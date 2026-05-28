La agenda de la TV del viernes: la tercera ronda de Roland Garros, con Thiago Tirante, Solana Sierra y Novak Djokovic
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 29 de mayo de 2026:
FÚTBOL
Ligas del exterior
- 15 Monza vs. Catanzaro. Por el ascenso a la Serie A, partido de vuelta. DSports+ (1613)
- 15:30 Nice vs. Saint Étienne. Ligue 1, playoffs. ESPN 4
TENIS
Roland Garros
- 6 La tercera rueda, con Thiago Tirante vs. Pablo Carreño Busta, Solana Sierra vs. Sorana Cirstea, y João Fonseca vs. Novak Djokovic. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 15 Alexander Zverev vs. Quentin Halys, por la tercera ronda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 15:30 Valencia vs. Gran Canaria. Fox Sports 2
Liga Nacional
- 22 Boca vs. Quimsa. Las semifinales, juego 3. TyC Sports
RUGBY
Premiership
- 15:30 Bristol Bears vs. Bath Rugby. Disney+
Super Rugby Americas
- 18:55 Capibaras XV vs. Dogos XV. ESPN 4
- 20:55 Pampas vs. Selknam. Disney+
Seven de Valladolid
- 5.40 La primera jornada, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+
CICLISMO
Giro de Italia
- 7.30 La etapa 18. DSports 2 (1612)
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