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La agenda de la TV del viernes: la tercera ronda de Roland Garros, con Thiago Tirante, Solana Sierra y Novak Djokovic

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Novak Djokovic se medirá ante el brasileño Joao Fonseca
Novak Djokovic se medirá ante el brasileño Joao FonsecaALAIN JOCARD - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 29 de mayo de 2026:

FÚTBOL

Ligas del exterior

  • 15 Monza vs. Catanzaro. Por el ascenso a la Serie A, partido de vuelta. DSports+ (1613)
  • 15:30 Nice vs. Saint Étienne. Ligue 1, playoffs. ESPN 4

TENIS

Roland Garros

  • 6 La tercera rueda, con Thiago Tirante vs. Pablo Carreño Busta, Solana Sierra vs. Sorana Cirstea, y João Fonseca vs. Novak Djokovic. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 15 Alexander Zverev vs. Quentin Halys, por la tercera ronda. ESPN 2 y Disney+
Thiago Agustin Tirante se enfrenta al español Carreño Busta
Thiago Agustin Tirante se enfrenta al español Carreño BustaDIMITAR DILKOFF - AFP

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 15:30 Valencia vs. Gran Canaria. Fox Sports 2

Liga Nacional

  • 22 Boca vs. Quimsa. Las semifinales, juego 3. TyC Sports

RUGBY

Premiership

  • 15:30 Bristol Bears vs. Bath Rugby. Disney+

Super Rugby Americas

  • 18:55 Capibaras XV vs. Dogos XV. ESPN 4
  • 20:55 Pampas vs. Selknam. Disney+

Seven de Valladolid

  • 5.40 La primera jornada, con los Pumas 7s y las Yaguaretés. Fox Sports y Disney+

CICLISMO

Giro de Italia

  • 7.30 La etapa 18. DSports 2 (1612)
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