Iga Swiatek se consagró en Cincinnati y se convierte en la gran amenaza para el US Open

La tenista polaca Iga Swiatek derrotó este lunes a la italiana Jasmine Paolini, se coronó por primera vez campeona del WTA 1000 de Cincinnati y cortó con 15 meses de sequía de títulos de esta categoría.

La vigente campeona de Wimbledon superó por 7-5 y 6-4 a Paolini, en un peleado duelo con numerosos cambios de liderazgo en el marcador. Múltiples errores.

Con su undécimo trofeo WTA 1000, Swiatek ascenderá del tercer al segundo lugar de la clasificación mundial antes del arranque, este domingo, del Abierto de los Estados Unidos.

Le costó demasiado volver a la cúspide.

Durante semanas, mientras estaba en su casa en Varsovia durante el año pasado, Swiatek pasaba el tiempo con amigos, pero no se atrevía a contarles sobre un caso de doping que pesaba sobre ella.

Había más cosas sucediendo también, y solo se abrió con su familia y su equipo. Un cambio de entrenador. Una sequía de títulos prolongada para ella. Una caída en el ranking. Y el fallecimiento de su abuelo.

El puño apretado de Iga Swiatek DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Todo sucedió junto, todo, todo”, contó, semanas atrás, cuando se consagró por primera vez en su vida en Wimbledon. La aplastante victoria por 6-0 y 6-0 en 57 minutos sobre Amanda Anisimova le dio el impulso definitivo. Para volver a ser.

“La lección es simplemente que incluso cuando sientes que no estás en un buen camino, siempre puedes volver a él si pones suficiente esfuerzo y tienes buenas personas a tu alrededor”, contó, en su momento, según cita un despacho de la agencia AP.

Hubo un período no hace mucho en el que se la consideraba, de lejos, la mejor en el tenis femenino.

Swiatek mantuvo el ranking N° 1 en momentos complejos. Logró una racha de 37 victorias consecutivas en 2022 que incluyó seis títulos. Ganó cinco trofeos de Grand Slam, cuatro en la arcilla roja del Abierto de Francia y uno en las canchas duras del Abierto de Estados Unidos, y se estableció como una estrella genuina.

Dejó los Juegos Olímpicos de 2024, celebrados en Roland Garros, con una medalla de bronce después de perder en las semifinales. Salió de Wimbledon el año pasado en la tercera ronda y del Abierto de Estados Unidos en los cuartos de final.

Iga Swiatek, potencia y destreza en el revés DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dejó, también, Roland Garros 2025 en las semifinales, terminando su intento por un cuarto campeonato consecutivo.

En total, Swiatek pasó más de un año sin llegar a una final en ningún lugar. Y el caso que la atormentó... La Agencia Internacional de Integridad del Tenis aceptó su explicación de que el positivo fue involuntario y causado por la contaminación de un medicamento sin receta que estaba tomando por problemas de desfase de horario y sueño.

Jasmine Paolini fue una digna rival DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La segunda mitad del año pasado fue extremadamente desafiante para mí, especialmente debido al positivo en la prueba de doping y cómo circunstancias completamente fuera de mi control me quitaron la oportunidad de luchar por los objetivos deportivos más altos al final de la temporada”, escribió Swiatek en una publicación en redes sociales en marzo pasado. “Todo esto me obligó a reorganizar ciertas cosas dentro de mí”, sostuvo.

Hasta llegó a decir: “Volví a ser mi antiguo yo, incluso si todavía estoy mucho más asustada de comer algo que esté contaminado”.

Al ganar Wimbledon, Swiatek cambió la perspectiva de su carrera. “Fue una buena sesión de terapia”, sonrió. Y ahora, con otro WTA 1000 bajo su brazo, logrado de puño y letra, es la candidata natural para dar el zarpazo en el US Open, trofeo que consiguió en aquel 2022. El gran reto, claro, será tratar de vencer a Aryna Sabalenka, la reina actual del tour.

Si corrige ciertos detalles de su saque, está lista para el último gran desafío de 2025. Lo corroboran los saltos que da al ganar en el cemento de los Estados Unidos, puño apretado, dedo índice en la frente y una sonrisa amplia, de oreja a oreja, como nunca antes.