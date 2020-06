Fuente: AFP - Crédito: William WEST

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2020 • 12:39

El tenis fue uno de los deportes más castigados debido a la pandemia por coronavirus. La pausa obligó a un fuerte replanteo y generó crisis en muchos tenistas. Incluso en los últimos días se pronunciaron Rafael Nadal y Novak Djokovic. que consideran muy poco conveniente la realización del US Open, a propósito de la situación que atraviesa Nueva York por el nivel de contagios.

Lógicamente, este escenario toca de cerca al tenis argentino. Guido Pella, que tuvo un gran pico de rendimiento en Wimbledon 2019 al llegar a los cuartos de final, directamente puso en duda su continuidad en el tenis: "Soy muy crítico de mi rendimiento, y no sé si voy a volver a jugar en el nivel en el que estaba, tampoco sé si de acá a seis meses cuando se reanude voy a tener dolores o si voy a tener que decir: 'muchachos, hasta acá llegué ", señaló en una charla con TN.

Fuente: AFP

El bahiense amplió: "Si el nivel no me da tengo que decir 'hasta acá llegué'. O quizá vuelvo y me voy adaptando, pero la incertidumbre es tan grande que no quiero dar ningún pronóstico. O vuelvo a entrenarme y me lesiono, y después la recuperación es mucho más larga. Hoy estoy como si no hubiera jugado nunca", desarrolló el número 35 en el ranking ATP.

"Iré viendo en las prácticas, de a poco: en vez de hacer seis series de abdominales, haré dos; en vez de entrenar cuatro horas, haré una. Volveré de a poco, ajustando las cargas. Por el lado competitivo me da miedo volver, porque no sé si esta pandemia va a marcar el final de mi carrera", apuntó Pella.

Fuente: AFP - Crédito: John DONEGAN

Además, dio una visión acerca del panorama global: "Yo sigo pensando que el tenis no vuelve este año. Los tenistas tenemos todas las posibilidades de contagio: aeropuertos, hoteles, contacto con gente. En los aviones hay diez centímetros de distancia con las personas". Y cerró: "La ATP, ITF, Roland Garros o el US Open pueden dar el comunicado que quieran, pero si el US Open se hace y Trump no abre las puertas para la gente de afuera... El tenis es global y los que deciden acá son los presidentes de cada país".