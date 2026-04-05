Mariano Navone le ganó al español Daniel Mérida y se consagró campeón en el ATP de Bucarest

El tenis argentino vive un fin de semana inédito: por primera vez en la historia tres jugadores albicelestes son protagonistas de finales ATP en tres certámenes distintos, algo que no había ocurrido en la época de la Legión. Mariano Navone en Bucarest, Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston. Y en la primera definición del domingo, en el polvo de ladrillo del Ion Tiriac Open de Rumania, Navone (60°) se coronó campeón por primera vez en su carrera: venció al español Daniel Mérida (21 años, 136°, proveniente de la clasificación) por 6-2, 4-6 y 7-5, en dos horas y 17 minutos. Es el título N° 240 de singles masculino en la historia del tenis argentino.

Mariano Navone celebrando el título de Bucarest, el primero de su carrera en el ATP tour Tiriac Open

Se trató de una final atiborrada de gestos nerviosos, dudas y quiebres (hubo catorce rompimientos de servicio en total) en el Centro Nacional de Tenis que lleva el nombre de Simona Halep (la exnúmero 1 estuvo presenció el partido). En ese contexto, el argentino nacido en la localidad bonaerense 9 de Julio y cuatro años mayor que su rival europeo, encaró la final con la experiencia de haber llegado a esa instancia dos veces (perdió las definiciones de Río de Janeiro y, precisamente Bucarest, en 2024). Querido entre el público (de hecho, el sábado, la figura rumana Illie Nastase le entregó el trofeo como jugador “más popular” del torneo), Navone se sobrepuso a los altibajos y profundizó el desgaste físico de Mérida (de drive picante), que llegó a la última batalla desde la qualy.

Claro que Navone también arribó a la final con mucho kilometraje: incluso en las semifinales había disputado el partido más largo de la semana, de tres horas y 31 minutos, al derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp, salvando dos match points. Tras ganar el primer set con autoridad, pero padecer el segundo parcial (en el que hubo siete quiebres en total), Navone -entrenado desde febrero por Alberto Luli Mancini- hizo equilibrio y pudo sobreponerse a la tensión en los momentos clave. Pero sufrió demasiado para cerrar el match: no pudo hacerlo cuando sacó 5-3 en el tercer set y contó con dos match points. El score se equilibró (5-5), pero el argentino insistió y volvió a romperle el saque a Mérida en el decimosegundo game, para terminar la historia en su favor (7-5).

Mariano Navone, junto con la leyenda rumana Illie Nastase, que le entregó el trofeo de jugador "más popular" en Bucarest

Después de haber sido top 30 en junio de 2024, Navone colisionó con la emocionalmente demandante defensa de puntos. También tuvo dificultades físicas (en los pies, sobre todo) y poco a poco fue perdiendo terreno y confianza. Estuvo muy cerca de salir del top 100: fue 99° en mayo del año pasado. Esta temporada, después de un fructífero vínculo en la transición del Challenger Tour al ATP Tour, decidió alejarse del coach Andrés Dellatorre y empezó una nueva etapa (con Mancini, el excapitán argentino de Copa Davis). Hace algunas semanas ganó el Challenger 175 de Cap Cana, sobre superficie dura; alcanzó la segunda ronda del Masters 1000 de Miami y, ahora, en el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo, la superficie en la que más cómodo se siente, pudo celebrar.

Así cerró el título Navone

“Fue una semana increíble. Quiero un abrazo con todos ustedes juntos. en los últimos dos meses hicimos un cambio de equipo. Esta semana me acompañó Dante (Genaro; del equipo de Mancini). Quiero agradecerle a mi familia. No tengo palabras, pero el apoyo de mi familia siempre fue increíble, deben estar como locos, seguramente los veré muy pronto en la gira europea”, dijo Navone, emocionado, durante la premiación. Además de los 250 puntos para el ranking, embolsó un premio económico de 93.175 euros.

Tras la ceremonia de premiación, Navone atendió la llamada telefónica de LA NACION y agregó: “Esto es increíble, increíble... Lo viví y lo soñé muchas veces de chico, cuando me quedaba dormido frente a la TV viendo partidos de los jugadores de la Legión. El tenis me marcó desde chico. Se lo dedico a mis viejos, a mis hermanas, que estuvieron al lado mío toda la vida. Sé que ahora están en Salto, disfrutando las Pascuas con mi abuela. Esto es por todos los esfuerzos que hicieron para que yo pudiera jugar y competir desde chico". Y analizó sobre lo vivido en Bucarest: “La semana fue durísima. Viernes, sábado y domingo jugando partidos a tres sets. Pasó de todo. Pero siempre surfeando la ola, sin mirar a los costados y luchando contra la siguiente. En la final hubo nervios, sobre todo en los match points, tomé malas decisiones, pero siempre quise seguir, buscando conectar con mi equipo. Tuvo de todo, pero el final es gratificante”.

Ponderó el cambio de equipo, pero sin olvidarse de los que lo ayudaron en distintas etapas: “Ahora, en esta nueva etapa, hay muchas cosas buenas aportadas por el equipo, pero que se sumaron a lo que me dejó Andy (Dellatorre). Estoy agradecido a aquel proceso y, ahora, la adquisición de Luli, fue importante. En estas semanas hablamos mucho, también con Dante (Genaro), a quien conocía, hubo una comunicación impresionante. Asumí un riesgo cambiando de equipo, pero no quiero olvidarme de nadie, de mi formador Guillermo Cristobal, de los entrenadores de la academia del Toto Cerúndolo que me acompañaron, de Andy, de nadie. Es un día muy feliz y quiero abrazarlos a todos”.

El pedido de autógrafos del público rumano para Navone, que consiguió su primer torneo del ATP Tour Tiriac Open

Además, apuntó: “Pensé que me iba a llevar más tiempo ganar mi primer título. No venía de una buena etapa. Fue difícil. Pero ser reconocido con un título de ATP es sacarme un peso de encima. Soy joven, pero nunca sabés si algún día llegaré. Por suerte fue en Bucarest, un lugar en el que me siento cómodo, luchando todos los partidos. No le encontraba la vuelta a la final, él le pegó muy fuerte a la derecha, destrozaba la pelota, tiene de las derechas más fuertes del circuito. Pero por suerte pude mantenerme sólido, estable y mantuve la diferencia”.

Mariano Navone, de chico y con la raquetita, cuando se quedaba dormido frente a la TV en 9 de Julio viendo tenis Gentileza Flia. Navone

Navone es el cuarto campeón argentino en el ATP rumano. Antes lo habían sido Franco Davin en 1994, José Acasuso en 2004 y Juan Ignacio Chela en 2010. Además, es el segundo argentino en ganar su primer ATP Tour en la temporada, tras lo realizado por Tomás Etcheverry en el ATP 500 de Río de Janeiro.

Lo mejor de la final de Bucarest