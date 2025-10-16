Tomás Etcheverry consolida su recuperación bajo el techo del ATP de Estocolmo y se apunta como cuartofinalista

Luego de trastabillar y estar lejos de los buenos resultados durante unos ocho meses, el tenista Tomás Etcheverry decidió reiniciarse en agosto y comenzar una nueva etapa, ya sin Horacio De la Peña como entrenador y sí con Waly Grinóvero, el coach que lo logró potenciar en 2023/2024. Y esa búsqueda de orden y de viejas buenas sensaciones, poco a poco, comienza a dar resultados.

Durante la primera semana de la gira de torneos europeos sobre superficie dura y bajo techo (condiciones que se mantienen hasta el final del año), el platense, actual 63° del ranking, se transformó en el sexto jugador de nuestro país en alcanzar los cuartos de final del tradicional torneo de Estocolmo (con 706.850 euros en premios totales). Etcheverry logró esa marca al derrotar al serbio Miomir Kecmanovic (49°) por 6-4, 4-6 y 6-3, en dos horas y 23 minutos.

El puño crispado de Etcheverry en el ATP de Estocolmo @atptour

Antes, lo habían logrado Guillermo Vilas en 1974, Guillermo Cañas en 2001, Juan Mónaco en 2007, David Nalbandian en 2008 (ganó el título) y 2011, y Juan Martin del Potro en 2016 y 2017 (fue campeón en ambas temporadas).

“Estoy muy contento por cómo estoy jugando. Hoy lo hice bien de nuevo, me vengo sintiendo bien en estas semanas. Gracias a los argentinos que estuvieron aquí alentándome”, celebró Etcheverry tras el partido, dirigiéndose a un puñado de compatriotas que se hicieron ver con una bandera celeste y blanca. Después de sufrir una lesión abdominal en el inicio de la gira asiática, impidiendo su participación en Pekín y Shanghái, se aseguró regresar al top 60 una vez que se actualice el ranking; su mejor posición fue 27°, en febrero de 2024.

Etcheverry firmándoles autógrafos a los chicos en el torneo de Estocolmo @atptour

Etcheverry logró 44 tiros ganadores, 21 de ellos de drive y 19 en aces (cuatro de revés). El jugador de 26 años tuvo buenos registros de saque: además de los aces, cometió cuatro dobles faltas, logró el 68% de primeros servicios, ganando el 76% de puntos con el primer saque (61 de 80). Salvó dos de los once puntos de quiebre generados por el balcánico que alguna vez estuvo entrenado por Nalbandian.

El próximo rival de Etcheverry saldrá del duelo entre el primer preclasificado, el danés Holger Rune (11° del mundo), y el húngaro Marton Fucsovics (55°, 33 años). El argentino está en la búsqueda de su primer título ATP: hasta aquí cayó en tres finales, en Santiago y Houston 2023, y en Lyon 2024.

Un winner de drive a la carrera

A la carrera, Etcheverry sabe cerrar puntos.



📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/3oaD9swL8w — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 16, 2025

El éxito y el rendimiento son, además, impulsos anímicos para Etcheverry, que se afirma para ser el single 2 del equipo argentino de Copa Davis en los cuartos de final ante Alemania, el 20 de noviembre, en Bolonia, en el marco del Final 8.

Así cerró el partido el argentino

Pure grit 😤



Etcheverry overcomes a determined Kecmanovic 6-4 4-6 6-3 to book his quarter-final spot!#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/qv3ptoxVJY — Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2025

El Abierto de Estocolmo se jugó por primera vez en 1969 por iniciativa del exjugador Sven Davidson. Desde 2023, la competición se organiza bajo el nombre de BNP Paribas Nordic Open, debido al patrocinador principal. Generalmente, alrededor de 30.000 espectadores acuden al Royal Tennis Hall, el escenario del torneo. Es el torneo ATP indoor más antiguo del mundo y varias figuras mundiales lo ganaron, como Björn Borg, John McEnroe, Roger Federer, Boris Becker, Mats Wilander y Stefan Edberg, entre otros.