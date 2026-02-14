Francisco Cerúndolo vs. Tomás Etcheverry en vivo, por el Argentina Open 2026

La primera semifinal del Argentina Open promete ser uno de los duelos más esperados desde el inicio de la competencia. En un encuentro entre compatriotas, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se enfrentan en busca de alcanzar la final. El porteño se quedó con el disputado primer set por 6-3. El partido, que se juega en el estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, es transmitido por TyC Sports.

Cerúndolo es el tenista argentino con mejor ubicación dentro del ranking ATP (ocupa la 19ª posición) y apunta a llegar a su tercera final en el torneo. Previamente, alcanzó la instancia decisiva en 2021 y 2025, donde cayó ante Diego Schwartzman y João Fonseca, respectivamente.

Por su parte, Etcheverry llegó a las semifinales del Argentina Open después de jugar casi cuatro horas ante Román Burruchaga y, además, necesitó más de dos horas para vencer a Alejandro Tabilo. El nacido en La Plata nunca había llegado hasta esta instancia ya que había perdido en los cuartos de final en las ediciones 2023 y 2024.

Cerúndolo y Etcheverry se enfrentan por quinta vez a nivel ATP Oscar Roberto Castro

Primer set

El viento tomó el protagonismo del partido desde el comienzo y ambos jugadores tenían dificultad para golpear la pelota o para ejecutar su saque. Cerúndolo trataba de incomodar con su profundidad, pero Etcheverry se mostraba firme para responder desde el fondo de la cancha.

Una serie de errores no forzados del platense, que llegó a sacar 40-0, le dieron al porteño el primer (y único) quiebre del parcial en el cuarto game, que lograría confirmar minutos después para ponerse 4-1 arriba en el marcador.

De a poco, el N° 19 del mundo lastimaba cada vez más a Etcheverry con su derecha e incluso se animaba a ejecutar con continuidad el dropshot para cambiar de ritmo y sorprender a su rival, que estaba siempre ubicado en el fondo de la cancha. En el noveno game, a Cerúndolo no le tembló el pulso y cerró el primer set a su favor por 6-3 en 50 minutos.