Pella, frustrado luego de varias semanas de malas noticias en Nueva York Fuente: AFP

Para Guido Pella, este US Open 2020 fue una pesadilla que se terminó el martes, con una derrota en cuatro sets ante J.J. Wolf, un estadounidense que entró como invitado y consiguió el mejor triunfo de su carrera a expensas del zurdo bahiense, visiblemente afectado por todo lo que debió atravesar durante dos semanas de cuarentena, muy lejos de la manera ideal de llegar en condiciones a un Grand Slam.

La derrota por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3 frente a Jeffrey John Wolf, 138° del mundo, fue otro duro impacto para Pella, que no pudo competir en el torneo previo, en Cincinnati, al ser excluido por la organización, después de que su preparador físico, Juan Manuel Galván, dio positivo a un test de Covid-19. Tanto Pella como el boliviano Hugo Dellien, también preparado por el 'Titán' Galván, fueron marginados del certamen y puestos en cuarentena. Recién ayer pudieron entrenarse en el complejo Billie Jean King, en Flusing Meadows, mientras que los días previos debían viajar hasta una casa con una cancha, en situación de aislamiento, y a pesar de haber dado negativo a los nueve testeos que se les realizaron.

"La realidad es que me voy triste porque creo que fue una de las peores injusticias que un deportista puede vivir. No lo digo desde el lado solamente de los tests, que hasta el día de la fecha me dio 9 veces negativo, y a Titán (Galván) solamente una vez. Sentí mucha injusticia de parte de todos. Lamentablemente pude confirmar esa teoría cuando se le dio luz verde a los tenistas franceses para que puedan jugar", expresó Pella en una rueda de prensa que se realizó a través de Zoom después de su derrota, ya que no está permitida la participación de la prensa internacional en el US Open.

"Esa teoría que fuimos hablando se confirmó. No nos midieron con la misma vara, claramente. En su momento, no nos quejamos, no hablamos con la prensa, pero nos midieron con una vara diferente. Me siento dolido con mucha gente, por cómo se dio de esta forma. Hoy no esperaba nada, solo ponerle muchas ganas al partido y nada más, pero el que sigue tenis desde hace tiempo se da cuenta de que éste es un deporte en el que, si uno no está al 100 por ciento, es difícil ganar. Era difícil llegar al partido de la mejor manera, y más allá de eso hice lo que pude, pero no alcanzó", agregó el zurdo, ubicado en el puesto 36° del ranking y que partía como 29° favorito en Flushing Meadows.

"Yo soy de los que dicen lo que piensa, pero en esta situación... Por respeto a mi equipo, porque fue algo que involucró a mi equipo y al de Dellien, no hablamos. Intentamos pasar esto de la mejor manera posible, pero no suma nada ahora dar nombres ni salpicar cosas. Nos sentimos muy solos y abandonados, nos sentimos discriminados. Firmamos ese famoso contrato cuando llegamos, pero nos dimos cuenta de que no tenía ninguna validez desde que nos pusieron en cuarentena", expresó Pella.

Cuando nos informaron que nos habilitaban a entrenar no nos dijeron cómo. Las canchas en las que practicamos con Dellien eran a 35 minutos del hotel, en condiciones horribles, sin seguridad ni aseo Guido Pella

El zurdo amplió: "Con todas las dificultades que hay, es difícil venir a un lugar como este. Yo sé lo que esperaba y se dio lo contrario. No lloro sin fundamentos ni razones, tengo todas las razones del mundo para estar acá, por que necesito laburar y acepté las condiciones que nos impusieron, pero las cambiaron desde el primer día. Nos encerraron sin fundamento y tras catorce días se dio una situación muy similar con los tenistas franceses y lo tomaron de manera totalmente diferente. Ya va a llegar el momento en el que pueda descargar lo que tengo, pero este no es el momento, por respeto a mi equipo".

Pella, uno de los jugadores que se unió a la flamante PTPA (Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis), liderada por Novak Djokovic, explicó en ese sentido: "Sentí bastante empatía de parte de mis colegas y me sorprendió para bien la cantidad de mensajes de apoyo que recibí de parte de colegas con los que nunca había hablado y que se pusieron a mi disposición, pero ninguno pudo torcer esta situación. La verdad es que la gente que podría haber hecho un cambio, y que podía torcer el camino, se escondió. Salieron cuando las condiciones mejoraron, o después de que pasó lo que pasó. No puedo señalar a nadie, y no tengo dudas pero tampoco pruebas. Yo estoy sorprendido de los intereses que hay en juego. Esta vez lamentablemente me tocó a mí. Hoy estoy dolido, decepcionado, muy caliente. Rompe las b... la falta de empatía".

El segundo jugador argentino en el ranking no descartó la posibilidad de recurrir lo sucedido por la vía legal. "Aún no lo sé. Estamos tratando de hablar con todas las autoridades, porque no solamente afectaron mi participación en Cincinnati, sino también en el US Open, que era el torneo siguiente, y vaya a saber hasta dónde. Ellos no tienen ni idea. Hicieron el esfuerzo para hacer el torneo y nosotros nos esforzamos en cumplir las leyes y arriesgarnos a venir, por eso duele la improvisación. Estoy contento por los franceses que están jugando, pero me hubiera gustado que me midieran con la misma vara que a ellos".

Y finalizó: "No me arrepiento de haber venido acá. Sí estoy enojado con el cambio de reglas, porque nunca cometimos ninguna infracción, nos dieron cuarentena y lo aceptamos, pero resulta que ellos podían cambiar las reglas, y los que no pueden hacer nada fuera del libreto son los jugadores, el resto puede hacer lo que se le canta. Después, las multas, el escrache, las puteadas, son siempre para los jugadores, a los que tienen que manejar las reglas nadie les dice nada, y actúan cuando les conviene tener autoridad. Ahora toca mirar para adelante y seguir, si no tengo que agarrar el bolsito e irme para casa".