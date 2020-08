Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 10:46

Guillermo Vilas, el hombre que hizo popular el tenis en la Argentina y uno de los mejores deportistas de la historia en nuestro país, este lunes cumple 68 años. En Montecarlo, donde está radicado desde hace años, y rodeado del afecto familiar, el campeón de cuatro trofeos de Grand Slam publicó una foto en sus redes sociales.

"Gracias familia!!! Gracias a todos por los saludos!", son las palabras que acompañan la foto de Vilas, en la que está acompañado por su esposa, la tailandesa Phiangphathu Khumueang, y sus cuatro hijos: Andanin (16 años), Intila (10), Lalindao (9) y Guillermo Jr. (3), todos utilizando tapabocas.

Hace aproximadamente un mes y medio Vilas recibió un doble reconocimiento de por vida por parte de la Asociación Argentina de Tenis: el de Capitán Honorario de la Copa Davis y Embajador Mundial del Tenis nacional.

"Lo acepto y agradezco, no importa si llega tarde o temprano en mi vida, lo que importa es que se acuerden. Siempre traté de comportarme bien mientras representaba al país, haciendo lo mío o por la Copa Davis, una competencia que amé. No son las ironías del destino, para mí es más que simbólico y lo valoro por el respeto con el que me otorgan estas distinciones", expresó Vilas.

Vilas fue número 1 de la Argentina en singles entre 1971 y 1984, y número 1 argentino en dobles en 1977, 1978 y 1979. Disputó ocho finales individuales de Grand Slam, habiendo ganado Roland Garros y el US Open 1977, y el Australian Open 1978 y 1979. Campeón del Masters 1974 y finalista de la Copa Davis en 1981.

Vilas ganó 62 títulos ATP en singles (además de 41 finales perdidas), obtuvo 16 títulos en dobles (diez finales), su mejor ranking -según la ATP- fue 2º en 1975 (todavía lucha porque le reconozcan el número 1) e integra el Salón de la Fama desde 1991.