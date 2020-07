Wimbledon siempre es noticia, ahora por los premios y por el sistema de sorteo Fuente: Reuters - Crédito: Suzanne Plunkett (

¿Quién no ha escuchado hablar o leído sobre las tradiciones de Wimbledon? De los vestuarios exclusivos para campeones, del Club de los 8, del domingo del medio sin actividad, de las frutillas con crema, de la indumentaria predominantemente de blanco de los protagonistas, los colores verde oscuro y púrpura en el entorno, de la ausencia de carteles publicitarios, del saludo protocolar hacia el palco real en la cancha central. La lista es extensísima. Y más allá de elitismos, había una característica del tradicional Grand Slam londinense que causaba fastidio en muchos de los protagonistas: el de digitar la nómina de los preclasificados en varones. Lo que es una modalidad muy clara en el circuito profesional, es decir, elegir las cabezas de serie por ranking, en Wimbledon no lo era desde 2002. La organización se reservaba el derecho de hacer "su propio ranking" de pasto, por considerarlo una superficie diferente al resto y que justificaba la excepción. Se tomaban en cuenta su ranking y los resultados en césped.

Más de una vez se generó polémica por el ordenamiento. Jugadores que no eran N° 1 del ranking mundial terminaban como 1° favorito en el All England. O peor aún: tenistas que estaban en los tres primeros puestos de pronto aparecían 5tos, 6tos, por ser considerados no especialistas en pasto. Alguna vez le sucedió a Guillermo Vilas.

En medio de la pandemia, y siendo por ahora el único Grand Slam de 2020 que se canceló, Wimbledon rompió la monotonía con un anuncio más que significativo. "El All England Lawn Tennis Club decidió que la fórmula de preclasificación en la cancha de césped utilizada desde 2002 ha cumplido su ciclo, y anuncia que el sistema de The Championships 2021 para el sorteo de individuales de varones se basará únicamente en la clasificación mundial. No habrá cambios en el método de preclasificación para el sorteo de individuales de mujeres". En consecuencia, se tomará el ranking de la ATP para la clasificación masculina, mientras que la femenina continuará regida por el ordenamiento de la WTA.

Premios para los jugadores: US$ 12,7 millones

Algunas otras decisiones serán muy bienvenidas por los jugadores en tiempos de enorme preocupación por la inactividad, sobre todo por parte de los tenistas que están fuera de la elite y tienen necesidades económicas. Wimbledon, a través de su seguro para pandemias, resolvió asignar premios en dinero a los 620 jugadores cuya clasificación mundial les habría permitido ingresar a The Championships 2020 en forma directa o a la etapa de clasificación". Son 10 millones de libras esterlinas, unos US$ 12,7 millones. Incluye a jugadores de singles, dobles y tenis adaptado. Asimismo, también habrá resarcimiento para los árbitros y jueces de línea.

En cuanto a las entradas, para quienes hayan adquirido abonos, se transferirán para 2021 y en consecuencia no habrá venta en 2021.