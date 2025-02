Francisco Cerúndolo-João Fonseca, la final del ATP de Buenos Aires: el partido minuto a minuto

17.47 ¡Tie break en el segundo set!

Vuelve a dudar Fonseca en un momento clave. Cerúndolo quiebra el saque y el segundo set va a tie break. 6-4 y 6-6.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca. Manuel Cortina - LA NACION

17.45 Otro quiebre de Fonseca

El partido se torna impredecible y las emociones cambian de un lado y del otro. Vuelve a quebrar el saque Fonseca, gana 6-5 el segundo set y sacará para ganar el torneo.

17.38 Una luz de esperanza

El brasileño sacó para ganar el torneo, pero cometió tres errores, Francisco Cerúndolo le quebró el saque y todavía sigue en carrera. Están 6-4 y 5-5. Hubo discusiones entre hinchas argentinos y brasileños en una de las tribunas y los responsables de seguridad se llevaron a dos personas.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca Manuel Cortina

17.32 La última ficha

Cerúndolo hace su trabajo y sostiene el servicio en cero. Pierde 5-4 el segundo set, pero el brasileño, después del descanso, volverá a sacar para consagrarse campeón.

17.30 A un paso del título

Fonseca se pone 5-3 y Cerúndolo tiene que sostener su servicio para seguir en partido. El brasileño quedó a cuatro puntos del título.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca Manuel Cortina

17.24 Cada vez más difícil

Desaprovecha el argentino una chance de quiebre y Fonseca se pone 4-2 adelante. El jovencito brasileño no muestra para nada estar afectado por el contexto de una gran final y se encamina al primer título de su carrera. Luego Cerúndolo sostiene su servicio y van al descanso 4-3 en el segundo set.

17.17 Al frente Fonseca

Por tercera vez en el partido el joven brasileño quiebra el servicio de Francisco Cerúndolo y se pone al frente por 3 a 2 en el segundo set. El dominio de Fonseca es muy marcado.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca Manuel Cortina

17.08 Un duelo muy complejo

Pese a que sostiene su servicio y gana 2-1 el segundo set, Cerúndolo está incómodo y el que impone el ritmo en el partido es el brasileño. Todo parece enfocarse en la personalidad de Fonseca para sostener este nivel en los momentos de tensión. Es la primera vez, a los 18 años, que tiene la posibilidad de ganar un título de ATP. Por ahora, mostró aplomo y una seguridad admirable.

Los hinchas brasileños cantan por João Fonseca en cada descanso Manuel Cortina

17.00 Cerúndolo todavía lucha

Fueron 19 errores no forzados los que cometió Cerúndolo en el primer set. Demasiados para tratar de sostenerse en juego contra un rival muy agresivo. Sin embargo, el argentino arranca mejor el segundo set. Supera un break point en contra y se pone 1 a 0.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca Manuel Cortina

16.53 Primer set para el brasileño

Sólido con el juego de fondo y con una derecha que lleva un peso difícil de dominar para la defensa de Cerúndolo, el brasileño Fonseca se lleva el primer set. Con un ace cierra su turno al saque y gana por 6-4 en 44 minutos.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca Manuel Cortina

16.47 Fonseca saca para ganar el primer set

Buen game de saque de Cerúndolo, con muchos tiros profundos. Se sostiene en el juego, pero el brasileño tendrá su saque para ganar el primer set: 4-5.

16.44 Con mucha personalidad

El brasileño es joven pero tiene mucho carácter. Cuando su adversario intentó atacarlo con temperamento, sorprendió con subidas a la red y mucha determinación para sostener el servicio. Gana 5-3 Fonseca.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca Manuel Cortina

16.37 Quiebre en el séptimo juego

Un game que Francisco Cerúndolo tenía controlado se complicó tras cometer cinco errores no forzados con la derecha. El peso de la pelota de Fonseca comienza a generar dudas en el argentino, que está quiebre abajo en el primer set: 3-4.

Final del Argentina Open entre Francisco Cerúndolo y João Fonseca Manuel Cortina

16.27 Intenso, afuera y adentro

En los descansos se hace sentir el aliento de los hinchas. El clima es como el de una cancha de fútbol, pero muy respetuoso por el momento, sin desbordes. Fonseca hace valer su formidable aceleración con la derecha y sufre Cerúndolo de a ratos. Sin embargo, el argentino le sostiene el ritmo y pasa al frente por 3 a 2.

Fonseca y Francisco Cerúndolo @ArgentinaOpen

16.16 Quiebre y quiebre

Los dos empezaron con dudas con los servicios y ahora es Fran Cerúndolo el que toma el saque de su adversario: 1-1.

Joao Fonseca. Manuel Cortina

16.13 Mal comienzo para Fran Cerúndolo

El brasileño Fonseca comenzó con mucha precisión y quebró el servicio del argentino en el primer game del partido: 1-0 en el primer set.

16.09 ¡Se juega!

Comenzó el partido. Ya se siente el duelo de hinchadas con clima futbolístico entre argentinos y brasileños. Francisco Cerúndolo al saque.

16.03 Un clima formidable

Mucho entusiasmo en el BALTC. Muchos hinchas brasileños alientan a Fonseca. El español Nacho Forcadell es el umpire. Los jugadores realizan la entrada en calor. Los organizadores acaban de anunciar un nuevo récord de venta de entradas esta semana en el Argentina Open. Fueron 66.346 localidades y superan el número de 64.525 que se había conseguido en 2007.

Esta fue la edición del @atptour #ArgentinaOpen con mayor cantidad de público: 66.346 espectadores. El récord anterior era de 2007, con 64.525. pic.twitter.com/8nCJeUcv6X — Sebastián Torok (@sebatorok) February 16, 2025

15.55 La segunda final Argentina-Brasil

El Buenos Aires Lawn Tennis se va colmando. Están agotadas las más de 4000 entradas. En minutos los jugadores entran en la cancha. El choque entre Cerúndolo y Fonseca será el segundo enfrentamiento entre argentinos y brasileños en la definición del ATP de Buenos Aires. El primero ocurrió en 2001, cuando el misionero José Acasuso cayó ante Gustavo Kuerten por 6-1 y 6-3.

La primera final entre argentinos y brasileños se la ganó Gustavo Kuerten a José Acasuso, en 2001

15.45 La qualy en Río de Janeiro

Desde mañana comenzará a jugarse el cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro. Esta tarde se jugarán los encuentros que definirán a los cuatro clasificados de la etapa previa. Los cuatro encuentros tienen argentinos: Román Burruchaga (141°) vs. Hugo Dellien (Bolivia, 108°), Juan Manuel Cerúndolo (139°) vs. Jaime Faria (Portugal, 106°), Marco Trugelliti (143°) vs. Chun Hsin Tseng (Taiwan, 126°) y Camilo Ugo Carabelli (87°) vs. Tomás Barrios Vera (Chile, 138°).

Juan Manuel Cerúndolo Sergio Llamera/Argentina Open

15.35 Triunfo argentino en la final de dobles

La final de dobles tuvo participación argentina. Guido Andreozzi y el francés Theo Arribage alzaron el trofeo tras vecer en el partido definitorio a los brasileños Rafael Matos y Marcelo Melo. En 1h41m, la pareja ganadora se impuso por 7-5, 4-6 y 10-7 en el super tie break.

Guido Andreozzi y Theo Arribage lograron su primera consagración en el circuito de ATP; con la victoria sobre Matos y Melo, ganaron el torneo de dobles del Argentina Open @ArgentinaOpen

15.27 Los cuatro pasos de Cerúndolo

El argentino Francisco Cerúndolo accedió a la final luego de superar al italiano Luciano Darderi (6-4 y 6-4), a su hermano Juan Manuel (6-2 y 6-3), al número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev (3-6, 6-3 y 6-2) y al español Pedro Martínez (6-2 y 6-4).

Es la segunda vez que llega a la final. En 2021, había perdido con su compatriota Diego Schwartzman.

Francisco Cerúndolo Sergio Llamera

15.20 El camino de Fonseca

El joven brasileño dejó a tres argentinos en el camino para llegar a la final. En la primera rueda superó a Tomás Etcheverry por 6-3 y 6-3; en la segunda, a Federico Coria, por 2-6, 6-4 y 6-2, y en los cuartos de final, a Mariano Navone por 3-6, 6-4 y 7-5. Luego, en la semifinal eliminó al serbio Laslo Djere por 7-6 (3), 5-7 y 6-1.

El brasileño Joao Fonseca festeja tras derrotar al argentino Mariano Navone en cuartos de final Gustavo Garello - AP

15.15 Los campeones argentinos

El Argentina Open, histórico Abierto de la República, fue ganado en 21 ocasiones por tenistas argentinos. Once tenistas diferentes lo lograron. La lista la encabeza Guillermo Vilas, con ocho conquistas. Lo siguen José Luis Clerc (2), Franco Squillari (2), Guillermo Coria (2), Martín Jaite, Guillermo Pérez Roldán, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandian, Diego Schwartzman y Facundo Díaz Acosta.

Guillermo Vilas, el mejor tenista de la historia de nuestro país, cuando ganó el torneo en 1979 Archivo LA NACION

15.10 El segundo finalista más joven

El brasileño Fonseca se convirtió en el segundo jugador entre los más jóvenes en llegar a la final. Con 18 años y 5 meses, quedó sólo por detras del argentino José Acasuso, que en 2001 alcanzó esa instancia a los 18 años y 4 meses.

El español Carlos Alcaraz ocupa el tercer lugar. En 2023, también había llegado a la definición cuando tenía 19 años y 9 meses.

José Acasuso, con 18 años y cuatro meses, es el jugador más joven de la historia en acceder a la final del Argentina Open; el español Carlos Alcaraz, campeón en 2023, es el tercero en la lista @ArgentinaOpen

15.00 Bienvenidos al liveblog de la final del Argentina Open

El argentino Francisco Cerúndolo, N° 28 del mundo y quinto preclasificado, se medirá en una hora con el sorprendente brasileño João Fonseca (99°), en la final del ATP 250 de Buenos Aires, que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El partido puede verse en directo, desde las 16, en TyC Sports.

Juan Manuel Trenado Por