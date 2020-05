Guillermo Pérez Roldán, en Santiago de Chile, donde reside cuando no está trabajando en Italia. Crédito: gentileza G.P.Roldan

"¿Cómo fue mi día? Normal. Hice dos horas de bicicleta, jugamos con mi niño recién nacido [Damián], ayudé a mi mujer [Daniela] en la casa. Fue un día más, con un poco más de movimiento, sí. Pero no es alivio lo que siento; es pena. Conté algo profundo, pero voy a seguir conviviendo con la pena". Quien habla es Guillermo Pérez Roldán, número 13 del ranking mundial en 1988, quien realizó, en LA NACION, una confesión estremecedora. Exteriorizó, por primera vez en su vida, un caso de maltrato por parte de Raúl, su padre y ex entrenador, que gran parte del tenis argentino, según sus palabras, tuvo conocimiento, pero que siempre calló. El impacto fue nacional, pero también internacional.

"Me escribió muchísima gente, pero realmente no me sorprende. En vez de sentirme que dije algo incorrecto, a destiempo o de forma cobarde, me siento al revés. Sentí como que todos, los que me conocen y en el mundo del tenis, estaban esperando saber algo de mi boca para felicitarme, para decir: 'Puta, lo tendrías que haber dicho antes'. Pero lo dije cuando pude. Es lamentable. No puedo estar contento. Siento el respaldo de mis amistades, de mis hijas, de la gente del tenis y de los que saben, los que algunas cosas intuían. Hasta un gran amigo mío que hoy vive en los Estados Unidos me mandó un mensaje diciéndome que él dejó de jugar al tenis en Tandil por el maltrato que le hacía esta persona [Raúl]. Y yo no sabía que había dejado el tenis por el maltrato. Pensé que todo me lo llevaba yo", le dijo Guillermo a LA NACION.

Pérez Roldán, a los 50 años, entiende que todos aquellos que afirmaban que él era "introvertido" y que tenía un perfil demasiado bajo, al leer su confesión sobre el castigo físico y verbal que sufrió por parte de su padre, sumado a los problemas económicos que le hizo padecer, sabrán comprender. "La gente sabe la verdad. Los que me vieron jugar, los que decían cosas sobre mi personalidad, ahora saben por qué yo era para adentro. A veces ni ganar me ponía contento, sino que representaba un alivio, porque no iba a ser maltratado. Amo el tenis, es mi deporte, mi trabajo y mi pasión, pero esa situación me cargaba de tristeza", narró el ex campeón de Roland Garros junior en 1986 y 1987. Y añadió: "Por la nota en LA NACION me escribieron mis pichones, como los llamo a Mariano [Zabaleta] y a Pico [Juan Mónaco]. Ellos me quieren y yo a ellos también. Me escribieron capitanes de Copa Davis, gente de Tandil, chicos que entrené, gente que ha trabajado conmigo y que conoce la situación. Reconfortante. Pero muchas de las reflexiones que recibí me llevaron a la nostalgia".

La revelación de Guillermo Pérez Roldán cruzó la frontera, como era de esperarse, por la fuerza de la confidencia y por la trascendencia que, en su momento, tuvo en el circuito internacional. Además, uno de sus trabajos está en Italia, para la federación de ese país. Diarios deportivos europeos como L'Equipe, de Francia, y Marca, de España, reflejaron la entrevista. También lo hicieron varios portales de Chile, el país donde hoy vive Guillermo.

"Insisto con algo: siento pena porque soy padre y yo no le haría nunca a un hijo lo que me hicieron. Ni a mi peor enemigo -afirmó Guillermo-. Yo no creo en las malas intenciones y quizás él pensó que yo fui su creación y que todo le pertenecía. Estoy diciendo suposiciones. Pero no sé. Muchos creen que soy Superman y que todo me resbala, pero no es así. No siento que esto que conté represente un antes y un después en mi vida, porque lo que pasó no te lo quita nadie: sentirte un juguete económico durante tanto tiempo es feo. Y conté el uno por ciento. Me guardé mucho para no ser dramático".