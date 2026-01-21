Fuga de talentos en el circuito WTA: por qué las tenistas rusas eligen “nacer de nuevo” en otros países

El tenis ruso cambió para siempre en febrero de 2022. La guerra entre Rusia y Ucrania supuso un sinfín de sanciones económicas y políticas para el país que lidera Vladimir Putin, que afectaron a sus deportistas en el desarrollo de las actividades. Las dificultades para viajar por el mundo con el pasaporte ruso, la búsqueda de ayudas financieras en otros países y la disconformidad con el gobierno de turno han sido los motores de una fuga masiva de talentos hacia otros países.

Desde que inició la guerra en Ucrania, se estima que unos 200 deportistas rusos han decidido cambiar de nacionalidad para evadir las sanciones, que fueron flexibilizadas en marzo de 2023. Sin embargo, muchos de ellos siguen obligados a jugar como neutrales, sin bandera, himno ni símbolos nacionales, y sin derecho a figurar en las tablas de medallas si llegan a subir a un podio.

En ese sentido, el conflicto bélico generó un hecho que se volvió repetitivo cuando una tenista ucraniana se enfrentó a una proveniente de Rusia o Bielorrusia: esquivarle el saludo en la red luego de la finalización del partido. Si bien las jugadoras rusas han expresado su disconformidad con la guerra, este tipo de situaciones las terminó afectando en su cotidianeidad y las llevó a buscar nuevos rumbos para no opacar su carrera.

Aryna Sabalenka (arriba) no recibe el saludo de la ucraniana Marta Kostyuk tras el partido de la primera ronda del Abierto de Francia, el domingo 28 de mayo de 2023. (AP Foto/Christophe Ena)

La oportunidad concreta de tener la nacionalidad de otro país fue fundamental para relanzar su carrera. Algunas jugadoras optaron por países limítrofes al territorio ruso como Uzbekistán o Kazajistán; otras prefirieron estados con una cultura diferente a la del país que gobierna Putin.

“No se nos ha ido ninguna de las mejores, sino aquellas que quieren competir en Juegos Olímpicos. También muchos países están comprando a jóvenes talentos de nuestro país, pero no se nos puede culpar por ello porque no eran de las mejores de su categoría”, expresó Shamil Tarpischev, presidente de la Federación Rusa de Tenis, sobre el aumento progresivo de las tenistas que dejaron de representar a su país.

El motivo personal de Kasatkina para emigrar a Australia

Daria Kasatkina fue uno de los casos que más virales se hizo en el último tiempo. La ex Top 10 tomó la decisión de romper definitivamente con Rusia para establecerse en Australia luego de convertirse en una de las pocas deportistas rusas de élite que se atrevieron a visibilizarse como lesbiana, en un contexto político y social profundamente hostil hacia el colectivo LGTBIQ+.

Además de ser homosexual, la tenista australiana ha criticado la guerra contra Ucrania. En ese marco, un político ruso pidió que se le incluyera en la lista de espías por su relación con la cantante rusa Zemfira, que huyó del país en 2022 y a la que se considera una “agente extranjera” por ello.

“Con todo lo que está pasando en mi anterior país, no me quedaban muchas otras opciones. Para mí, siendo abiertamente homosexual, si quiero ser yo misma, tengo que dar este paso”, dejó en claro hace unos meses cuando se aprobó su cambio de nacionalidad.

Hace unos días, se convirtió oficialmente en ciudadana australiana luego de jurar a la bandera. “No sé si alguna vez podré devolver la misma cantidad de amor que me ha entregado este país, es súper especial. No puedo esperar el momento de vestirme con el verde y dorado por primera vez, tengo muchas ganas de ese momento”.

Kudermetova y Rakhimova, en busca de la ayuda de Uzbekistán

La dificultad de tener en Rusia su base de entrenamientos generó que la prometedora Polina Kudermetova, y hermana de Veronika Kudermetova, se marchase de su país y anunciara su decisión de jugar bajo la bandera de Uzbekistán en diciembre de 2025.

Su decisión causó la sorpresa de su hermana, ubicada en la posición N° 32 del mundo, que no le tembló la voz para manifestar su descontento: “Francamente, es un tema sensible para mí. No apruebo su decisión y no consultó a nadie. Fue una elección personal”.

“Creo que su motivación para cambiar de nacionalidad deportiva es tanto económica como el deseo de clasificarse para los Juegos Olímpicos. Como atleta rusa, le resultaba difícil alcanzar un ranking alto. Pero formando parte de Uzbekistán, podría lograr la tercera o incluso la segunda posición en la clasificación”, sugirió.

Polina Kudermetova alcanzó su mejor clasificación en abril del 2025 cuando ocupó el puesto N° 54 del ranking MARTIN KEEP� - AFP�

Otra tenista rusa que anunció la misma decisión que Polina Kudermetova, hace un mes, fue Kamilla Rahkimova. A diferencia de lo sucedido con la hermana de Veronika, la Federación de Tenis de Uzbekistán publicó un comunicado donde celebró lo sucedido.

“La llegada de Kamila Rakhimova a la selección nacional de Uzbekistán es un acontecimiento de importancia histórica. Ya ha demostrado ser una tenista fuerte y competitiva, capaz de enfrentar en igualdad de condiciones a las mejores jugadoras del mundo”, destacaron.

En ese marco, dejaron en claro que la decisión tomada por Rahkimova supone “un paso más” hacia la formación de un equipo femenino competitivo y el desarrollo del tenis en el país. “La Federación seguirá reforzando el sistema de entrenamiento de los atletas y atrayendo a jugadoras de talla mundial a la selección nacional”, auguró el organismo de tenis uzbeko, que da a entender que podría haber más rusas que en un futuro cercano decidan jugar para Uzbekistán.

La decisión de Rakhimova fue celebrada por la Feederación de Tenis de Uzbekistán DAVID GRAY� - AFP�

Potapova, la última en exiliarse

Anastasia Potapova sorprendió, a principios de diciembre, con la decisión de competir para Austria y dejar a un lado la bandera de Rusia. Lejos de que la guerra esté por solucionarse, la tenista apunta a cambiar su nacionalidad para tener más opciones de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Austria es un lugar que me encanta, es increíblemente acogedor y un lugar donde me siento totalmente como en casa. Me enorgullece anunciar que a partir de 2026 estaré representando a mi nueva patria, Austria, en mi carrera de tenis profesional a partir de ahora”, resaltó en sus redes sociales.

Su decisión generó la dura reacción del ex N°1 del mundo, Yevgeny Kafelnikov, que también es vicepresidente de la Federación Rusa: “¿Qué ha ganado para Rusia? Nadie puede nombrar nada y yo tampoco. Que tenga suerte”.

Potapova ha tenido grandes momentos en el circuito mayor, derrotando a rivales de peso y alcanzando el puesto N° 21 del ranking mundial. Sin embargo, en las últimas tres temporadas, la jugadora de 24 años solo pudo ganar dos títulos WTA.