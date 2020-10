El croata Goran Ivanisevic había dicho que Nadal no tendría posibilidades de vencer a Djokovic en la final de Roland Garros: "Fui demasiado ambicioso".

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 17:00

El croata Goran Ivanisevic, número 2 del mundo en 1994, campeón de Wimbledon 2001 y uno de los entrenadores de Novak Djokovic (el otro es el eslovaco Marian Vajda) sorprendió al mundo del tenis al pronosticar que Rafael Nadal no tendría posibilidades de imponerse en la definición de Roland Garros. Tras la paliza deportiva y emocional del español al serbio (triunfo por 6-0, 6-2 y 7-5), Ivanisevic reconoció que su sentencia fue "demasiado ambiciosa", pero que verdaderamente estaba convencido de lo que dijo.

"Nadal no tiene ninguna posibilidad en estas condiciones. A Novak ya se le ha metido en la cabeza. Puede que me la esté jugando, pero creo que Novak es claramente el favorito número uno para ganar", había indicado Ivanisevic, antes de la final, en el canal Sport Klub. Ahora, con el hecho consumado, explicó, en el mismo medio: "Estaba realmente seguro de que Novak ganaría este Roland Garros. Puede que haya dicho con demasiada ambición que Nadal no tiene ninguna posibilidad, pero realmente pensé que Novak era el favorito. Es cierto que el Chatrier es el salón de Rafa y que puede ganar incluso cuando juega mal, pero estaba realmente convencido de que este es era año para que Novak ganara Roland Garros. Sin embargo, Novak no estuvo a su nivel, Rafa hizo un partido perfecto y obtuvimos tal resultado. Desafortunadamente, Djokovic recién comenzó a jugar en el tercer set y luego fue demasiado tarde".

El último domingo, Rafa Nadal venció a Djokovic en tres sets y conquistó Roland Garros por decimotercera vez en su carrera. Crédito: REUTERS / Christian Hartmann

Ivanisevic se refirió a las claves del match. "Nadal lo superó tácticamente y en todo, fue parecida a la final del Abierto de Australia el año pasado, cuando Novak lo mató [NdR: ganó el balcánico por 6-3, 6-2 y 6-3], por lo que Rafa ahora ha tomado represalias con la misma medida. Había muchas expectativas, una gran apuesta y, desde el punto de vista de la calidad del tenis, pero las dos últimas grandes finales que jugaron fueron pésimas. ¿La causa? No estoy seguro. Me parecía que las condiciones eran más adecuadas para Novak, pero Nadal lo castigó, lo castigó, luego se acabó, era imposible remontar el 2-0 y romper. Tenía la esperanza de que algo pudiera pasar en el 5-4 del tercer set, que tuviéramos un partido, pero fue difícil".

Consultado sobre si se arrepintió de lo que dijo antes de la final en París, Ivanisevic expresó: "No, no. Realmente lo decía en serio. Tengo derecho a decir lo que pienso y creer en mi jugador, que esta era la oportunidad y el año para que Novak ganara Roland Garros. Repito, exageré un poco cuando dije que Nadal no tenía posibilidades, pero en ese momento preferí a Novak. Así es, digo directamente lo que quiero decir, no resultó así y es. Bueno, el año pasado antes de Melbourne, dije que las posibilidades eran 50-50, así que Novak la rompió. Es más fácil decir siempre con seguridad 'será lo que será', 'el mejor ganará', pero lo dije de la forma en que lo sentí. Nadal demostró que mi opinión no era la correcta, eso es todo, sigamos adelante".

Conforme a los criterios de Más información