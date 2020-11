Guillermo Vilas y su primera gran conquista: el Masters de 1974 Crédito: Gentileza El Gráfico

José Luis Domínguez 14 de noviembre de 2020 • 23:59

Este domingo comienza en el O2 Arena de Londres el ATP World Tour Finals, mucho más conocido como "el Masters", el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. Será un año especial, porque se jugará por última vez en la capital británica antes de la mudanza a Turín, nueva sede entre 2021 y 2025. Pero también porque el Masters cumple 50 años desde aquel primer certamen que se disputó en Tokio. Una prueba que tuvo dos argentinos campeones: Guillermo Vilas (1974, en Melbourne) y David Nalbandian (2005, en Shanghái). Diego Schwartzman, el novato de 2020, será el octavo jugador de nuestro país en participar en este torneo singular, con un formato único (round robin) dentro del tour, en el cada partido podría ser una final de Grand Slam, o por lo menos de la serie Masters 1000: de ambos lados de la red hay un Top 10.

Un repaso a la historia indica que 24 jugadores conquistaron al menos vez el torneo de Maestros. Al tope de la nómina está, cómo no, Roger Federer, campeón en seis ocasiones (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 y 2011), y otras cuatro veces finalista. Lo escoltan Ivan Lendl, Novak Djokovic y Pete Sampras, los tres con 5 coronas. A lo largo de cinco décadas, el certamen rebosa de historias inolvidables, épicas e inesperadas.

Aquel primer certamen. El circuito profesional, creado en 1968, aún daba sus primeros pasos y, de hecho, en 1970 aún no había un ranking mundial. Lejos de la estructura que se generó a partir de 1990, por entonces el tour se repartía entre varios promotores y organizadores de giras que buscaban contratar a los mejores jugadores del mundo. Jack Kramer, uno de los personajes más influyentes de la historia del deporte, encontró apoyo en Philippe Chatrier, entonces vicepresidente de la Federación Francesa, el agente deportivo Donald Dell, la BBC como emisora televisiva y Pepsi-Cola como sponsor, para aquel primer Masters en Asia. Se convocó a los más destacados del Grand Prix 1970, una suerte de clasificación similar a lo que hoy se conoce como Carrera al Masters. Cliff Richey era el líder, pero llegó a Tokio con 40 semanas de competencia encima; exhausto, regresó a su hogar en Dallas. Finalmente se conformó un certamen con seis participantes, que disputaron un round robin: Ken Rosewall, Rod Laver, Jan Kodes, Zeljko Franulovic, Arthur Ashe y Stan Smith.

Stan Smith, protagonista destacado en los primeros Masters; aquí, con Tom Gorman Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza T. Gorman/Russ Adams Productions

Del título de Maestro al servicio militar. El primer campeón del Masters fue Stan Smith, del que luego se publicaban viñetas en LA NACION con lecciones sobre "cómo jugar al tenis", durante buena parte de los años 70. La primera nota que hoy parece insólita: los entrenamientos eran en las canchas de arcilla (lenta) del Tokyo Lawn Tennis Club, y el certamen se jugaba en el Metropolitan Gymnasium, sobre una goma rápida, ante 10.000 seguidores por jornada. "No había calefacción, así que los espectadores estaban envueltos en mantas, abrigos de piel y bufandas", recordó Smith en recientes declaraciones a la ATP. En el penúltimo partido se aseguró el título al vencer a Rosewall por 6-4 y 6-5 (5-4): el tie-break, todavía una novedad, se jugaba tras el 5-5 y al mejor de nueve puntos. Smith terminó con un récord de 4-1, al igual que Laver, pero se quedó con el título porque había vencido al australiano en el duelo entre ambos. Recibió un cheque por 15.000 dólares (una fortuna por entonces, y menos que un vuelto en comparación con lo que podría ganar el campeón de este año: US$ 1.564.000), y regresó de inmediato a los Estados Unidos. "Llegué a mi casa en Pasadena, y a la mañana siguiente tuve que regresar a Los Ángeles para ir a la junta de reclutamiento a las 9. Me sometí al examen físico y me presenté en Fort Ord el 27 de diciembre, después de 11 días de licencia sin sueldo", contó Smith, que ahora es presidente del Salón de la Fama del Tenis.

El partido "fantasma". Quién sabe cuánto habrá que esperar para que otro tenista argentino iguale el récord de Vilas, con 8 participaciones en el Masters, 16 triunfos y 11 derrotas. Quizá muchos no saben que, en enero de 1978, en el Madison Square Garden de Nueva York, el Poeta jugó uno de los mejores partidos de toda su carrera. Fue por la segunda jornada del round robin del Masters '77, ante 18.590 espectadores, y en el epílogo de la mejor temporada de su carrera. Del otro lado, Jimmy Connors, al que le había ganado tres meses antes la final del US Open. Fue un duelo de altísimo nivel, según las crónicas y quienes tuvieron la fortuna de verlo en vivo, una suerte de privilegiados históricos, porque aquel choque magnífico nunca fue televisado, y a día de hoy no hay imágenes testigo de ese partido que terminó en la trasnoche neoyorquina, con una larga ovación de pie para ambos jugadores, y que Vilas ganó por 6-4, 3-6 y 7-5.

Para aquel Masters, el único argentino con pasaje seguro era Guillermo Coria. Pero pronto llegarían cambios. Muchos: Ivan Ljubicic entró por el lesionado Marat Safin; Gastón Gaudio accedió porque Lleyton Hewitt estaba a punto de ser padre y se quedó en Australia, y Nalbandian ocupó el lugar de Andy Roddick, con una lesión lumbar. Y hubo más: Rafael Nadal se bajó apenas horas antes de jugar contra Gaudio, y su lugar lo tomó Mariano Puerta, y Andre Agassi, tras perder en el debut, le dio paso al chileno Fernando González. "Volví a Córdoba un jueves, me llamaron un lunes y el martes a la noche viajé a Shanghái, donde se empezaba a jugar el domingo siguiente. El cambio de horario era una locura, me levantaba a las cinco y media de la mañana y a las cuatro de la tarde era como que me pegaban un tiro. A las siete ya me quería dormir, estaba reventado", contó Nalbandian, que viajó sin entrenador, acompañado por Alda, su madre, y por Victoria Bosch, su novia.

Hacía las entradas en calor con el español Carlos Costa, su manager. Perdió en el debut frente a Federer por 3-6, 6-2 y 4-6, y venció a Guillermo Coria por 7-5 y 6-4, y a Ljubicic por 6-2 y 6-2; en la semifinal, derrotó 6-0 y 7-5 a Nikolay Davydenko. "El primer partido con Roger me dio el parámetro de que estaba bien. Ese partido era, en teoría, el peor, por el rival y el poco tiempo que llevaba en Shanghái. Y cuando terminé, pensé "Che, no estuve mal". Partido a partido fui mejorando", comentó. Del otro lado, en la final, Federer llegaba con ritmo de topadora: entre Viena 2003 y Bangkok 2005 el suizo había ganado 24 finales seguidas, un récord tremendo. Peor aún: llegaba al final de 2005 con 35 triunfos en fila. Pero, ese 20 de noviembre, el título de Maestro fue para Nalbandian, que le ganó al número 1 por 6-7 (4-7), 6-7 (11-13), 6-2, 6-1 y 7-6 (7-3), en 4 horas y 33 minutos. El cordobés embolsó US$ 1.400.000 y, de yapa, un Mercedes CLK 250. Inolvidable.

