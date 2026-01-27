Así está el cuadro femenino de cuartos de final del Australian Open 2026

Los cuartos de final del torneo individual femenino del Australian Open 2026 comenzaron con cómodas victorias de Aryna Sabalenka (1ª) y Elina Svitolina (12ª), quienes se clasificaron a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.

La bielorrusa vapuleó a la estadounidense Iva Jovic (29ª) por 6-3 y 6-0 mientras que, en la continuidad, la ucraniana hizo lo propio frente a Coco Gauff (3ª) por 6-1 y 6-2. Las tenistas europeas se enfrentarán en la siguiente instancia por un lugar en la definición.

Los cuartos de final concluirán este martes por la noche con los últimos dos encuentros en el Rod Laver Arena. Primero, habrá cruces entre jugadoras del Viejo Continente con la kazaja Elena Rybakina (5ª) vs. la polaca Iga Swiatek (2ª) y, a continuación, chocarán las norteamericanas Jessica Pegula (6ª) vs. Amanda Anisimova (4ª).

Cronograma y resultados de cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) a Iva Jovic (29ª) por 6-3 y 6-0.

Elina Svitolina (12ª) a Coco Gauff (3ª) por 6-1 y 6-2.

Jessica Pegula (6ª) vs. Amanda Anisimova (4ª) - Martes a las 23 en el Rod Laver Arena.

Elena Rybakina (5ª) vs. Iga Swiatek (2ª) - Martes a las 21.30 en el Rod Laver Arena.

Cronograma de las semifinales

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elina Svitolina (12ª) - Día y hora a confirmar.

Jessica Pegula (6ª) o Amanda Anisimova (4ª) vs. Elena Rybakina (5ª) o Iga Swiatek (2ª) - Día y hora a confirmar.

Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

