250 de Bucarest.

De esta manera, además de Francisco Cerúndolo quedan otros dos argentinos en carrera: Camilo Ugo Carabelli, que se medirá con el australiano Alex de Miñaur, y Francisco Comesaña, que se enfrentará con el italiano Lorenzo Musetti.

Volvió Nole

Novak Djokovic inició su intento de conseguir un quinto título récord en el Masters de Shanghái con una victoria en sets corridos sobre Marin Cilic, en el primer partido del serbio desde que cayó con Carlos Alcaraz en las semifinales del último Abierto de Estados Unidos.

Cuarto cabeza de serie, Nole tuvo dificultades para mantener el control al inicio del partido de segunda ronda y tuvo que esparcir aserrín en sus manos para combatir la humedad antes de imponerse por 7-6 (7-2) y 6-4.

Novak Djokovic saluda al público de Shangái tras su triunfo ante el croata Marin Cilic JADE GAO� - AFP�

Después de romper el servicio al inicio del segundo set, Djokovic tuvo que defender dos puntos de quiebre en el juego final antes de sellar la victoria con ace, su décimo del partido.

“Me costó encontrar mi ritmo desde la línea de fondo. Me faltaron algunos partidos; el último fue en el Abierto de Estados Unidos, así que tuve un inicio realmente difícil contra Marin, quien, cuando siente la pelota, es muy peligroso y puede vencer a cualquiera. No me dio tiempo para respirar, así que creo que me saqué de problemas con un buen servicio, lo cual obviamente me hace feliz”, admitió Djokovic.

El serbio se enfrentará ahora con el alemán Yannick Hanfmann, quien venció al estadounidense Frances Tiafoe por 6-7 (9), 6-2, 6-1.