Argentina Open: Tomás Etcheverry logró una trabajada victoria sobre Román Burruchaga y pasó a los cuartos de final

El court Guillermo Vilas del Argentina Open tuvo uno de los partidos más peleados en lo que va de la competencia. En un maratónico encuentro, Tomás Etcheverry (54° del mundo) venció a Román Burruchaga (N° 104 del mundo) por 7-6 (7-5), 6-7 (3-7) y 6-4 en tres horas y 37 minutos de partido. De esta forma, se convirtió en el primer tenista argentino en avanzar a los cuartos de final en el ATP 250 que se juega en nuestro país.

Burruchaga mostró un buen inicio en el comienzo del partido, generándole varias ocasiones de quiebre a su rival que no pudo concretar. Etcheverry se vio superado por el nivel de juego que proponía su compatriota y la cantidad de drop shots que le tiraba en cada juego.

Etcheverry lideraba 2-1 el historial ante Burruchaga, aunque este fue su primer encuentro a nivel ATP Sergio Llamera

Después de quebrar en el octavo game, el porteño llegó a sacar 5-3 y 30-0, pero una serie de errores le dieron chances al platense de volver al set. El tie-break definió la suerte de ambos, donde Etcheverry logró un mini quiebre fundamental cuando su rival sacaba 5-6 y logró llevarse el primer parcial que duró casi una hora y media.

Etcheverry bajó su nivel de juego durante los primeros games del segundo set y cedió su servicio en el arranque. Sin embargo, en el sexto game, recuperó su servicio y volvió a liderar el score. El platense llegó a contar con un match point cuando su rival sacó 30-40 en el duodécimo juego, que no pudo capitalizar. El segundo tie-break le dio más confianza a Burruchaga que logró tres mini-quiebres para llevárselo por 7-3 e igualar las acciones.

El set final comenzó con el tenista platense en un mejor estado físico mientras que su rival comenzó a sentir el trajín de partidos que viene acumulando desde el Challenger de Rosario, donde llegó a la final y perdió el domingo por la noche ante Camilo Ugo Carabelli.

Burruchaga viene mostrando un gran nivel este año y hoy puso contra las cuerdas al tenista de La Plata Sergio Llamera

Etcheverry se puso doble quiebre arriba y parecía que se llevaba el encuentro rápidamente con 5-2 y su saque. Sin embargo, Burruchaga salvó dos match points y le puso más suspenso al resultado final con un quiebre para acercarse en la cuenta. De todas formas, el N° 54 del mundo logró cerrar el encuentro en el décimo game en su cuarto punto de partido para llevarse un triunfo más que complicado.

“Es una alegría muy grande. Fue una batalla contra Román. Estoy super contento con esta victoria. La verdad es que fue un partidazo y ojalá que la gente lo haya podido disfrutar. Nací en esta superficie, me encanta jugar acá y es fácil la adaptación para los argentinos”, destacó Etcheverry tras la finalización del partido.

3 hours and 37 minutes 🫡@tometcheverry outlasts compatriot Burruchaga in a marathon battle to reach the QFs in Buenos Aires for the 3rd time 👏#ArgOpen2026 pic.twitter.com/26R3QWp8vF — Tennis TV (@TennisTV) February 11, 2026

¿La tercera será la vencida?

Con su victoria ante Burruchaga, Etcheverry jugará los cuartos de final por tercera vez en el Argentina Open. Cabe señalar que ya alcanzó esta instancia en las ediciones de 2023 y 2024 donde cayó ante Cameron Norrie y Nicolás Jarry, respectivamente.

Hace dos años, el argentino llegaba en el mejor momento de su carrera y con una seria oportunidad de alcanzar las semifinales. Sin embargo, un desgarro durante el partido contra Jarry atentó contra la posibilidad de avanzar y debió retirarse en el comienzo del tercer set.

Etcheverry llegaba como uno de los máximos candidatos al título en la edición del 2024 Argentina Open

Este viernes, enfrentará al ganador del duelo entre Alejandro Tabilo y João Fonseca. Frente al tenista brasileño, perdió en la primera ronda en la última edición y dejó en claro que buscará derrotarlo este año: “Quiero la revancha. Ahora tenemos más hinchada que el año pasado”.

Con este triunfo ante Burruchaga, Etcheverry se aseguró terminar en el top 55 (hoy ocuparía el puesto N° 52) después de que termine el Argentina Open. En caso de llevarse el título, podría volver al top 40 por primera vez en más de un año.