La agenda de la TV del viernes: la tercera ronda de Roland Garros, con Thiago Tirante, Solana Sierra y Novak Djokovic

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 29 de mayo de 2026:

FÚTBOL

Ligas del exterior

15 Monza vs. Catanzaro. Por el ascenso a la Serie A, partido de vuelta. DSports+ (1613)

15:30 Nice vs. Saint Étienne. Ligue 1, playoffs. ESPN 4

TENIS

Roland Garros

6 La tercera rueda, con Thiago Tirante vs. Pablo Carreño Busta, Solana Sierra vs. Sorana Cirstea, y João Fonseca vs. Novak Djokovic. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

15 Alexander Zverev vs. Quentin Halys, por la tercera ronda. ESPN 2 y Disney+

Thiago Agustin Tirante se enfrenta al español Carreño Busta DIMITAR DILKOFF - AFP

BÁSQUETBOL

Liga ACB

15:30 Valencia vs. Gran Canaria. Fox Sports 2

Liga Nacional

22 Boca vs. Quimsa. Las semifinales, juego 3. TyC Sports

RUGBY

Premiership

15:30 Bristol Bears vs. Bath Rugby. Disney+

Super Rugby Americas

18:55 Capibaras XV vs. Dogos XV. ESPN 4

20:55 Pampas vs. Selknam. Disney+

Seven de Valladolid

5.40 La primera jornada, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+

CICLISMO

Giro de Italia