Fuera de los courts: la decisiva visita del presidente de la ATP, la caída en la Copa Davis y las amenazas por apuestas

El Buenos Aires Lawn Tennis Club tiene un latido distinto durante la semana del ATP 250 porteño. Los lagos de Palermo, los accesos a la Catedral, los pasillos del club, los estadios, la zona comercial, el sector VIP… son un hormiguero de gente. Antes del inicio, el espectáculo de la 26ª edición del certamen sufrió dos cachetazos, con las bajas del italiano Lorenzo Musetti (era el primer preclasificado) y del showman francés Gaël Monfils (la próxima vez que vuelva al país lo hará como exjugador). Sin embargo, la figura del brasileño y campeón defensor, el joven João Fonseca, más la tropa de los mejores jugadores argentinos, sostienen la efervescencia.

No es una edición más del Argentina Open y no necesariamente por los peloteos dentro de los courts. Ya de por sí, el torneo levantó el telón con la clasificación, mientras a apenas 300 kilómetros, en Rosario, explotaba el escándalo de las apuestas y las amenazas a varios jugadores que actuaron en el Challenger de la ciudad, con denuncias policiales de por medio (entre otros, a Román Burruchaga, hijo de Jorge, el campeón del mundo en México 86). Ningún jugador evitó referirse al espinoso tema durante las ruedas de prensa en el BALTC; coincidieron en que, después de tantos años de acoso virtual, “naturalizan” las amenazas, pero que están preocupados por lo que puede ocurrir y, sobre todo, porque no ven soluciones inminentes y el límite se corrió: esta vez, las agresiones llegaron con datos privados y por WhatsApp.

Román Burruchaga, que el último fin de semana sufrió amenazas en el Chalenger de Rosario y perdió la final, viajó a Buenos Aires y cayó en los 8vos de final ante Tomás Etcheverry Sergio Llamera

Pero la derrota del equipo de Copa Davis en Corea del Sur, el fin de semana pasado, por la primera ronda de los Qualifiers, con cinco debutantes por las masivas ausencias (en un hecho inédito por la cantidad, unos diez jugadores le dijeron que no al capitán Javier Frana), fue -es- el tema de debate y tertulia en los rincones del club. Es un asunto que trascendió las típicas críticas en las redes sociales; se diseminó por los distintos sectores. Con el diario del lunes, pero también con el del sábado y domingo, todos tuvieron -tienen- algo por opinar, por sospechar, por sentenciar.

Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, máximas autoridades de la Asociación Argentina de Tenis, estuvieron en el BALTC viendo partidos y firmando un acuerdo de patrocinio (el tesorero Ignacio Uzquiza fue el único representante de la comisión directiva de la AAT en Asia). Tras un extenuante viaje, tratando de pelear el jet lag con café en mano, Guido Andreozzi, doblista en Busan, asomó el martes por la tarde en el club, un día antes de debutar en el torneo. Se dio un hecho curioso este miércoles, en el court 2, mientras jugaban Máximo González y Andrés Molteni, primeros preclasificados del torneo: Andreozzi se asomó a la cancha y un chico, desde la tribuna, le gritó: “¡Grande, Guido! Gracias por ir a la Davis!“.

También Thiago Tirante, el single 1 en Asia, pasó por el club con el raquetero, pero para entrenarse y charlar con su psicólogo, Pablo Pécora, antes de viajar a Río de Janeiro, donde disputará la clasificación del ATP 500.

El doblista Guido Andreozzi, presente el fin de semana en la Copa Davis en Corea del Sur, llegó a Buenos Aires y jugó, pese al jet lag Sergio Llamera

Claro que los organizadores y propietarios del torneo -la compañía Tennium, desde octubre de 2017- están expectantes por la sorpresiva llegada del italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP desde 2020 y reelegido hasta 2028. Será la primera vez en doce años que la máxima autoridad del circuito masculino se presenta en el torneo porteño (se lo espera el sábado en el país): el británico Chris Kermode, en 2014, había sido el último. Un mes después de pisar el polvo de ladrillo del BALTC, Kermode anunció que el torneo cambiaría de fecha desde 2015, dos semanas después de lo habitual, coincidiendo con dos ATP 500 sobre superficie dura y con más dinero en juego (Acapulco y Dubai).

El viaje de Gaudenzi a esta región no ocurre en un momento intrascendente; al contrario. Sucede cuando hay muchas versiones -y temores- sobre el futuro de la ya reducida gira sudamericana, que componen el 500 de Río y los 250 de Buenos Aires y Santiago de Chile (el Córdoba Open salió del calendario en 2025).

En octubre pasado, Gaudenzi celebró el nacimiento del décimo Masters 1000 de la gira, a partir de 2028, en Arabia Saudita, el reino petrolero y sin límites económicos. El dirigente italiano, que llegó al número 18 del mundo en 1995 como jugador, dijo que no había tomado una decisión respecto a la programación del torneo saudí, pero sí aventuró que prefiere que el evento se realice en… febrero. “Esa es sin duda una preferencia y un deseo, pero también está sujeta a ciertas limitaciones, porque ese mes hay mucha demanda”, dijo Gaudenzi, que no tendría contacto con la prensa en Buenos Aires.

El italiano Andrea Gaudenzi, extenista y presidente de la ATP desde 2020, visitará Buenos Aires en los próximos días

“En los últimos años, hemos implementado una estrategia para reducir el número de torneos de categoría 250. Hemos pasado de 38 a, creo, 29. El objetivo para optimizar el calendario de 2028, cuando se incorpore el nuevo Masters de Arabia Saudita, es seguir reduciendo el número de torneos de categoría 250. Los torneos de categoría 250 son muy importantes. Todas las categorías son importantes. Pero teníamos demasiados”, dijo Gaudenzi en noviembre pasado, mostrando cuál es su filosofía. Como jugador actuó dos veces en el ATP de Buenos Aires: en 2002 (perdió en 8vos con José Acasuso) y 2003 (cayó en la primera ronda con Nicolás Lapentti).

Una de las opciones que evalúa la ATP es trasladar la fecha de la gira sudamericana para octubre o noviembre. De esa manera, el Masters 1000 de Arabia (que será de una semana y no obligatorio, como Montecarlo) tendría mayor espacio en febrero y, el calendario, lograría continuidad con torneos grandes sobre superficie dura en Medio Oriente, con Doha y Dubai.

El utuguayo Martín Hughes y el belga Kristoff Puelinckx, ejecutivos de Tennium, la empresa propietaria del torneo de Buenos Aires ALFIERI MAURO�

En noviembre de 2023, Tennium y el Buenos Aires Lawn Tennis Club firmaron la renovación del vínculo por una década, algo que garantiza la disputa del Argentina Open en la Catedral hasta 2033. En el último Australian Open ya hubo reuniones del board de ATP, y se espera que en abril (durante el Masters 1000 de Madrid) se defina el futuro calendario y en agosto se haga público.

Los jugadores sudamericanos, cada vez que pueden, defienden la gira. Lo hizo Mariano Navone, por ejemplo, tras avanzar a los 8vos de final del Argentina Open: “¿Qué le diría a Gaudenzi? Que esta es la mejor gira del mundo. Básicamente, que él que fue jugador pueda observar el clima que hay, el ambiente en general, los lunes está lleno y no en todos lados es así. El tenis no tiene que perder eso. Que se tiren a perder torneos de Sudamérica me parece al pedo. Este es un lugar en el que se respira tenis y todos los torneos la rompen. Hay una gran atmósfera y eso no se ve todos los días. Yo fui a jugar a China el año pasado, en la cancha central contra Learner Tien y nos fueron a ver cinco personas. Acá la qualy está explotada. La ATP tiene que pensar mucho antes de las decisiones que vaya a tomar”, opinó el jugador de 9 de Julio.

Matteo Berrettini, exfinalista de Wimbledon, jugó el ATP de Buenos Aires y cayó en los 8vos de final: antes de irse de Argentina apoyó la gira sudamericana Argentina Open

También un europeo, como el italiano Matteo Berrettini (58°, 6° en 2022 y finalista de Wimbledon 2021) y compatriota de Gaudenzi, se despidió en los 8vos de final del torneo, pero antes aprobó: “Siempre quise venir a Buenos Aires y Río, que son torneos importantes. Me habían dicho que la atmósfera estaba bien, con niveles altos y es verdad. ¿Cómo veo el futuro de la gira en canchas lentas? Sé que el calendario va a cambiar con el nuevo Masters 1000, pero creo que Sudamérica tiene que tener torneos porque el calor que notamos aquí es muy similar al que tenemos en Italia, por ejemplo, y es importante”. El tenis sudamericano, que tanto empuja en el tour, está más alerta que nunca.