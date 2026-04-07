Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este martes 7 de abril continúa el Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo con partidos correspondientes a la primera y segunda ronda del certamen individual masculino. Los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el Court Rainier III la actividad inicia a las 6 (hora argentina) con el español Roberto Bautista Agut (LL) vs. el italiano Matteo Berrettini (WC) y continúa con tres encuentros de los 16avos de final: el francés Ugo Humbert vs. el italiano Jannik Sinner (2°); el español Carlos Alcaraz (1°) vs. Sebastián Báez; y Gael Monfils (WC) vs. el kazajo Alexander Bublik (8°).

El italiano Jannik Sinner, reciente campeón en Indian Wells y Miami, debuta en el Masters 1000 de Montecarlo Rebecca Blackwell - AP

En el Court des Princes la jornada la abre Tomás Etcheverry vs. el búlgaro Grigor Dimitrov. Acto seguido, también por la primera ronda, juegan el checo Jakub Mensik vs. el húngaro Fabián Marozsan y el australiano Alexei Popyrin vs. Casper Ruud (9°). El último cotejo en esa cancha es por la segunda etapa y lo disputan el británico Cameron Norrie vs. el australiano Alex De Miñaur (5°).

En el Court EA de Massy hay tres duelos de la fase inicial. A las 6 se enfrentan Hubert Hurkacz (RP) vs. el italo-argentino Luciano Darderi (15°) y, luego, lo hacen el francés Terence Atmane vs. el estadounidense Ethan Quinn (LL) y los galos Corentin Moutet vs. Alexandre Muller (Q). Por último, en el Court 9 el único cotejo del certamen de singles es el del croata Marin Cilic ante el ucraniano Alexander Shevchenko (Q), por la ronda inicial.

Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

El cuadro del Masters 1000 de Montecarlo

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Rafael Nadal es el máximo campeón del Masters 1000 de Montecarlo AP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000