Sebastián Báez quebró un maleficio en el Masters 1000 de Montecarlo, despidió a Wawrinka y enfrentará a Alcaraz

El argentino Sebastián Báez consiguió una victoria significativa en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo al imponerse en sets corridos sobre Stan Wawrinka por 7-5 y 7-5, en un partido que marcó un quiebre en su historial dentro del certamen.

El triunfo tuvo un valor especial para el bonaerense, ya que logró su primera victoria en el cuadro principal del torneo tras cuatro participaciones sin éxitos. En esta quinta presentación, consiguió revertir una tendencia adversa y avanzar por primera vez a la segunda ronda en el Principado, en donde chocará contra uno de los grandes favoritos a ganar el título: el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo.

El resumen del partido

El desarrollo del encuentro mostró dos tramos bien definidos. En el inicio, Wawrinka —campeón del torneo en 2014— impuso condiciones con su potencia desde el fondo de la cancha y logró adelantarse rápidamente por 4-1. Sin embargo, Báez reaccionó con solidez desde la devolución, ajustó la consistencia en los intercambios y encadenó una serie de juegos que le permitieron dar vuelta el set inicial.

En el segundo parcial, el argentino mantuvo la inercia positiva y se colocó 3-0 con doble quiebre. A partir de allí, el partido se volvió más inestable, con dificultades para ambos tenistas a la hora de sostener el servicio. Wawrinka logró recuperar terreno y estiró la definición, pero Báez volvió a mostrarse firme en los momentos decisivos y cerró el encuentro con otro 7-5.

Stanislas Wawrinka se despidió del Abierto de Montecarlo en su última temporada como tenista profesional VALERY HACHE - AFP

El partido, que se extendió durante una hora y 47 minutos, tuvo un alto número de quiebres y pasajes de dominio alternado, especialmente en el segundo set, donde se registraron siete rupturas de saque.

Para Wawrinka, la derrota significó la despedida definitiva del torneo monegasco, en el marco de su última temporada como profesional. El suizo, de 41 años, atraviesa su gira de retiro y continúa sumando participaciones en los principales escenarios del circuito. En esta ocasión, además, estableció una marca al convertirse en el jugador más longevo en disputar un partido de categoría Masters 1000.

El homenaje a Wawrinka

El ex número 3 del mundo y tricampeón de Grand Slam finalizó así su recorrido en Montecarlo, donde había alcanzado el punto más alto de su carrera en este tipo de torneos con el título obtenido hace más de una década.

Por el lado de Báez, la victoria no solo le permitió avanzar de ronda sino también modificar su racha en un torneo que, pese a disputarse sobre polvo de ladrillo —superficie en la que se siente más cómodo—, le había resultado esquivo hasta esta edición.

Sebastian Báez enfrentará a Alcaraz VALERY HACHE - AFP

En la siguiente instancia, el argentino enfrentará al actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en lo que será un cruce de alta exigencia. El español llega como uno de los principales favoritos del certamen y con un historial favorable frente a Báez en enfrentamientos previos.

El duelo marcará el primer partido de Alcaraz sobre superficie de polvo de ladrillo en la temporada, tras su participación en el tramo inicial del calendario sobre canchas duras. Además, representará una nueva oportunidad para Báez de medirse ante un rival de máxima jerarquía dentro del circuito.